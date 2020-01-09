Địch Lệ Nhiệt Ba đẹp tựa nữ thần giữa tâm bão qua đêm với Hoàng Cảnh Du

Sau khi xuất hiện tin đồn qua đêm tại nhà Hoàng Cảnh Du, "mỹ nhân Tân Cương" Địch Lệ Nhiệt Ba đã có màn xuất hiện cực phẩm.

Những ngày gần đây, truyền thông Hoa ngữ râm ran thông tin Địch Lệ Nhiệt Ba và Hoàng Cảnh Du "phim giả tình thật". Sự việc được đẩy lên cao trào khi loạt ảnh thân mật giữa “mỹ nhân Tân Cương” và Hoàng Cảnh Du bị rò rỉ. Một vài trang tin giải trí uy tín xứ Trung đã chộp được bằng chứng Địch Lệ Nhiệt Ba qua đêm tại nhà Hoàng Cảnh Du.

Địch Lệ Nhiệt Ba và Hoàng Cảnh Du vướng tin đồn hẹn hò nhưng cả hai vẫn giữ im lặng

Đứng trước ồn ào này, phía Địch Lệ Nhiệt Ba và Hoàng Cảnh Du không đưa ra bất kỳ phản hồi nào. Sự im lặng của cặp đôi nổi tiếng càng khiến nhiều người tin rằng mối quan hệ của cả hai không đơn thuần là tình đồng nghiệp. Giữa tâm bão hẹn hò, Địch Lệ Nhiệt Ba vừa có màn xuất hiện ngoạn mục trong một sự kiện diễn ra ngày 8/1.

Giữa tâm bão hẹn hò đồng nghiệp, Địch Lệ Nhiệt Ba đã tham gia một sự kiện ngày 8/1

Mỗi khi xuất hiện, cô luôn là tâm điểm của truyền thông Hoa ngữ

Từ trước đến nay 'mỹ nhân Tân Cương' luôn gây ấn tượng với vẻ đẹp tự nhiên của mình

Dù không được đánh giá cao về diễn xuất nhưng không thể phủ nhận nhan sắc hơn người của Địch Lệ Nhiệt Ba

Theo một số nguồn tin, khi bén duyên cùng Hoàng Cảnh Du trong dự án mới, Địch Lệ Nhiệt Ba đã nảy sinh tình cảm với đồng nghiệp

Sở hữu nhan sắc vạn người mê nhưng từ trước đến nay Địch Lệ Nhiệt Ba khá kín tiếng về chuyện tình cảm

Nhiều năm qua cô dành toàn bộ thời gian để phát triển sự nghiệp

Nhiều người nhận xét nhan sắc của Địch Lệ Nhiệt Ba ngày càng 'lên hương' sau khi có tin đồn hẹn hò với Hoàng Cảnh Du

“Mỹ nhân Tân Cương” vẫn luôn được đánh giá cao bởi vẻ đẹp tự nhiên thanh tú. Mỗi lần xuất hiện trước truyền thông, Địch Lệ Nhiệt Ba luôn là tâm điểm chú ý. Nhiều người nhận xét dường như sau khi hẹn hò với Hoàng Cảnh Du, nhan sắc của “nàng Phượng Cửu” ngày càng thăng hạng.

Qua đêm tại nhà Hoàng Cảnh Du, Địch Lệ Nhiệt Ba bị netizen 'tóm gọn' Thông tin được cộng đồng mạng Hoa ngữ quan tâm nhất nhiều giờ qua đó là mỹ nhân Tân Cương Địch Lệ Nhiệt Ba qua đêm tại nhà Hoàng Cảnh Du.

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