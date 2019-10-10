Hình ảnh 10 năm trước của Lưu Thi Thi và Dương Mịch khiến cộng đồng mạng tiếc nuối

Từng là bạn tốt của nhau nhưng đến thời điểm hiện tại nữ diễn viên Dương Mịch và Lưu Thi Thi đã không còn qua lại.

Kể từ khi tham gia bộ phim “Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3”, mối quan hệ của Dương Mịch với Lưu Thi Thi và Đường Yên rất tốt đẹp. Tuy nhiên, theo thời gian tình chị em đã không còn được như xưa vì nhiều lý do.

Hồi còn thân thiết, Đường Yên từng là phù dâu trong hôn lễ của Dương Mịch

Dương Mịch và Đường Yên từng là bạn tốt của nhau. Trong hôn lễ của Dương Mịch và Lưu Khải Uy, Đường Yên còn xuất hiện với vai trò phù dâu khiến không ít người ngưỡng mộ tình bạn đẹp của họ. Khi Đường Yên bị Khưu Trạch phụ bạc, chính Dương Mịch là người “bóc phốt” Khưu Trạch. Vậy nhưng khi càng nổi tiếng, tình bạn đẹp ấy lại càng khó giữ. Đến thời điểm hiện tại, Đường Yên và Dương Mịch đã không còn qua lại.

Dương Mịch và Lưu Thi Thi cùng từng là bạn tốt của nhau sau khi hợp tác trong 'Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3'

Cũng giống Đường Yên, nữ diễn viên Dương Mịch từng khá thân thiết với Lưu Thi Thi. Tuy nhiên sau đó Dương Mịch chọc giận bà chủ của Lưu Thi Thi lúc ấy là Thái Nghệ Nông. Bà là người có ơn với Lưu Thi Thi. Bị kẹt giữa "hai làn đạn", Lưu Thi Thi đã nhiều lần tìm gặp để khuyên nhủ Dương Mịch nhưng không thành. Từ đó mối quan hệ của họ ngày càng lạnh nhạt. Đến thời điểm hiện tại cả hai đã không còn qua lại gì với nhau nữa.

Khi Dương Mịch có mâu thuẫn với Thái Nghệ Nông, chính Lưu Thi Thi là người đến khuyên nhủ Dương Mịch

Vậy nhưng dù cố gắng đến mấy Lưu Thi Thi cũng không thể hòa giải được mâu thuẫn của bạn thân và bà chủ Thái Nghệ Nông

Mới đây, một số hình ảnh 10 năm trước của Dương Mịch và Lưu Thi Thi bất ngờ được đăng tải và ngay lập tức nhận được sự quan tâm sâu sắc của cộng đồng mạng. Bên cạnh những lời khen ngợi dành cho nhan sắc của cả hai, nhiều người tỏ ra nuối tiếc cho tình bạn vốn từng rất tốt đẹp của họ.

Nhan sắc một chín một mười của Dương Mịch và Angela Baby trong trang phục triều Thanh Không chịu thua kém nữ diễn viên Dương Mịch, Angela Baby cũng gây ấn tượng mạnh cho khán giả khi lần đầu khoác lên mình trang phục triều Thanh.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hinh-anh-10-nam-truoc-cua-luu-thi-thi-va-duong-mich-khien-cong-dong-mang-tiec-nuoi-340590.html