Địch Lệ Nhiệt Ba đẹp tựa nữ thần giữa tâm bão qua đêm với Hoàng Cảnh Du

Sau khi xuất hiện tin đồn qua đêm tại nhà Hoàng Cảnh Du, "mỹ nhân Tân Cương" Địch Lệ Nhiệt Ba đã có màn xuất hiện cực phẩm.
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Những ngày gần đây, truyền thông Hoa ngữ râm ran thông tin Địch Lệ Nhiệt Ba và Hoàng Cảnh Du "phim giả tình thật". Sự việc được đẩy lên cao trào khi loạt ảnh thân mật giữa “mỹ nhân Tân Cương” và Hoàng Cảnh Du bị rò rỉ. Một vài trang tin giải trí uy tín xứ Trung đã chộp được bằng chứng Địch Lệ Nhiệt Ba qua đêm tại nhà Hoàng Cảnh Du.
Đứng trước ồn ào này, phía Địch Lệ Nhiệt Ba và Hoàng Cảnh Du không đưa ra bất kỳ phản hồi nào. Sự im lặng của cặp đôi nổi tiếng càng khiến nhiều người tin rằng mối quan hệ của cả hai không đơn thuần là tình đồng nghiệp. Giữa tâm bão hẹn hò, Địch Lệ Nhiệt Ba vừa có màn xuất hiện ngoạn mục trong một sự kiện diễn ra ngày 8/1.
“Mỹ nhân Tân Cương” vẫn luôn được đánh giá cao bởi vẻ đẹp tự nhiên thanh tú. Mỗi lần xuất hiện trước truyền thông, Địch Lệ Nhiệt Ba luôn là tâm điểm chú ý. Nhiều người nhận xét dường như sau khi hẹn hò với Hoàng Cảnh Du, nhan sắc của “nàng Phượng Cửu” ngày càng thăng hạng.