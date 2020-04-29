Không thể chịu nổi sức ép từ antifan, phía Tiêu Chiến liên tiếp có những động thái đáp trả mạnh mẽ

Sao quốc tế 29/04/2020 06:59

Đứng trước những thông tin gian lận tiền từ thiện, phía Tiêu Chiến đã có những đáp trả vô cùng mạnh mẽ.

Sức nóng từ cái tên Tiêu Chiến chưa hề giảm sút khi những ngày gần đây thông tin liên quan đến mỹ nam “Trần Tình Lệnh” luôn đứng đầu hot search Weibo.

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Tiêu Chiến lựa chọn im lặng gần 2 tháng nhưng vẫn luôn bị các antifan bủa vây 

Sau khi “ở ẩn” hơn một tháng sau sự việc ngày 27/2, Tiêu Chiến cho ra mắt bài hát “Hồng Mai Tán”. Động thái này được cộng đồng mạng xứ Trung đặc biệt chú ý. Một thời gian ngắn sau khi trình làng, “Hồng Mai Tán” của Tiêu Chiến đã đứng đầu danh sách những bài hát châu Á mới khu vực Trung Quốc.

Tiếp nối thành công này, mới đây mỹ nam Tiêu Chiến tiếp tục cho ra mắt bài hát “Điểm Sáng” cùng dòng trạng trái: “Những việc đã qua, khắc trong tâm khảm. Cảm ơn tất cả những lời phê bình và chỉ bảo thiện ý trên con đường trưởng thành”. Đây được xem là lần đầu tiên sau gần 2 tháng bị antifan tẩy chay Tiêu Chiến chính thức lên tiếng về sự việc này. Không chỉ vậy, những ca từ trong bài hát còn được cho là lời đáp trả của Tiêu Chiến về những sự việc xảy ra trong suốt thời gian qua. Bài hát của Tiêu Chiến đã mang về những thành tích vô cùng đáng nể, vượt xa ca khúc của Châu Kiệt Luân.

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Hiện nay Cbiz rất ít nghệ sĩ vừa đẹp trai, vừa diễn giỏi lại hát hay như Tiêu Chiến

Tưởng rằng mọi chuyện đã yên ả với Tiêu Chiến thì chiều ngày 27/4, nam diễn viên lại phải lên tiếng một lần nữa. Anh không thể ngồi im khi những người không liên quan trở thành mục tiêu tấn công của cộng đồng mạng vì mình. Theo đó, nam MC nổi tiếng đài Hồ Nam, Hà Cảnh bị antifan của Tiêu Chiến đồng loạt khủng bố vì cho rằng MC này đang dọn đường giúp Tiêu Chiến tẩy trắng.

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Sự việc của Tiêu Chiến ảnh hưởng đến nhiều người không liên quan

Hà Cảnh bị khủng bố điện thoại suốt 3 ngày liền, nhiều người còn thóa mạ Hà Cảnh là gay. Mặc dù đài Hồ Nam đã lên tiếng xác nhận không mời Tiêu Chiến tham gia show “Hướng Tới Cuộc Sống” nhưng làn sóng tấn công Hà Cảnh không giảm xuống. Đứng trước sự việc này, Tiêu Chiến đã lên tiếng: “Khiến mọi người chịu ấm ức rồi, đừng làm tổn thương đến người khác”. Đây được xem là hành động đáp trả đầu tiên của Tiêu Chiến hướng về phía antifan.

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Anh luôn là mục tiêu tấn công mạng của các antifan

Chưa hết, sang ngày 28/4, thông tin Tiêu Chiến gian lận trong hoạt động từ thiện tiếp tục là chủ đề chính trên mạng xã hội Trung Quốc. Không thể ngồi yên, phòng làm việc của Tiêu Chiến đã đăng tải bằng chứng phủ nhận tin đồn này. Theo đó nam diễn viên họ Tiêu đã quyên góp hơn 610.000 tệ (khoảng 2 tỷ đồng) và có giấy chứng nhận. Không chỉ vậy, trong suốt thời gian dịch bệnh, Tiêu Chiến còn tặng vật tư y tế và nhiều hiện vật khác cho các bệnh viện.

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Giấy chứng nhận cho thấy Tiêu Chiến đã quyên góp từ thiện, những tin đồn cho rằng Tiêu Chiến gian lận đều là bịa đặt
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Trước sức ép từ antifan, giờ đây Tiêu Chiến và phòng làm việc của mình không thể im lặng được nữa

Dường như sau những lần bị antifan tấn công, giờ đây Tiêu Chiến và phòng làm việc đã có những động thái quyết liệt hơn. Phía Tiêu Chiến không còn im lặng mà luôn sẵn sàng đáp trả trước những thông tin bịa đặt từ antifan.

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Từ khóa:   Trần Tình Lệnh mỹ nam Tiêu Chiến scandal sao Hoa ngữ

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