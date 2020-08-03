Phủ nhận tin đồn sinh đôi, Đường Yên lần đầu hé lộ giới tính con đầu lòng

Lần đầu xuất hiện trong sự kiện sau khi sinh con, nữ diễn viên Đường Yên hé lộ giới tính con đầu lòng đồng thời phủ nhận việc sinh đôi.
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Mới đây nữ diễn viên Đường Yên tham gia một sự kiện tại Thượng Hải cùng Angela Baby, Địch Lệ Nhiệt Ba, Ngô Lỗi, Ngô Diệc Phàm… Nhan sắc và vóc dáng của Đường Yên trở thành trung tâm chú ý của truyền thông Hoa ngữ.
Thời gian trước đây từng có tin đồn cho rằng Đường Yên hạ sinh một cặp song sinh cho ông xã La Tấn vậy nhưng cặp đôi nổi tiếng vẫn chưa một lần chia sẻ niềm vui của mình. Trong sự kiện diễn ra chiều tối ngày 2/8, nữ diễn viên Đường Yên đã phủ nhận tin đồn sinh đôi đồng thời tiết lộ cô mới sinh con gái.
Mặc dù mới sinh con nhưng Đường Yên đã nhanh chóng lấy lại vóc dáng. Nhìn thân hình thon gọn của bà xã La Tấn không ai nghĩ cô mới sinh con xong. Đây là lần đầu tiên Đường Yên tham gia một sự kiện đông người sau khi sinh con. Trong lần xuất hiện này, Đường Yên cũng giới thiệu đến người hâm mộ bộ phim truyền hình sắp được phát sóng của mình là “Yến Vân Đài” hợp tác cùng Đậu Kiêu.