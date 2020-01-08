Hé lộ lý do khiến Dương Mịch và tình trẻ Ngụy Đại Huân chia tay

Nữ diễn viên Dương Mịch và tình trẻ Ngụy Đại Huân được cho là đã chia tay vì vợ cũ của Lưu Khải Uy không hài lòng về cách cư xử của bạn trai.

Sau khi chính thức ly hôn Lưu Khải Uy gần một năm, nữ diễn viên Dương Mịch vướng tin đồn hẹn hò tình trẻ Ngụy Đại Huân. Mặc dù vợ cũ Lưu Khải Uy chưa một lần xác nhận nhưng với nhiều người, mối quan hệ giữa cô và Ngụy Đại Huân khá đặc biệt. Thế nhưng có vẻ mối tình chị em này không tồn tại được lâu.

Theo một số nguồn tin, nữ diễn viên Dương Mịch và tình trẻ Ngụy Đại Huân đã chia tay

Theo QQ, một số người thạo tin cho biết Dương Mịch và Ngụy Đại Huân đã chia tay. Nguyên nhân được cho là do nữ diễn viên họ Dương bất bình về việc tình trẻ luôn mượn chuyện tình cảm để gây chú ý với truyền thông cũng như cộng đồng mạng.

Ngụy Đại Huân liên tục có những hành động khoe mẽ về mối quan hệ với Dương Mịch khiến người đẹp họ Dương muốn chấm dứt

Từ khi bắt đầu cho tới nay, phía Dương Mịch không lên tiếng khẳng định hay phủ nhận về mối quan hệ này trong khi Ngụy Đại Huân lại liên tục có những hành động ngầm ám chỉ cả hai có qua lại với nhau. Thậm chí khi được phỏng vấn, Ngụy Đại Huân từng thẳng thắn thừa nhận anh không bài xích tình chị em.

Dù Dương Mịch đã mở lòng với Ngụy Đại Huân nhưng hành động của tình trẻ khiến cô mất niềm tin

Một vài fan tiết lộ rằng, khi tham gia một sự kiện vào ngày 4/1, Ngụy Đại Huân thừa nhận hiện đang độc thân. Theo một nguồn tin thân cận, sau khi uống rượu say, Ngụy Đại Huân nói rằng anh bị Dương Mịch từ chối. Như vậy, sau khi ly hôn, nữ diễn viên họ Dương vẫn chưa thể tìm được cho mình bờ vai đáng tin cậy. Mặc dù đã mở lòng với Ngụy Đại Huân nhưng những hành động của người tình trẻ tuổi khiến Dương Mịch vô cùng thất vọng nên quyết định chia tay.

Hẹn hò trai trẻ chưa bao lâu, Dương Mịch lại vướng tin đồn mang thai Đúng một năm sau khi tuyên bố ly hôn Lưu Khải Uy, nữ diễn viên Dương Mịch lại dính tin đồn mang thai với tình trẻ.

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