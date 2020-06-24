Điểm danh những sao Hoa ngữ có lượng antifan đông đảo nhất Cbiz

Sao quốc tế 24/06/2020 07:13

Trong showbiz Hoa ngữ, Tiêu Chiến là một trong những ngôi sao sở hữu lượng fan đông đảo nhưng cũng có rất nhiều antifan.

Càng nổi tiếng, lượng fan càng nhiều thì chắc chắn sẽ có nhiều antifan. Tiêu Chiến, Dương Tử, Trịnh Sảng… là một trong những cái tên sở hữu lượng fan cũng như antifan nhiều nhất Cbiz.

Trịnh Sảng

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Những ồn ào đời tư và tính cách khiến Trịnh Sảng có lượng antifan rất nhiều tại Cbiz

Trịnh Sảng nổi tiếng sau thành công của “Cùng Ngắm Mưa Sao Băng”. Cô được nhiều người ái mộ nhờ hình tượng trong sáng, ngọt ngào. Tiếp tục hợp tác với Dương Dương trong “Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên”, Trịnh Sảng ngày càng nổi tiếng. Vậy nhưng đáng tiếc rằng vài năm trở lại đây Trịnh Sảng không có tác phẩm gì nổi bật. Đời tư rắc rối và những vấn đề về tính cách của nữ diễn viên họ Trịnh khiến lượng antifan của cô ngày càng nhiều.

Dương Tử

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Đi kèm với sự nổi tiếng, Dương Tử cũng có rất nhiều antifan

Vài năm trở lại đây danh tiếng và diễn xuất của Dương Tử ngày một thăng hạng. Những bộ phim có sự góp mặt của cô đều nhận được sự quan tâm đặc biệt của công chúng. Vậy nhưng nổi tiếng thường đi cùng với thị phi, lượng antifan của Dương Tử ngày một nhiều.

Lộc Hàm

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Có nhiều fan cứng nhưng lượng antifan của Lộc Hàm cũng rất đông đảo

Lộc Hàm là nghệ sĩ sở hữu lượng fan cứng rất lớn tại Trung Quốc nhưng bên cạnh đó lượng antifan của anh cũng rất nhiều. Với tài năng ca hát và vũ đạo, Lộc Hàm từng là thần tượng của biết bao người. Tuy nhiên, lượng antifan của anh cũng không ít.

Angela Baby

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Diễn xuất một màu của Angela Baby khiến khán giả ngán ngẩm

Mặc dù sở hữu nhan sắc hơn người và là vợ của Huỳnh Hiểu Minh nhưng Angela Baby cũng có rất nhiều antifan. Do không được đào tạo bài bản về diễn xuất nên những vai diễn của Angela Baby thường một màu khiến khán giả ngán ngẩm. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến Angela Baby là một trong những ngôi sao có nhiều antifan nhất Cbiz.

Dương Mịch

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Dương Mịch cũng là một trong những nghệ sĩ có lượng antifan nhiều nhất Cbiz

Trong giới giải trí Hoa ngữ, Dương Mịch là một cái tên khá quen thuộc. Từng có nhiều vai diễn để đời nhưng cũng không ít tác phẩm của cô không được đánh giá cao. Những tranh luận về diễn xuất của Dương Mịch và chuyện đời tư cá nhân của cô khiến lượng antifan của nữ diễn viên họ Dương ngày một nhiều.

Địch Lệ Nhiệt Ba

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Xinh đẹp và nổi tiếng nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn có rất nhiều antifan

Mỹ nhân Tân Cương Địch Lệ Nhiệt Ba là một trong những ngôi sao có lượng antifan lớn nhất Cbiz. Sau khi nhận giải Kim Ưng, những ồn ào liên quan đến Địch Lệ Nhiệt Ba ngày càng nhiều, lượng antifan cũng tăng lên nhanh chóng.

Tiêu Chiến

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Nhiều người thấy tiếc cho Tiêu Chiến khi lượng antifan của anh ngày một nhiều sau sự kiện ngày 27/2

Vốn dĩ Tiêu Chiến là gương mặt được ái mộ hàng đầu Cbiz, vậy nhưng sau sự kiện ngày 27/2 lượng antifan của anh ngày một tăng. Nhiều người cảm thấy tiếc cho Tiêu Chiến khi anh phải gánh chịu hậu quả do fan hâm mộ gây ra. Tiêu Chiến là một trong những nghệ sĩ có lượng antifan nhiều nhất Trung Quốc hiện nay.

Ồn ào ‘Hoa Thiên Cốt’ chưa qua, Trịnh Sảng đã vội nên duyên cùng Tiêu Chiến?

Ồn ào ‘Hoa Thiên Cốt’ chưa qua, Trịnh Sảng đã vội nên duyên cùng Tiêu Chiến?

Sau ồn ào tham gia ‘Hoa Thiên Cốt’ bản điện ảnh với Dương Dương, Trịnh Sảng lại vướng tin đồn nên duyên với Tiêu Chiến trong ‘Trọng Tử’.

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Từ khóa:   Dương Tử Địch Lệ Nhiệt Ba Dương Mịch

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