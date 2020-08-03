Phủ nhận tin đồn sinh đôi, Đường Yên lần đầu hé lộ giới tính con đầu lòng

Sao quốc tế 03/08/2020 07:46

Lần đầu xuất hiện trong sự kiện sau khi sinh con, nữ diễn viên Đường Yên hé lộ giới tính con đầu lòng đồng thời phủ nhận việc sinh đôi.

Mới đây nữ diễn viên Đường Yên tham gia một sự kiện tại Thượng Hải cùng Angela Baby, Địch Lệ Nhiệt Ba, Ngô Lỗi, Ngô Diệc Phàm… Nhan sắc và vóc dáng của Đường Yên trở thành trung tâm chú ý của truyền thông Hoa ngữ.

dien vien duong yen 1
Nữ diễn viên Đường Yên lần đầu tham gia sự kiện sau khi hạ sinh con gái đầu lòng
dien vien duong yen 2
Mỹ nhân Tân Cương Địch Lệ Nhiệt Ba cũng tham gia sự kiện này
dien vien duong yen 3
Angela Baby nổi bật trong bộ đầm màu hồng
dien vien duong yen 4
Ngô Diệc Phàm cũng là một trong những ngôi sao được chú ý trong sự kiện tại Thượng Hải ngày 2/8

Thời gian trước đây từng có tin đồn cho rằng Đường Yên hạ sinh một cặp song sinh cho ông xã La Tấn vậy nhưng cặp đôi nổi tiếng vẫn chưa một lần chia sẻ niềm vui của mình. Trong sự kiện diễn ra chiều tối ngày 2/8, nữ diễn viên Đường Yên đã phủ nhận tin đồn sinh đôi đồng thời tiết lộ cô mới sinh con gái.

dien vien duong yen 5
Trong lần xuất hiện này Đường Yên phủ nhận việc sinh đôi. Cô hé lộ đứa con đầu lòng là một bé gái
dien vien duong yen 6
Sinh con chưa được bao lâu nhưng Đường Yên đã nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn khiến nhiều người ngưỡng mộ

Mặc dù mới sinh con nhưng Đường Yên đã nhanh chóng lấy lại vóc dáng. Nhìn thân hình thon gọn của bà xã La Tấn không ai nghĩ cô mới sinh con xong. Đây là lần đầu tiên Đường Yên tham gia một sự kiện đông người sau khi sinh con. Trong lần xuất hiện này, Đường Yên cũng giới thiệu đến người hâm mộ bộ phim truyền hình sắp được phát sóng của mình là “Yến Vân Đài” hợp tác cùng Đậu Kiêu.

Đường Yên lần đầu xuất hiện sau thời gian nghỉ sinh con, nhan sắc gái một con gây chú ý

Đường Yên lần đầu xuất hiện sau thời gian nghỉ sinh con, nhan sắc gái một con gây chú ý

Sau thời gian dài nghỉ sinh con, nữ diễn viên Đường Yên đã chính thức quay trở lại với công việc, nụ cười luôn rạng rỡ trên môi.

Xem thêm
Từ khóa:   Đường Yên Angela Baby Địch Lệ Nhiệt Ba

TIN LIÊN QUAN

Đường Yên lần đầu xuất hiện sau thời gian nghỉ sinh con, nhan sắc gái một con gây chú ý

Đường Yên lần đầu xuất hiện sau thời gian nghỉ sinh con, nhan sắc gái một con gây chú ý

Những bộ phim truyền hình Hoa ngữ được yêu mến nhất vào mùa hè

Những bộ phim truyền hình Hoa ngữ được yêu mến nhất vào mùa hè

Netizen xứ Trung sửng sốt trước thông tin Tiêu Chiến và Lý Hiện sẽ cùng hợp tác trong ‘Sam Sam Đến Rồi’

Netizen xứ Trung sửng sốt trước thông tin Tiêu Chiến và Lý Hiện sẽ cùng hợp tác trong ‘Sam Sam Đến Rồi’

Chia tay Lý Thần hơn 1 năm, Phạm Băng Băng lần đầu mở lòng chia sẻ chuyện tình cảm

Chia tay Lý Thần hơn 1 năm, Phạm Băng Băng lần đầu mở lòng chia sẻ chuyện tình cảm

Những mỹ nhân Hoa ngữ luôn vướng thị phi phẫu thuật thẩm mỹ

Những mỹ nhân Hoa ngữ luôn vướng thị phi phẫu thuật thẩm mỹ

Những mỹ nhân Hoa – Hàn ngày càng xinh đẹp hậu ly hôn

Những mỹ nhân Hoa – Hàn ngày càng xinh đẹp hậu ly hôn

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục