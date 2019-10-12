Hé lộ nội dung bí mật trong thỏa thuận ly hôn của Dương Mịch và Lưu Khải Uy

Sao quốc tế 12/10/2019 13:33

Một điều khoản trong thỏa thuận ly hôn giữa nữ diễn viên Dương Mịch và chồng cũ Lưu Khải Uy mới được tiết lộ khiến không ít người bất ngờ.

Cuối năm 2018, cặp đôi Dương Mịch và Lưu Khải Uy tuyên bố ly hôn trong hòa bình. Mặc dù trước đó đã có khá nhiều tin đồn liên quan đến tình trạng hôn nhân của họ, vậy nhưng phải đợi đến những ngày cuối cùng của năm 2018 cặp đôi nổi tiếng mới thông báo đến truyền thông sự việc này.

dien vien duong mich 1
Nữ diễn viên Dương Mịch và chồng cũ tuyên bố ly hôn vào những ngày cuối năm 2018

Trước và sau ly hôn, Lưu Khải Uy vẫn luôn là người ở bên cạnh chăm sóc cho bé Tiểu Gạo Nếp còn nữ diễn viên Dương Mịch thì tập trung cho công việc của mình. Dương Mịch nhận khá nhiều “gạch đá” từ cộng đồng mạng vì không chăm lo cho con gái.

Gần 1 năm sau khi ly hôn, Dương Mịch dính tin đồn hẹn hò với đàn em Ngụy Đại Huân trong khi Lưu Khải Uy vướng thông tin qua lại với nữ diễn viên TVB kém anh 12 tuổi. Trong khi Dương Mịch giữ im lặng về mối quan hệ với đàn em thì Lưu Khải Uy lại phủ nhận tin đồn có quan hệ tình cảm với Thang Lạc Văn ngay sau đó.

dien vien duong mich 2
Lưu Khải Uy phủ nhận tin đồn hẹn hò với Thang Lạc Văn ngay sau khi thông tin này được đăng tải

Một phóng viên giải trí nổi tiếng cho biết hiện tại Lưu Khải Uy không thể tái hôn. Liên quan đến quyền nuôi dưỡng Tiểu Gạo Nếp, Dương Mịch và Lưu Khải Uy đã ký một thỏa thuận bí mật. Theo đó, nếu Lưu Khải Uy muốn nhận được quyền nuôi dưỡng Tiểu Gạo Nếp thì sẽ không được tái hôn. Đặc biệt thông tin Lưu Khải Uy không thể tái hôn cũng chính là phía Dương Mịch cố tình tung ra.

dien vien duong mich 3
Một nguồn tin cho hay, Dương Mich và Lưu Khải Uy đã có một thỏa thuận bí mật. Lưu Khải Uy sẽ không được phép tái hôn nếu như giành nuôi Tiểu Gạo Nếp

Theo nguồn tin này, điều khoản nghiêm khắc này đã ảnh hưởng rất nhiều đến chuyện tình cảm của Lưu Khải Uy. Phóng viên này còn cho biết bố của Lưu Khải Uy vô cùng giận Dương Mịch vì làm khó con trai mình.

Hình ảnh 10 năm trước của Lưu Thi Thi và Dương Mịch khiến cộng đồng mạng tiếc nuối

Hình ảnh 10 năm trước của Lưu Thi Thi và Dương Mịch khiến cộng đồng mạng tiếc nuối

Từng là bạn tốt của nhau nhưng đến thời điểm hiện tại nữ diễn viên Dương Mịch và Lưu Thi Thi đã không còn qua lại.

Xem thêm
Từ khóa:   Lưu Khải Uy Dương Mịch và Lưu Khải Uy Tiểu Gạo Nếp

TIN LIÊN QUAN

Hình ảnh 10 năm trước của Lưu Thi Thi và Dương Mịch khiến cộng đồng mạng tiếc nuối

Hình ảnh 10 năm trước của Lưu Thi Thi và Dương Mịch khiến cộng đồng mạng tiếc nuối

Nhan sắc một chín một mười của Dương Mịch và Angela Baby trong trang phục triều Thanh

Nhan sắc một chín một mười của Dương Mịch và Angela Baby trong trang phục triều Thanh

Hoảng hồn trước nhan sắc già nua của Dương Mịch vì phẫu thuật thẩm mỹ

Hoảng hồn trước nhan sắc già nua của Dương Mịch vì phẫu thuật thẩm mỹ

Dương Mịch có tình yêu mới, Lưu Khải Uy đang chuẩn bị tái hôn?

Dương Mịch có tình yêu mới, Lưu Khải Uy đang chuẩn bị tái hôn?

Sau Địch Lệ Nhiệt Ba, đến lượt fan của Dương Mịch ‘trở mặt’ với Gia Hành

Sau Địch Lệ Nhiệt Ba, đến lượt fan của Dương Mịch ‘trở mặt’ với Gia Hành

Dương Mịch bị chỉ trích chỉ biết yêu đương mà không chăm lo cho con gái

Dương Mịch bị chỉ trích chỉ biết yêu đương mà không chăm lo cho con gái

TIN MỚI NHẤT

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Tâm sự 55 phút trước
Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Tâm sự 1 giờ 55 phút trước
Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 2 giờ 55 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 25 phút trước
Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 3 giờ 55 phút trước
Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 25 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 4 giờ 55 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 25 phút trước
Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 5 giờ 55 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới