Danh hiệu nữ thần Kim Ưng là tên gọi khá quen thuộc của truyền thông Hoa ngữ nhiều năm nay. Lưu Diệc Phi là nữ diễn viên đầu tiên sở hữu danh hiệu này và gần đây nhất là mỹ nhân Tân Cương Địch Lệ Nhiệt Ba. Sau khi có được giải thưởng này, Địch Lệ Nhiệt Ba hứng chịu làn sóng tấn công chưa từng có từ antifan. Có lẽ cô chính là nữ thần Kim Ưng thị phi nhất từ trước đến nay.

Nữ diễn viên Dương Tử dẫn đầu bình chọn với 16.000 phiếu bầu

Cuộc bình chọn nữ thần Kim Ưng được tổ chức 2 năm một lần. Ngoài Dương Tử và Quan Hiểu Đồng, danh hiệu nữ thần Kim Ưng năm 2020 càng đặc biệt hơn khi top 4 bình chọn online có tên của Dương Mịch và Angela Baby. Dù là lập gia đình và sinh con nhưng cả hai vẫn nhận được rất nhiều bình chọn từ người hâm mộ.