Những mỹ nhân Hoa ngữ luôn vướng thị phi phẫu thuật thẩm mỹ

Vì quá xinh đẹp nên Dương Tử , Dương Mịch , Triệu Lệ Dĩnh, Angela Baby … rất nhiều lần vướng tin đồn "dao kéo". Dù đã nhiều lần phủ nhận nhưng dư luận vẫn bán tín bán nghi về nhan sắc của các mỹ nhân Hoa ngữ này.

Nữ diễn viên 9X Dương Tử là một trong những nghệ sĩ được ái mộ nhất Trung Quốc thời gian gần đây. Chính vì tham gia hoạt động nghệ thuật từ khi còn nhỏ nên những thay đổi trên gương mặt Dương Tử là nguyên nhân khiến nhiều người tin rằng cô đã phải nhờ đến sự hỗ trợ của "dao kéo" để xinh đẹp như hiện tại. Mặc dù đã nhiều lần phủ nhận nhưng tin đồn cô phẫu thuật thẩm mỹ vẫn không dịu xuống.

Khi mới vào nghề Dương Mịch có khuôn mặt vuông vắn...

... nhưng hiện giờ nhan sắc của cô khác quá nhiều so với trước đây

Thời gian hoạt động trong giới giải trí của Dương Mịch khá dài nhưng cô luôn phải đối mặt với tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ. Netizen tìm được không ít hình ảnh chứng minh khuôn mặt của Dương Mịch thay đổi rõ ràng theo thời gian vậy nhưng người đẹp này chưa một lần thừa nhận chuyện "dao kéo".

Trịnh Sảng

Trịnh Sảng từng là biểu tượng thanh xuân của giới trẻ Trung Quốc

Mặc dù sở hữu nhan sắc hơn người và từng là biểu tượng thanh xuân của giới trẻ xứ Trung nhưng nữ diễn viên Trịnh Sảng luôn vướng phải thị phi chỉnh sửa nhan sắc. Nhiều fan hâm mộ nhận xét rằng với nhan sắc tự nhiên vốn có của mình, Trịnh Sảng không cần thiết phải phẫu thuật thẩm mỹ.

Angela Baby

Dù từng đến bệnh viện kiểm tra nhưng Angela Baby vẫn vướng tin đồn chỉnh sửa nhan sắc

Bà xã Huỳnh Hiểu Minh luôn phải đối diện với tin đồn chỉnh sửa nhan sắc dù trước đây cô đã từng đến bệnh viện để chứng minh mình đẹp tự nhiên. Vậy nhưng cho đến thời điểm hiện tại, nhan sắc của Angela Baby vẫn còn gây tranh cãi.

Triệu Lệ Dĩnh

Nhan sắc thuở mới vào nghề của nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh

Sau khi sinh con, nhan sắc của mỹ nhân họ Triệu ngày càng lên hương

Nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh vướng tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Nguyên nhân được cho là khi mới tham gia showbiz, mỹ nhân họ Triệu có khuôn mặt tròn và không mấy xinh đẹp. Vậy nhưng hiện nay Triệu Lệ Dĩnh hoàn toàn lột xác. Chính điều này khiến cô vướng tin đồn chỉnh sửa nhan sắc.