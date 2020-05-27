Sóng gió tẩy chay chưa qua, Tiêu Chiến lại bị fan cũ ‘bóc phốt’ giả tạo

Sao quốc tế 27/05/2020 13:36

Những ồn ào liên quan đến Tiêu Chiến vẫn chưa chấm dứt khi anh bị fan cũ công khai ‘tố’ thần tượng giả tạo.

Tưởng rằng mỹ nam Tiêu Chiến có thể thuận lợi quay trở lại showbiz sau khi bị cộng đồng mạng tẩy chay vậy nhưng con đường ấy lại vô cùng gian nan. Thời gian qua sự nghiệp của Tiêu Chiến bị ảnh hưởng rất nhiều từ hành động của fan hâm mộ.

tieu chien 1
Tiêu Chiến tiếp tục gặp rắc rối khi fan cũ đăng đàn 'tố' giả tạo

Đứng trước sự việc này mỹ nam “Trần Tình Lệnh” đã lên tiếng và khẳng định rằng mình không cần fan phải tiếp ứng. Câu nói này đã khiến nhiều fan hâm mộ bị tổn thương và đã lựa chọn rời bỏ fandom của Tiêu Chiến.

Theo QQ, sau khi rời khỏi fandom, một số fan cũ của Tiêu Chiến đã đăng đàn tố thần tượng giả tạo. Sự việc này nhận được sự quan tâm sâu sắc của cộng đồng mạng xứ Trung. Ngày 26/5 một tài khoản mạng xã hội đã đăng tải một vài bí mật ít người biết của mỹ nam họ Tiêu. Người này cho biết, trước đây sự việc Tiêu Chiến bị fan cuồng truy đuổi từng lên hot search Weibo vậy nhưng trên thực tế lại không phải như vậy. Lần đó là do Tiêu Chiến tự bỏ chạy chứ không phải fan cuồng đuổi theo. Thực tế sự thật bị đảo lộn hoàn toàn và mang tính chất có lợi cho Tiêu Chiến.

tieu chien 2
Quá nổi tiếng nên Tiêu Chiến gặp phải rất nhiều thị phi

Người này cũng cho biết thêm, một lần khác fan hâm mộ đến sân bay Phố Đông đón Tiêu Chiến nhưng thần tượng luôn làm ra vẻ lạnh lùng. Vậy nhưng sự việc tương tự xảy ra ở Dubai thì “chàng Ngụy Vô Tiện” lại cười nói rạng rỡ, tâm trạng rất vui vẻ. Lý do được người này đưa ra là fan hâm mộ ở Dubai đều là người có tiền nên Tiêu Chiến rất niềm nở với họ.

tieu chien 3
Tiêu Chiến còn bị 'tố' mắc bệnh ngôi sao khi hợp tác cùng Dương Tử

Chưa hết, tài khoản này còn cho biết khi quay “Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn” cùng Dương Tử, Tiêu Chiến thường hay đến muộn và mắc bệnh ngôi sao. Tiết lộ này khiến nhiều người bị sốc vì từ trước đến nay trong mắt mọi người Tiêu Chiến vẫn luôn là một diễn viên vô cùng khiêm tốn và lễ phép.

Trước những thông tin bất lợi này, hiện phía Tiêu Chiến vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào.

Tiếp tục gây thị phi, Dương Tử bất ngờ bỏ theo dõi Tiêu Chiến và Ngô Diệc Phàm trên mạng xã hội

Tiếp tục gây thị phi, Dương Tử bất ngờ bỏ theo dõi Tiêu Chiến và Ngô Diệc Phàm trên mạng xã hội

Hành động mới đây của diễn viên Dương Tử khiến nhiều người cho rằng cô cố tình ‘trượt tay’ để gây sự chú ý.

Xem thêm
Từ khóa:   mỹ nam Tiêu Chiến Trần Tình Lệnh Dương Tử

TIN LIÊN QUAN

Tiếp tục gây thị phi, Dương Tử bất ngờ bỏ theo dõi Tiêu Chiến và Ngô Diệc Phàm trên mạng xã hội

Tiếp tục gây thị phi, Dương Tử bất ngờ bỏ theo dõi Tiêu Chiến và Ngô Diệc Phàm trên mạng xã hội

Antifan quá nhiều, Tiêu Chiến tìm cách bảo vệ hình ảnh bản thân trong show truyền hình mới

Antifan quá nhiều, Tiêu Chiến tìm cách bảo vệ hình ảnh bản thân trong show truyền hình mới

Hình ảnh Tiêu Chiến tham gia sự kiện sau scandal khiến fan hâm mộ đứng ngồi không yên

Hình ảnh Tiêu Chiến tham gia sự kiện sau scandal khiến fan hâm mộ đứng ngồi không yên

Dương Tử lại ‘trượt tay’ khi like bài viết của Tiêu Chiến?

Dương Tử lại ‘trượt tay’ khi like bài viết của Tiêu Chiến?

Vừa đăng đàn xin lỗi, Tiêu Chiến lại xuất hiện tiều tụy khiến fan xót xa

Vừa đăng đàn xin lỗi, Tiêu Chiến lại xuất hiện tiều tụy khiến fan xót xa

Chỉ với một bài hát, Tiêu Chiến đã tạo nên kỳ tích ‘vô tiền khoáng hậu’ của Cbiz

Chỉ với một bài hát, Tiêu Chiến đã tạo nên kỳ tích ‘vô tiền khoáng hậu’ của Cbiz

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 54 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 59 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 54 phút trước
Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tin tức giải trí 9 giờ 42 phút trước
TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

Tin y tế 10 giờ 12 phút trước
TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 10 giờ 14 phút trước
Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Đời sống 10 giờ 31 phút trước
Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Đời sống 11 giờ 6 phút trước
3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục