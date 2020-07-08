Phải dùng mông giả, thân hình Dương Mịch chẳng hoàn mỹ như fan vẫn tưởng

Sao quốc tế 08/07/2020 15:32

Nữ diễn viên Dương Mịch vẫn luôn được tung hô là người đẹp sở hữu thân hình nóng bỏng nhất nhì Cbiz. Tuy nhiên, bằng chứng mà netizen tìm được cho thấy ‘vòng ba’ của cô lại vô cùng khiêm tốn.

Tham gia showbiz từ khi còn khá trẻ, nữ diễn viên Dương Mịch là một trong những nghệ sĩ có lượng fan hùng hậu nhất Cbiz hiện nay. Dù đã từng kết hôn rồi ly hôn với Lưu Khải Uy nhưng Dương Mịch vẫn luôn là nữ thần của fan hâm mộ.

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Nữ diễn viên Dương Mịch nổi tiếng với nhan sắc và thân hình nóng bỏng

Không chỉ gây ấn tượng với người hâm mộ qua từng vai diễn, nhan sắc cũng như vóc dáng nóng bỏng của nữ diễn viên họ Dương vẫn luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng. Ngay từ khi còn chưa lập gia đình, Dương Mịch vẫn luôn được nhận xét là mỹ nhân sở hữu thân hình nóng bỏng nhất Cbiz. Những năm gần đây, “nàng Bạch Thiển” thường chọn cho mình phong cách gợi cảm nhưng không quá hở hang. Trong những tấm hình được phòng làm việc đăng tải, người đẹp họ Dương vẫn luôn lộng lẫy và vô cùng xinh đẹp.

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Dù đã sinh con nhưng người đẹp họ Dương vẫn giữ được sắc vóc như thời con gái
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Dương Mịch nhiều lần công khai khoe 'vòng ba' gợi cảm của mình...

Vậy nhưng mới đây, cộng đồng mạng xứ Trung bất ngờ phát hiện để có được thân hình nóng bỏng như mọi người thường thấy, nữ diễn viên họ Dương phải dùng đến dụng cụ hỗ trợ đặc biệt là độn mông. Rất nhiều hình ảnh được netizen tìm thấy chính là bằng chứng cho thấy “vòng ba” của Dương Mịch không hoàn hảo như mọi người vẫn nghĩ.

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... nhưng những hình ảnh thực tế lại khiến không ít người thất vọng
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Netizen xứ Trung đã tìm được nhiều bằng chứng chứng minh mông của Dương Mịch không gợi cảm như những tấm hình cô đăng tải
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Người đẹp họ Dương phải sử dụng độn mông khi tham gia một sự kiện
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Sau khi những tấm hình này được đăng tải, nhiều người khá thất vọng về nhan sắc của Dương Mịch

Dương Mịch vẫn luôn được xem là một trong những đại mỹ nhân của làng giải trí Hoa ngữ vì sở hữu thân hình nóng bỏng. Tuy nhiên, sau phát hiện lần này của netizen, rất nhiều người tỏ thái độ thất vọng với nhan sắc của Dương Mịch.

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Từ khóa:   Dương Mịch Lưu Khải Uy Bạch Thiển

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