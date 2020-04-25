Sau Tiêu Chiến, đến lượt Địch Lệ Nhiệt Ba ‘trúng đạn’ từ fan hâm mộ

Có vẻ fan hâm mộ của Địch Lệ Nhiệt Ba lại đi vào vết xe đổ của Tiêu Chiến khi biến thần tượng của mình trở thành mục tiêu công kích của netizen.
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Những ngày cuối tháng 2, fan hâm mộ của Tiêu Chiến đồng loạt report trang web AO3 khiến trang này bị đóng vô thời hạn tại Trung Quốc. Sự việc này khiến mỹ nam “Trần Tình Lệnh” trở thành mục tiêu tấn công của cộng đồng mạng. Sự nghiệp của anh bị ảnh hưởng nặng nề do vướng phải làn sóng tẩy chay từ dư luận. Một mình Tiêu Chiến phải gánh hậu quả từ việc làm của fan hâm mộ. Sự việc này cũng là bài học cho nhiều sao Hoa ngữ khác.
Vậy nhưng lùm xùm của Tiêu Chiến vừa lắng xuống thì Địch Lệ Nhiệt Ba lại trở thành nạn nhân tiếp theo. Hiện tại fan hâm mộ của mỹ nhân Tân Cương đồng loạt quay lưng với tác phẩm mới của Địch Lệ Nhiệt Ba do vấn đề phiên vị.
Theo Sina, bộ phim truyền hình mới của Địch Lệ Nhiệt Ba có tên “Định Chế Tình Yêu Cao Cấp” hợp tác cùng Hoàng Cảnh Du chuẩn bị lên sóng. Từ khi còn trên kịch bản, dự án này đã được chú ý vì có sự tham gia của Địch Lệ Nhiệt Ba. Mỗi lần tuyên truyền nhà sản xuất đều để tên của mỹ nhân Tân Cương lên đầu tiên. Vậy nhưng trong poster mới đây được công bố, vị trí của Địch Lệ Nhiệt Ba được đặt sau Hoàng Cảnh Du.
Việc này khiến fan hâm mộ của Địch Lệ Nhiệt Ba nổi giận. Rất nhiều người tuyên bố sẽ không tham gia tuyên truyền bộ phim này giúp thần tượng. Thậm chí mọi người sẽ không bắt tay với nhà sản xuất và phía Hoàng Cảnh Du để giới thiệu “Định Chế Tình Yêu Cao Cấp”.
Sự việc này ảnh hưởng khá nhiều đến Địch Lệ Nhiệt Ba và dự án phim sắp tới của cô. Nếu như bị fan hâm mộ quay lưng, rất có thể mỹ nhân Tân Cương sẽ trở thành Tiêu Chiến thứ hai của Cbiz.