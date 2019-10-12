Hé lộ nội dung bí mật trong thỏa thuận ly hôn của Dương Mịch và Lưu Khải Uy

Một điều khoản trong thỏa thuận ly hôn giữa nữ diễn viên Dương Mịch và chồng cũ Lưu Khải Uy mới được tiết lộ khiến không ít người bất ngờ.

Cuối năm 2018, cặp đôi Dương Mịch và Lưu Khải Uy tuyên bố ly hôn trong hòa bình. Mặc dù trước đó đã có khá nhiều tin đồn liên quan đến tình trạng hôn nhân của họ, vậy nhưng phải đợi đến những ngày cuối cùng của năm 2018 cặp đôi nổi tiếng mới thông báo đến truyền thông sự việc này.

Nữ diễn viên Dương Mịch và chồng cũ tuyên bố ly hôn vào những ngày cuối năm 2018

Trước và sau ly hôn, Lưu Khải Uy vẫn luôn là người ở bên cạnh chăm sóc cho bé Tiểu Gạo Nếp còn nữ diễn viên Dương Mịch thì tập trung cho công việc của mình. Dương Mịch nhận khá nhiều “gạch đá” từ cộng đồng mạng vì không chăm lo cho con gái.

Gần 1 năm sau khi ly hôn, Dương Mịch dính tin đồn hẹn hò với đàn em Ngụy Đại Huân trong khi Lưu Khải Uy vướng thông tin qua lại với nữ diễn viên TVB kém anh 12 tuổi. Trong khi Dương Mịch giữ im lặng về mối quan hệ với đàn em thì Lưu Khải Uy lại phủ nhận tin đồn có quan hệ tình cảm với Thang Lạc Văn ngay sau đó.

Lưu Khải Uy phủ nhận tin đồn hẹn hò với Thang Lạc Văn ngay sau khi thông tin này được đăng tải

Một phóng viên giải trí nổi tiếng cho biết hiện tại Lưu Khải Uy không thể tái hôn. Liên quan đến quyền nuôi dưỡng Tiểu Gạo Nếp, Dương Mịch và Lưu Khải Uy đã ký một thỏa thuận bí mật. Theo đó, nếu Lưu Khải Uy muốn nhận được quyền nuôi dưỡng Tiểu Gạo Nếp thì sẽ không được tái hôn. Đặc biệt thông tin Lưu Khải Uy không thể tái hôn cũng chính là phía Dương Mịch cố tình tung ra.

Một nguồn tin cho hay, Dương Mich và Lưu Khải Uy đã có một thỏa thuận bí mật. Lưu Khải Uy sẽ không được phép tái hôn nếu như giành nuôi Tiểu Gạo Nếp

Theo nguồn tin này, điều khoản nghiêm khắc này đã ảnh hưởng rất nhiều đến chuyện tình cảm của Lưu Khải Uy. Phóng viên này còn cho biết bố của Lưu Khải Uy vô cùng giận Dương Mịch vì làm khó con trai mình.

Hình ảnh 10 năm trước của Lưu Thi Thi và Dương Mịch khiến cộng đồng mạng tiếc nuối Từng là bạn tốt của nhau nhưng đến thời điểm hiện tại nữ diễn viên Dương Mịch và Lưu Thi Thi đã không còn qua lại.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/he-lo-noi-dung-bi-mat-trong-thoa-thuan-ly-hon-cua-duong-mich-va-luu-khai-uy-340797.html