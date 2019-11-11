Dù rất nổi tiếng nhưng nữ diễn viên Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh vẫn vì một vai nữ chính mà ‘vùi dập’ lẫn nhau.

Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh đều là những cái tên được ái mộ nhất làng giải trí Hoa ngữ. Khi nữ diễn viên Dương Mịch nổi tiếng thì Triệu Lệ Dĩnh vẫn chưa được nhiều người biết đến. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, lượng fan hâm mộ của hai diễn viên nổi tiếng này được cho là tương đương nhau. Nữ diên viên Dương Mịch bị tố không từ thủ đoạn để giành vai diễn... Tham gia showbiz muộn hơn Dương Mịch nhưng vài năm trở lại đây, những tác phẩm có sự tham gia của nữ diễn viên họ Triệu đều gây được tiếng vang lớn. Không chỉ vậy, sau thời gian dài nghỉ sinh con, sự trở lại của Triệu Lệ Dĩnh cũng được fan hâm mộ nhiệt tình chào đón.

... đối tượng mà Dương Mịch muốn giành vai đó chính là Triệu Lệ Dĩnh Một vài tác phẩm truyền hình của Dương Mịch thời gian gần đây không nhận được sự ủng hộ từ người hâm mộ. Có thể nói sau thành công của bộ phim “Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa” và “Phù Dao Hoàng Hậu”, Dương Mịch chưa có thêm bộ phim đình đám nào. Thời gian trước fan hâm mộ của Dương Mịch còn yêu cầu cô không tham gia những bộ phim do công ty Gia Hành sản xuất vì rất khó có thể ghi dấu ấn. Thời gian gần đây Dương Mịch không có bộ phim nào được đông đảo công chúng đón nhận Mấy ngày gần đây có thông tin cho rằng Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh đang tranh giành vai nữ chính của một bộ phim do công ty Chính Ngọ sản xuất. Trước đây Triệu Lệ Dĩnh đã từng hợp tác với Chính Ngọ nên khả năng người đẹp họ Triệu trở thành nữ chính của bộ phim này khá cao.

Tuy nhiên, Dương Mịch cũng rất thích kịch bản này nên đã đăng tải nhiều bình luận không hay về Triệu Lệ Dĩnh. Trong những bài viết này, phía Dương Mịch cố tình lôi kéo thêm một nữ diễn viên khác khiến nhiều người tin rằng nữ diễn viên này mới là người tiết lộ thông tin chứ không phải Dương Mịch. Trong khi đó sự trở lại của Triệu lệ Dĩnh sau thời gian dài nghỉ ngơi lại được fan hâm mộ chào đón Sau khi những thông tin này được đăng tải, Dương Mịch nhận nhiều "gạch đá" từ dư luận. Nhiều người công khai ủng hộ Triệu Lệ Dĩnh và khá coi thường hành động của Dương Mịch. Họ cho rằng dù sự cạnh tranh trong giới giải trí là vô cùng khốc liệt nhưng không đáng vì một vai diễn mà phải dùng nhiều chiêu trò như vậy.

Dương Mịch và tình trẻ liên tiếp để lộ những hình ảnh ngọt ngào dù chưa công khai Không dám trực tiếp thừa nhận hẹn hò nhưng nữ diễn viên Dương Mịch và người tình trẻ Ngụy Đại Huân liên tục bị phát hiện bằng chứng đang qua lại.

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