Hé lộ lý do khiến Dương Mịch và tình trẻ Ngụy Đại Huân chia tay

Sao quốc tế 08/01/2020 13:37

Nữ diễn viên Dương Mịch và tình trẻ Ngụy Đại Huân được cho là đã chia tay vì vợ cũ của Lưu Khải Uy không hài lòng về cách cư xử của bạn trai.

Sau khi chính thức ly hôn Lưu Khải Uy gần một năm, nữ diễn viên Dương Mịch vướng tin đồn hẹn hò tình trẻ Ngụy Đại Huân. Mặc dù vợ cũ Lưu Khải Uy chưa một lần xác nhận nhưng với nhiều người, mối quan hệ giữa cô và Ngụy Đại Huân khá đặc biệt. Thế nhưng có vẻ mối tình chị em này không tồn tại được lâu.

dien vien duong mich 1
Theo một số nguồn tin, nữ diễn viên Dương Mịch và tình trẻ Ngụy Đại Huân đã chia tay

Theo QQ, một số người thạo tin cho biết Dương Mịch và Ngụy Đại Huân đã chia tay. Nguyên nhân được cho là do nữ diễn viên họ Dương bất bình về việc tình trẻ luôn mượn chuyện tình cảm để gây chú ý với truyền thông cũng như cộng đồng mạng.

dien vien duong mich 2
Ngụy Đại Huân liên tục có những hành động khoe mẽ về mối quan hệ với Dương Mịch khiến người đẹp họ Dương muốn chấm dứt

Từ khi bắt đầu cho tới nay, phía Dương Mịch không lên tiếng khẳng định hay phủ nhận về mối quan hệ này trong khi Ngụy Đại Huân lại liên tục có những hành động ngầm ám chỉ cả hai có qua lại với nhau. Thậm chí khi được phỏng vấn, Ngụy Đại Huân từng thẳng thắn thừa nhận anh không bài xích tình chị em.

dien vien duong mich 3
Dù Dương Mịch đã mở lòng với Ngụy Đại Huân nhưng hành động của tình trẻ khiến cô mất niềm tin

Một vài fan tiết lộ rằng, khi tham gia một sự kiện vào ngày 4/1, Ngụy Đại Huân thừa nhận hiện đang độc thân. Theo một nguồn tin thân cận, sau khi uống rượu say, Ngụy Đại Huân nói rằng anh bị Dương Mịch từ chối. Như vậy, sau khi ly hôn, nữ diễn viên họ Dương vẫn chưa thể tìm được cho mình bờ vai đáng tin cậy. Mặc dù đã mở lòng với Ngụy Đại Huân nhưng những hành động của người tình trẻ tuổi khiến Dương Mịch vô cùng thất vọng nên quyết định chia tay.

Hẹn hò trai trẻ chưa bao lâu, Dương Mịch lại vướng tin đồn mang thai

Hẹn hò trai trẻ chưa bao lâu, Dương Mịch lại vướng tin đồn mang thai

Đúng một năm sau khi tuyên bố ly hôn Lưu Khải Uy, nữ diễn viên Dương Mịch lại dính tin đồn mang thai với tình trẻ.

Xem thêm
Từ khóa:   Lưu Khải Uy Dương Mịch và Ngụy Đại Huân Ngụy Đại Huân

TIN LIÊN QUAN

Hẹn hò trai trẻ chưa bao lâu, Dương Mịch lại vướng tin đồn mang thai

Hẹn hò trai trẻ chưa bao lâu, Dương Mịch lại vướng tin đồn mang thai

Lưu Khải Uy mất kiểm soát sau khi biết tin Dương Mịch hẹn hò tình trẻ?

Lưu Khải Uy mất kiểm soát sau khi biết tin Dương Mịch hẹn hò tình trẻ?

Dương Mịch bị truyền thông ‘tóm gọn’ khi qua đêm với tình trẻ Ngụy Đại Huân tại khách sạn

Dương Mịch bị truyền thông ‘tóm gọn’ khi qua đêm với tình trẻ Ngụy Đại Huân tại khách sạn

Lưu Thi Thi ngầm hé lộ nhân phẩm của Dương Mịch trong giới showbiz Hoa ngữ?

Lưu Thi Thi ngầm hé lộ nhân phẩm của Dương Mịch trong giới showbiz Hoa ngữ?

'Người tình tin đồn' liên tục nhìn lén Dương Mịch, fan tổ chức tìm chồng cho thần tượng

'Người tình tin đồn' liên tục nhìn lén Dương Mịch, fan tổ chức tìm chồng cho thần tượng

Rộ tin Dương Mịch từng chen ngang vào cuộc hôn nhân của Tôn Lệ - Đặng Siêu

Rộ tin Dương Mịch từng chen ngang vào cuộc hôn nhân của Tôn Lệ - Đặng Siêu

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 4 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 5 phút trước
Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 33 phút trước
Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 1 giờ 30 phút trước
Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 2 giờ 3 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Đời sống 2 giờ 37 phút trước
Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 3 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 13 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới