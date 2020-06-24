Top 4 ứng viên nữ thần Kim Ưng 2020 lộ diện, Angela Baby và Dương Mịch gây tranh cãi

Sao quốc tế 24/06/2020 19:18

Dù đã lập gia đình và sinh con nhưng Dương Mịch và Angela Baby vẫn nhận được rất nhiều bình chọn trong cuộc đua trở thành nữ thần Kim Ưng 2020.

Danh hiệu nữ thần Kim Ưng là tên gọi khá quen thuộc của truyền thông Hoa ngữ nhiều năm nay. Lưu Diệc Phi là nữ diễn viên đầu tiên sở hữu danh hiệu này và gần đây nhất là mỹ nhân Tân Cương Địch Lệ Nhiệt Ba. Sau khi có được giải thưởng này, Địch Lệ Nhiệt Ba hứng chịu làn sóng tấn công chưa từng có từ antifan. Có lẽ cô chính là nữ thần Kim Ưng thị phi nhất từ trước đến nay.

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Nữ diễn viên Dương Tử dẫn đầu bình chọn với 16.000 phiếu bầu

Cuộc bình chọn nữ thần Kim Ưng được tổ chức 2 năm một lần. Ngoài Dương Tử và Quan Hiểu Đồng, danh hiệu nữ thần Kim Ưng năm 2020 càng đặc biệt hơn khi top 4 bình chọn online có tên của Dương MịchAngela Baby. Dù là lập gia đình và sinh con nhưng cả hai vẫn nhận được rất nhiều bình chọn từ người hâm mộ.

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Dù không có nhiều tác phẩm phim truyền hình nhưng mỹ nhân 9X Quan Hiểu Đồng vẫn đứng thứ 4 trong danh sách bình chọn

Hiện tại dẫn đầu danh sách bình chọn năm nay chính là nữ diễn viên Dương Tử với 16.000 phiếu bầu. Với những vai diễn ấn tượng hai năm trở lại đây, rất nhiều fan hâm mộ mong chờ Dương Tử sẽ trở thành nữ thần Kim Ưng năm 2020.

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Dương Mịch gây tranh cãi vì đã từng ly hôn nhưng vẫn có tên trong danh sách bình chọn 

Dù đã lập gia đình và sinh con nhưng Dương Mịch và Angela Baby vẫn đứng thứ 2 và thứ 3 trong danh sách bình chọn. Dương Mịch nhận được 13.000 phiếu còn Angela Baby có 5.263 phiếu bầu. Mỹ nhân 9X Quan Hiểu Đồng đứng vị trí thứ 4 với 2.527 phiếu bầu.

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Mặc dù đã lập gia đình nhưng Angela Baby vẫn lọt top 4 bình chọn của cộng đồng mạng

Dù đây chưa phải là kết quả cuối cùng nhưng sự có mặt của Angela Baby và Dương Mịch khiến nhiều người bất ngờ. Dư luận cho rằng Dương Mịch và Angela Baby không phù hợp với hình tượng nữ thần Kim Ưng. Nữ diễn viên họ Dương thậm chí đã từng ly hôn nên kết quả bình chọn online này gây nhiều tranh cãi.

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Từ khóa:   Angela Baby Dương Tử Địch Lệ Nhiệt Ba

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