Cùng tham gia một sự kiện, Đường Yên và Dương Mịch lại cố tình ‘bơ' nhau

Sao quốc tế 04/08/2020 07:12

Từng là chị em tốt nhưng hiện tại mỗi lần xuất hiện cùng nhau, Đường Yên và Dương Mịch lại cố tình làm như hai người xa lạ.

Dương MịchĐường Yên vừa xuất hiện trong một sự kiện mới đây của Tencent cùng nhiều diễn viên nổi tiếng khác như: Dương Tử, Địch Lệ Nhiệt Ba, Ngô Diệc Phàm, Ngô Lỗi… Vậy nhưng hai người đẹp từng là chị em thân thiết một thời lại không có bất kỳ giao tiếp nào với nhau.

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Dương Mịch và Đường Yên từng là hai hai chị em thân thiết nhất nhì showbiz Hoa ngữ

Sự kiện lần này cũng là lần đầu tiên Đường Yên xuất hiện trước đám đông sau khi hạ sinh con gái đầu lòng. Vậy nhưng những tấm hình tại hiện trường cho thấy Dương Mịch và Đường Yên ngồi rất xa nhau và không có bất kỳ tương tác nào. Mặc dù đây không phải là lần đầu nhưng thái độ của hai người đẹp cũng khiến nhiều người tiếc nuối cho cặp chị em đình đám một thời.

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Dương Mịch tham gia sự kiện mới đây của Tencent
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Đường Yên cũng tham gia hoạt động này, đánh dấu sự quay trở lại sau một thời gian nghỉ sinh con

Thời còn mặn nồng, Dương Mịch còn giúp Đường Yên trút giận lên người bạn trai bội bạc. Thậm chí trong hôn lễ của Dương Mịch và Lưu Khải Uy, Đường Yên còn xuất hiện với vai trò phù dâu. Thế nhưng những chiêu trò trong giới showbiz đã làm rạn nứt mối quan hệ này. Dương Mịch thậm chí còn không xuất hiện trong đám cưới của Đường Yên và La Tấn.

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Dương Mịch ngồi gần Dương Tử, Ngô Diệc Phàm, Trần Vỹ Đình
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Trong khi đó Đường Yên ngồi lẻ loi một mình không giao tiếp với ai

Dù hiện tại Đường Yên và Dương Mịch đều xem nhau như người xa lạ nhưng những ai yêu mến hai diễn viên này đều biết, trước đây họ là “khuê mật” của nhau. 

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Từ khóa:   Dương Mịch Địch Lệ Nhiệt Ba Dương Tử

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