Ngụy Đại Huân chỉ là bình phong, Vu Chính mới là người đàn ông Dương Mịch hẹn hò?

Sao quốc tế 20/09/2020 15:50

Mới đây có thông tin cho rằng người đàn ông mà nữ diễn viên Dương Mịch hẹn hò chính là biên kịch vàng Vu Chính.

Sau khi chia tay chồng cũ Lưu Khải Uy, nữ diễn viên Dương Mịch luôn vướng tin đồ hẹn hò tình trẻ Ngụy Đại Huân. Mặc dù hai nhân vật chính chưa một lần thừa nhận nhưng những hình ảnh hẹn hò của cặp đôi được đăng tải khiến nhiều người tin rằng Dương Mịch và Ngụy Đại Huân đang qua lại.

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Nữ diễn viên Dương Mịch và Ngụy Đại Huân liên tục vướng tin đồn hẹn hò trong thời gian qua

Vậy nhưng mới đây cộng đồng mạng xứ Trung lại hết sức bất ngờ với thông tin mối quan hệ giữa Dương Mịch và tình trẻ là giả. Theo đó, Ngụy Đại Huân chỉ là bình phong, người đàn ông mà nữ diễn viên họ Dương đang hẹn hò chính là biên kịch nối tiếng Vu Chính. Vu Chính cũng là người đã nâng đỡ sự nghiệp của Dương Mịch. Nhờ có cơ hội tham gia “Cung Tỏa Tâm Ngọc” của Vu Chính mà Dương Mịch mới vụt sáng trở thành một trong những diễn viên được yêu mến nhất Trung Quốc.

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Tin đồn cho rằng Ngụy Đại Huân chỉ là bình phong, Vu Chính mới là người đàn ông bí mật của Dương Mịch
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Dương Mịch và Vu Chính có mối thâm tình nhiều năm

Sau khi thông tin này được đăng tải, nhiều người hoài nghi về tính chính xác của tin đồn. Thậm chí có fan hâm mộ còn bình luận rằng có đánh chết cũng không tin đây là sự thật. Những người thạo tin cho biết, có lẽ đây chỉ là tin đồn thất thiệt. Mặc dù Dương Mịch và Vu Chính quen biết đã lâu và mối quan hệ của họ rất tốt đẹp nhưng chuyện hai người hẹn hò là điều rất khó có thể xảy ra.

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Ngoài Dương Mịch, Vu Chính còn giúp rất nhiều ngôi sao khác nổi tiếng, trong đó có Triệu Lệ Dĩnh
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Nhiều người không tin Dương Mịch và Vu Chính hẹn hò

Đứng trước tin đồn này phía Dương Mịch và Vu Chính đều chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào. Sau khi ly hôn, Dương Mịch khá kín tiếng trong chuyện tình cảm. Cô chưa một lần thừa nhận hẹn hò với ai sau khi chia tay chồng cũ.

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Từ khóa:   Dương Mịch và Ngụy Đại Huân Ngụy Đại Huân Lưu Khải Uy

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