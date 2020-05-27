Sóng gió tẩy chay chưa qua, Tiêu Chiến lại bị fan cũ ‘bóc phốt’ giả tạo

Những ồn ào liên quan đến Tiêu Chiến vẫn chưa chấm dứt khi anh bị fan cũ công khai ‘tố’ thần tượng giả tạo.

Tưởng rằng mỹ nam Tiêu Chiến có thể thuận lợi quay trở lại showbiz sau khi bị cộng đồng mạng tẩy chay vậy nhưng con đường ấy lại vô cùng gian nan. Thời gian qua sự nghiệp của Tiêu Chiến bị ảnh hưởng rất nhiều từ hành động của fan hâm mộ.

Tiêu Chiến tiếp tục gặp rắc rối khi fan cũ đăng đàn 'tố' giả tạo

Đứng trước sự việc này mỹ nam “Trần Tình Lệnh” đã lên tiếng và khẳng định rằng mình không cần fan phải tiếp ứng. Câu nói này đã khiến nhiều fan hâm mộ bị tổn thương và đã lựa chọn rời bỏ fandom của Tiêu Chiến.

Theo QQ, sau khi rời khỏi fandom, một số fan cũ của Tiêu Chiến đã đăng đàn tố thần tượng giả tạo. Sự việc này nhận được sự quan tâm sâu sắc của cộng đồng mạng xứ Trung. Ngày 26/5 một tài khoản mạng xã hội đã đăng tải một vài bí mật ít người biết của mỹ nam họ Tiêu. Người này cho biết, trước đây sự việc Tiêu Chiến bị fan cuồng truy đuổi từng lên hot search Weibo vậy nhưng trên thực tế lại không phải như vậy. Lần đó là do Tiêu Chiến tự bỏ chạy chứ không phải fan cuồng đuổi theo. Thực tế sự thật bị đảo lộn hoàn toàn và mang tính chất có lợi cho Tiêu Chiến.

Quá nổi tiếng nên Tiêu Chiến gặp phải rất nhiều thị phi

Người này cũng cho biết thêm, một lần khác fan hâm mộ đến sân bay Phố Đông đón Tiêu Chiến nhưng thần tượng luôn làm ra vẻ lạnh lùng. Vậy nhưng sự việc tương tự xảy ra ở Dubai thì “chàng Ngụy Vô Tiện” lại cười nói rạng rỡ, tâm trạng rất vui vẻ. Lý do được người này đưa ra là fan hâm mộ ở Dubai đều là người có tiền nên Tiêu Chiến rất niềm nở với họ.

Tiêu Chiến còn bị 'tố' mắc bệnh ngôi sao khi hợp tác cùng Dương Tử

Chưa hết, tài khoản này còn cho biết khi quay “Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn” cùng Dương Tử, Tiêu Chiến thường hay đến muộn và mắc bệnh ngôi sao. Tiết lộ này khiến nhiều người bị sốc vì từ trước đến nay trong mắt mọi người Tiêu Chiến vẫn luôn là một diễn viên vô cùng khiêm tốn và lễ phép.

Trước những thông tin bất lợi này, hiện phía Tiêu Chiến vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào.

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