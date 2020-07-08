Phải dùng mông giả, thân hình Dương Mịch chẳng hoàn mỹ như fan vẫn tưởng

Tham gia showbiz từ khi còn khá trẻ, nữ diễn viên Dương Mịch là một trong những nghệ sĩ có lượng fan hùng hậu nhất Cbiz hiện nay. Dù đã từng kết hôn rồi ly hôn với Lưu Khải Uy nhưng Dương Mịch vẫn luôn là nữ thần của fan hâm mộ.

Nữ diễn viên Dương Mịch nổi tiếng với nhan sắc và thân hình nóng bỏng

Không chỉ gây ấn tượng với người hâm mộ qua từng vai diễn, nhan sắc cũng như vóc dáng nóng bỏng của nữ diễn viên họ Dương vẫn luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng. Ngay từ khi còn chưa lập gia đình, Dương Mịch vẫn luôn được nhận xét là mỹ nhân sở hữu thân hình nóng bỏng nhất Cbiz. Những năm gần đây, “nàng Bạch Thiển” thường chọn cho mình phong cách gợi cảm nhưng không quá hở hang. Trong những tấm hình được phòng làm việc đăng tải, người đẹp họ Dương vẫn luôn lộng lẫy và vô cùng xinh đẹp.