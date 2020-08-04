Cùng tham gia một sự kiện, Đường Yên và Dương Mịch lại cố tình ‘bơ' nhau

Từng là chị em tốt nhưng hiện tại mỗi lần xuất hiện cùng nhau, Đường Yên và Dương Mịch lại cố tình làm như hai người xa lạ.
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Dương Mịch và Đường Yên vừa xuất hiện trong một sự kiện mới đây của Tencent cùng nhiều diễn viên nổi tiếng khác như: Dương Tử, Địch Lệ Nhiệt Ba, Ngô Diệc Phàm, Ngô Lỗi… Vậy nhưng hai người đẹp từng là chị em thân thiết một thời lại không có bất kỳ giao tiếp nào với nhau.
Sự kiện lần này cũng là lần đầu tiên Đường Yên xuất hiện trước đám đông sau khi hạ sinh con gái đầu lòng. Vậy nhưng những tấm hình tại hiện trường cho thấy Dương Mịch và Đường Yên ngồi rất xa nhau và không có bất kỳ tương tác nào. Mặc dù đây không phải là lần đầu nhưng thái độ của hai người đẹp cũng khiến nhiều người tiếc nuối cho cặp chị em đình đám một thời.
Thời còn mặn nồng, Dương Mịch còn giúp Đường Yên trút giận lên người bạn trai bội bạc. Thậm chí trong hôn lễ của Dương Mịch và Lưu Khải Uy, Đường Yên còn xuất hiện với vai trò phù dâu. Thế nhưng những chiêu trò trong giới showbiz đã làm rạn nứt mối quan hệ này. Dương Mịch thậm chí còn không xuất hiện trong đám cưới của Đường Yên và La Tấn.
Dù hiện tại Đường Yên và Dương Mịch đều xem nhau như người xa lạ nhưng những ai yêu mến hai diễn viên này đều biết, trước đây họ là “khuê mật” của nhau.