Dương Mịch bị truyền thông ‘tóm gọn’ khi qua đêm với tình trẻ Ngụy Đại Huân tại khách sạn

Sau khi bị truyền thông tóm được bằng chứng hẹn hò, có lẽ nữ diễn viên Dương Mịch và tình trẻ Ngụy Đại Huân sẽ sớm công khai mối quan hệ.

Một sự kiện gây xôn xao cộng đồng mạng xứ Trung ngày hôm nay chính là bằng chứng hẹn hò của nữ diễn viên Dương Mịch và đàn em Ngụy Đại Huân được lan truyền chóng mặt trên mạng. Ngày 10/12, những hình ảnh Dương Mịch và Ngụy Đại Huân cùng qua đêm tại một khách sạn được nhiều trang truyền thông Trung Quốc đăng tải. Theo QQ, có lẽ sắp tới cặp đôi sẽ thông báo tin vui đến người hâm mộ.

Nữ diễn viên Dương Mịch hiện đang quay phim tại Thượng Hải Sau khi kết thúc một ngày làm việc, cô trở về khách sạn Trước đó, vào ngày 3/12 Dương Mịch quay phim tại Thượng Hải. Sau khi kết thúc một ngày làm việc vợ cũ của Lưu Khải Uy ngồi xe trở về khách sạn. Khoảng 10h tối hôm đó, một nam thanh niên tiến vào khách sạn. Anh chàng này đội chiệc mũ có vết tích giống hệt mũ của Dương Mịch. Người này được cộng đồng mạng xứ Trung cho là bạn trai tin đồn của Dương Mịch – Ngụy Đại Huân. Sau khi tham gia sự kiện Cosmo tại Thượng Hải, Ngụy Đại Huân vội vã đến khách sạn để thăm người yêu. Khoảng 10h tối ngày hôm đó, Ngụy Đại Huân xuất hiện tại khách sạn này Anh vẫn đội chiếc mũ giống với mũ mà Dương Mịch đã từng đội Sau khi vào khách sạn nơi Dương Mịch đang ở, suốt đêm đó Ngụy Đại Huân không rời khỏi khách sạn. Đến sáng hôm sau Ngụy Đại Huân ngụy trang kỹ càng để ra sân bay trở về Bắc Kinh. Ở sân bay, bạn trai tin đồn của Dương Mịch còn nhiệt tình ký tên cho fan hâm mộ.

6h sáng hôm sau, Ngụy Đại Huân mới rời khỏi khách sạn, ra thẳng sân bay để về Bắc Kinh Ngụy Đại Huân rất vui vẻ ký tên tặng fan hâm mộ ở sân bay Thượng Hải Suốt thời gian qua, có nhiều bằng chứng chứng minh Dương Mịch và Ngụy Đại Huân đang hẹn hò nhưng nữ diễn viên họ Dương và bạn trai tin đồn chưa một lần thừa nhận. Fan hâm mộ của Dương Mịch đang chờ lời xác nhận từ thần tượng.

Lưu Thi Thi ngầm hé lộ nhân phẩm của Dương Mịch trong giới showbiz Hoa ngữ? Nữ diễn viên Dương Mịch từng vướng nhiều tai tiếng với đồng nghiệp nhưng câu nói của Lưu Thi Thi trong hôn lễ của mình đã "bóc trần" con người đồng nghiệp.

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