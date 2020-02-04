Mỹ nhân Tân Cương Địch Lệ Nhiệt Ba lại bị khán giả la ó về khả năng diễn xuất

Sao quốc tế 04/02/2020 14:00

Phải chờ khá lâu phim của Địch Lệ Nhiệt Ba mới được phát sóng, vậy nhưng mỹ nhân Tân Cương lại bị khán giả la ó vì diễn xuất của mình.

Tam Sinh Tam Thế Chẩm Thượng Thư” là bộ phim truyền hình cổ trang Hoa ngữ được khán giả chờ mong suốt thời gian qua. Tuy nhiên, khi được phát sóng, bộ phim lại gây thất vọng cho rất nhiều fan hâm mộ.

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Cao Vỹ Quang và Địch Lệ Nhiệt Ba tiếp tục nên duyên trong 'Tam Sinh Tam Thế Chẩm Thượng Thư' 

Bộ phim viết tiếp câu chuyện tình yêu giữa Đông Hoa Đế Quân và Bạch Phượng Cửu. Nhờ giữ được những diễn viên như Cao Vỹ QuangĐịch Lệ Nhiệt Ba từ “Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa” nên ngay từ khi khởi quay, “Tam Sinh Tam Thế Chẩm Thượng Thư” đã nhận được sự quan tâm đặc biệt từ đông đảo người hâm mộ.

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Tưởng chừng đây sẽ là bộ phim cổ trang bom tấn của năm nhưng lại gây thất vọng cho khán giả sau khi lên sóng

Sau khi lên sóng, có rất nhiều nhận định trái chiều cho bộ phim mà Địch Lệ Nhiệt Ba đóng chính. Nhiều người cho rằng dù có rất nhiều fan hâm mộ nhưng Cao Vỹ Quang và Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn không thể “cân team”. Ngay cả fan của Địch Lệ Nhiệt Ba cũng quay lưng với thần tượng của mình khi nhận thấy diễn xuất của mỹ nhân Tân Cương quá tệ.

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Trong cảnh quay cần bộc lộ cảm xúc, Địch Lệ Nhiệt Ba lại khiến người xem có cảm giác cô đang bị chói nắng
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Đến fan của Địch Lệ Nhiệt Ba cũng không thể bảo vệ thần tượng trong phân cảnh này

Những phân đoạn cần bộc lộ cảm xúc thì Địch Lệ Nhiệt Ba lại không thể hiện tốt khiến khán giả không thể cảm nhận được ý đồ của đạo diễn. Nhiều fan của Địch Lệ Nhiệt Ba đã thẳng thắn chỉ trích diễn xuất của thần tượng rằng phải chăng mỹ nhân Tân Cương sinh ra chỉ để đóng vai phụ?

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Trong khi Dương Tử đang rất thành công trong sự nghiệp thì Địch Lệ Nhiệt Ba không có bước đột phá nào 

Có người còn so sánh Địch Lệ Nhiệt Ba với các diễn viên cùng độ tuổi như Dương Tử hay Trịnh Sảng. So về nhan sắc thì Địch Lệ Nhiệt Ba có phần nổi trội hơn nhưng sự nghiệp thì không bằng. Hiện nay Dương Tử và Trịnh Sảng đều có những tác phẩm ghi dấu ấn riêng còn Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn giậm chân tại chỗ.

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Từ khóa:   Tam Sinh Tam Thế Chẩm Thượng Thư Cao Vỹ Quang Dương Tử

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