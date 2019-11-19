Rộ tin Dương Mịch từng chen ngang vào cuộc hôn nhân của Tôn Lệ - Đặng Siêu

Nữ diễn viên Dương Mịch lại dính tin đồn từng là "tiểu tam" chen ngang vào cuộc hôn nhân của Tôn Lệ và Đặng Siêu.

Sau khi Dương Mịch và Lưu Khải Uy ly hôn, nữ diễn viên họ Dương trở thành quý cô độc thân được nhiều chàng trai theo đuổi. Những nam diễn viên hàng đầu làng giải trí Hoa ngữ hiện nay như Lý Dịch Phong, Đặng Luân đều từng dính tin đồn hẹn hò với Dương Mịch. Gần đây lại có thông tin cho rằng vợ cũ của Lưu Khải Uy đang qua lại với đàn em kém tuổi Ngụy Đại Huân. Gần đây nữ diễn viên Dương Mịch lại vướng tin đồn chen ngang vào cuộc hôn nhân của Tôn Lệ và Đặng Siêu Ngoài những tin đồn hẹn hò, gần đây nữ diễn viên Dương Mịch còn vướng phải tin đồn từng chen ngang vào cuộc hôn nhân của cặp vợ chồng Tôn Lệ - Đặng Siêu. Một tài khoản mạng xã hội đăng thông tin Dương Mịch và Đặng Siêu từng hợp tác trong một bộ phim. Mối quan hệ giữa họ rất tốt, thậm chí có người gọi họ là “vợ chồng của đoàn phim”.

Dương Mịch và Đặng Siêu từng hợp tác khá ăn ý trong một bộ phim điện ảnh Theo tài khoản này, khi Tôn Lệ biết chuyện, cô vô cùng tức giận đồng thời tỏ thái độ với Dương Mịch. Nhưng vì gia đình, con cái và dư luận xã hội nên cô đã nín nhịn. Đặng Siêu và Dương Mịch cũng thấy ngại nên sau khi kết thúc dự án này, cả hai không còn liên lạc. Những hình ảnh thân mật của Dương Mịch và Đặng Siêu gây tranh cãi Tuy nhiên, một số netizen phát hiện có vẻ những thông tin này không chính xác. Trên thực tế thời điểm Dương Mịch và Đặng Siêu cùng hợp tác là vào tháng 10/2013. Khi khai máy, Dương Mịch còn chụp hình chung với Đặng Siêu và đăng trên trang cá nhân của mình. Tháng 6/2014 Dương Mịch hạ sinh bé Tiểu Gạo Nếp. Như vậy, nếu xét về mặt thời gian thì thời điểm hợp tác với Đặng Siêu, Dương Mịch đang mang thai. Khó có chuyện họ phát sinh tình cảm vào giai đoạn nhạy cảm này.

Xét về mặt thời gian, khi cả hai cùng hợp tác trong bộ phim này thì Dương Mịch đang mang thai bé Tiểu Gạo Nếp Hơn nữa trong một hoạt động sau đó, Dương Mịch còn hết lời khen Đặng Siêu là một người đàn ông “yêu vợ yêu con”. Ngữ khí của Dương Mịch cho thấy cô rất ngưỡng mộ Đặng Siêu vì anh là người đàn ông hết lòng với gia đình. Nhiều fan hâm mộ của Dương Mịch khẳng định thần tượng của mình không thể nào là tác nhân phá hoại hạnh phúc gia đình Đặng Siêu.

Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh cạnh tranh khốc liệt vì một vai diễn Dù rất nổi tiếng nhưng nữ diễn viên Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh vẫn vì một vai nữ chính mà ‘vùi dập’ lẫn nhau.

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