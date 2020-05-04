Chỉ với một bài hát, Tiêu Chiến đã tạo nên kỳ tích ‘vô tiền khoáng hậu’ của Cbiz

Mặc dù mới trình làng nhưng bài hát ‘Điểm Sáng’ của Tiêu Chiến đã mang đến cho anh những thành tích vô cùng đáng nể.

Sau hơn 2 tháng im ắng, Tiêu Chiến đã khiến fan hâm mộ đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Nhiều người tưởng rằng con đường quay trở lại showbiz của mỹ nam Tiêu Chiến sẽ vô cùng gian nan vậy nhưng thật bất ngờ, chỉ với một bài hát nam diễn viên “Trần Tình Lệnh” đã xoay chuyển tình thế một cách ngoạn mục.

Tiêu Chiến vẫn luôn là cái tên được truyền thông Hoa ngữ nhắc đến nhiều nhất trong thời gian qua

Mới đây fan hâm mộ phát hiện, bài hát “Điểm Sáng” mới ra mắt của Tiêu Chiến đã lọt danh sách Top 3 những bài hát có lượng tiêu thụ lớn nhất trên thế giới và đứng đầu khu vực châu Á. Cụ thể, mặc dù chỉ mới phát hành 93 giờ 35 phút, lượng tiêu thụ toàn cầu của “Điểm Sáng” đã vượt mức 33 triệu bản. Đây được xem là thành tích “vô tiền khoáng hậu” của làng giải trí Hoa ngữ.

Bài hát 'Điểm Sáng' của Tiêu Chiến đã vượt qua nhiều bài hát đình đám trên thế giới về lượng tiêu thụ

Không chỉ vậy, trong danh sách chỉ số truyền thông tháng 4/2020 của các diễn viên phim truyền hình Hoa ngữ, “chàng Ngụy Vô Tiện” đã vượt qua nhiều cái tên đình đám để có được vị trí số 1.

Tiêu Chiến cũng là nam diễn viên có chỉ số truyền thông cao nhất trong tháng 4/2020

Tháng 4 đánh dấu sự quay trở lại đầy mạnh mẽ của mỹ nam Tiêu Chiến

Sự quay trở lại đầy ấn tượng này của Tiêu Chiến khiến fan hâm mộ vô cùng phấn khích. Tuy nhiên, đó cũng là nguyên nhân khiến antifan của anh xuất hiện ngày một nhiều. Càng nổi tiếng thị phi càng nhiều và đây cũng là lý do giúp Tiêu Chiến luôn là cái tên hot nhất làng giải trí Hoa ngữ hiện nay.

Đọ nhan sắc Tiêu Chiến – Vương Nhất Bác: Ai đẹp trai hơn? Đều là những cái tên hot nhất Cbiz hiện nay nhưng thật khó để so sánh nhan sắc của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.

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