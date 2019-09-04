Dương Mịch bị chỉ trích chỉ biết yêu đương mà không chăm lo cho con gái

Truyền thông Hong Kong cho rằng, trong khi Lưu Khải Uy tất bật chăm lo từng dụng cụ nhỏ nhất cho con gái bước vào năm học mới thì nữ diễn viên Dương Mịch chỉ lo yêu đương bên tình trẻ.
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Dù cặp đôi Dương Mịch – Lưu Khải Uy đã ly hôn nhưng cuộc sống xung quanh hai ngôi sao này vẫn luôn là đề tài vô tận để truyền thông khai thác. Những động thái nhỏ nhất của cả hai đều nhanh chóng được đăng trên mặt báo.
Những ngày đầu tháng 9 cũng là thời điểm năm học mới tại Hong Kong bắt đầu. Truyền thông Hong Kong bắt gặp Lưu Khải Uy tự mình đi mua cặp sách, ly giữ nhiệt chuẩn bị cho con gái bước vào năm học mới. Dù hiện đang làm việc tại Trung Quốc nhưng anh vẫn dành thời gian về nhà thăm con gái và tự tay mua sắm đồ đạc cho bé Tiểu Gạo Nếp.
Hành động này của Lưu Khải Uy nhận được cơn mưa lời khen từ cộng đồng mạng. Truyền thông Hong Kong còn lớn tiếng chỉ trích Dương Mịch chỉ mải lo yêu đương mà không quan tâm gì đến con gái. Trong khi Lưu Khải Uy hết lòng vì con, chăm lo mua cho con từng dụng cụ nhỏ nhất thì Dương Mịch lại được cho là đang vui vẻ bên tình mới Ngụy Đại Huân mà quên mất mình có một đứa con.
Từ khi nữ diễn viên Dương Mịch sinh con đến nay, cô vẫn luôn bị cộng đồng mạng đánh giá là một “bà mẹ tồi” vì chỉ biết lo cho công việc mà không quan tâm gì đến bé Tiểu Gạo Nếp. Đứng trước những chỉ trích của netizen, cô vẫn không đưa ra bất kỳ lời bào chữa nào. Dương Mịch từng nói rằng cô tôn trọng mọi quyết định của con gái.