Ngụy Đại Huân chỉ là bình phong, Vu Chính mới là người đàn ông Dương Mịch hẹn hò?

Sau khi chia tay chồng cũ Lưu Khải Uy, nữ diễn viên Dương Mịch luôn vướng tin đồ hẹn hò tình trẻ Ngụy Đại Huân. Mặc dù hai nhân vật chính chưa một lần thừa nhận nhưng những hình ảnh hẹn hò của cặp đôi được đăng tải khiến nhiều người tin rằng Dương Mịch và Ngụy Đại Huân đang qua lại.

Nữ diễn viên Dương Mịch và Ngụy Đại Huân liên tục vướng tin đồn hẹn hò trong thời gian qua

Vậy nhưng mới đây cộng đồng mạng xứ Trung lại hết sức bất ngờ với thông tin mối quan hệ giữa Dương Mịch và tình trẻ là giả. Theo đó, Ngụy Đại Huân chỉ là bình phong, người đàn ông mà nữ diễn viên họ Dương đang hẹn hò chính là biên kịch nối tiếng Vu Chính. Vu Chính cũng là người đã nâng đỡ sự nghiệp của Dương Mịch. Nhờ có cơ hội tham gia “Cung Tỏa Tâm Ngọc” của Vu Chính mà Dương Mịch mới vụt sáng trở thành một trong những diễn viên được yêu mến nhất Trung Quốc.