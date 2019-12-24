Hẹn hò trai trẻ chưa bao lâu, Dương Mịch lại vướng tin đồn mang thai

Sao quốc tế 24/12/2019 16:44

Đúng một năm sau khi tuyên bố ly hôn Lưu Khải Uy, nữ diễn viên Dương Mịch lại dính tin đồn mang thai với tình trẻ.

Sau khi chính thức ly hôn, nữ diễn viên Dương Mịch toàn tâm toàn ý chăm lo cho sự nghiệp. Cô trở thành quý cô độc thân được nhiều người săn đón nhất làng giải trí Hoa ngữ. Vài tháng trở lại đây, vợ cũ Lưu Khải Uy dính tin đồn hẹn hò "phi công trẻ" Ngụy Đại Huân.

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Nữ diễn viên Dương Mịch dính tin đồn hẹn hò trai trẻ sau khi ly hôn Lưu Khải Uy

Dương Mịch và Ngụy Đại Huân đã bị truyền thông phát hiện qua đêm tại một khách sạn nhưng cặp đôi vẫn chưa thông báo tin vui đến fan hâm mộ. Nhiều người cho rằng cả hai đang hẹn hò nhưng phải giấu giếm. Nguyên nhân là vì nữ diễn viên họ Dương từng ly hôn đồng thời lại lớn tuổi hơn nên sợ gia đình và fan hâm mộ phản đối.

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Dù có khá nhiều bài viết về mối quan hệ của Dương Mịch và Ngụy Đại Huân nhưng vợ cũ Lưu Khải Uy chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào

Có vẻ tin đồn về chuyện tình cảm giữa Dương Mịch và Ngụy Đại Huân ngày càng được đẩy đi quá xa khi mới đây, một tờ giấy xác nhận Dương Mịch mang thai được lan truyền trên mạng. Theo đó, người đi khám thai là Dương Mịch, bên dưới có dấu xác nhận đã mang thai. Thông tin này ngay lập tức vấp phải sự phản đối dữ dội từ fan của nữ diễn viên họ Dương.

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Phiếu xét nghiệm mang thai có tên Dương Mịch được đăng tải trên mạng những ngày qua
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Tuy nhiên, fan của Dương Mịch cho rằng những giấy tờ này đã được chỉnh sửa bằng Photoshop

Fan của Dương Mịch cho rằng phiếu khám thai này là một sản phẩm của Photoshop. Không khó nhận ra font chữ của hai từ “Dương Mịch” khác hoàn toàn so với các chữ còn lại trên phiếu khám thai. Rõ ràng người đăng tải đang cố tình dựng chuyện để ăn theo chuyện tình cảm của Dương Mịch và Ngụy Đại Huân.

Lưu Khải Uy mất kiểm soát sau khi biết tin Dương Mịch hẹn hò tình trẻ?

Lưu Khải Uy mất kiểm soát sau khi biết tin Dương Mịch hẹn hò tình trẻ?

Một số người thạo tin cho hay Lưu Khải Uy đã mất kiểm soát sau khi biết tin nữ diễn viên Dương Mịch qua đêm với Ngụy Đại Huân tại khách sạn.

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Từ khóa:   Dương Mịch và Ngụy Đại Huân Ngụy Đại Huân Dương Mịch

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