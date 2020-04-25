Sau Tiêu Chiến, đến lượt Địch Lệ Nhiệt Ba ‘trúng đạn’ từ fan hâm mộ

Những ngày cuối tháng 2, fan hâm mộ của Tiêu Chiến đồng loạt report trang web AO3 khiến trang này bị đóng vô thời hạn tại Trung Quốc. Sự việc này khiến mỹ nam “Trần Tình Lệnh” trở thành mục tiêu tấn công của cộng đồng mạng. Sự nghiệp của anh bị ảnh hưởng nặng nề do vướng phải làn sóng tẩy chay từ dư luận. Một mình Tiêu Chiến phải gánh hậu quả từ việc làm của fan hâm mộ. Sự việc này cũng là bài học cho nhiều sao Hoa ngữ khác.

Sự việc vừa qua của Tiêu Chiến là một hồi chuông cảnh tỉnh cho nhiều sao Hoa ngữ

Vậy nhưng lùm xùm của Tiêu Chiến vừa lắng xuống thì Địch Lệ Nhiệt Ba lại trở thành nạn nhân tiếp theo. Hiện tại fan hâm mộ của mỹ nhân Tân Cương đồng loạt quay lưng với tác phẩm mới của Địch Lệ Nhiệt Ba do vấn đề phiên vị.