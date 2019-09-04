Dương Mịch bị chỉ trích chỉ biết yêu đương mà không chăm lo cho con gái

Sao quốc tế 04/09/2019 10:21

Truyền thông Hong Kong cho rằng, trong khi Lưu Khải Uy tất bật chăm lo từng dụng cụ nhỏ nhất cho con gái bước vào năm học mới thì nữ diễn viên Dương Mịch chỉ lo yêu đương bên tình trẻ.

Dù cặp đôi Dương MịchLưu Khải Uy đã ly hôn nhưng cuộc sống xung quanh hai ngôi sao này vẫn luôn là đề tài vô tận để truyền thông khai thác. Những động thái nhỏ nhất của cả hai đều nhanh chóng được đăng trên mặt báo.

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Sau khi Dương Mịch và Lưu Khải Uy ly hôn, họ vẫn là hai cái tên hot nhất trên các trang giải trí Hoa ngữ

Những ngày đầu tháng 9 cũng là thời điểm năm học mới tại Hong Kong bắt đầu. Truyền thông Hong Kong bắt gặp Lưu Khải Uy tự mình đi mua cặp sách, ly giữ nhiệt chuẩn bị cho con gái bước vào năm học mới. Dù hiện đang làm việc tại Trung Quốc nhưng anh vẫn dành thời gian về nhà thăm con gái và tự tay mua sắm đồ đạc cho bé Tiểu Gạo Nếp.

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Con gái bước vào năm học mới, Lưu Khải Uy tất bật về Hong Kong thăm con và tự tay mua đồ cho bé Tiểu Gạo Nếp

Hành động này của Lưu Khải Uy nhận được cơn mưa lời khen từ cộng đồng mạng. Truyền thông Hong Kong còn lớn tiếng chỉ trích Dương Mịch chỉ mải lo yêu đương mà không quan tâm gì đến con gái. Trong khi Lưu Khải Uy hết lòng vì con, chăm lo mua cho con từng dụng cụ nhỏ nhất thì Dương Mịch lại được cho là đang vui vẻ bên tình mới Ngụy Đại Huân mà quên mất mình có một đứa con.

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Hành động của Lưu Khải Uy nhận được cơn mưa lời khen từ cộng đồng mạng
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Trong khi đó nữ diễn viên Dương Mịch bị truyền thông Hong Kong chỉ trích chỉ biết yêu đương mà quên mất con gái

Từ khi nữ diễn viên Dương Mịch sinh con đến nay, cô vẫn luôn bị cộng đồng mạng đánh giá là một “bà mẹ tồi” vì chỉ biết lo cho công việc mà không quan tâm gì đến bé Tiểu Gạo Nếp. Đứng trước những chỉ trích của netizen, cô vẫn không đưa ra bất kỳ lời bào chữa nào. Dương Mịch từng nói rằng cô tôn trọng mọi quyết định của con gái.

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Ở hai lần bình chọn Tứ Tiểu Hoa Đán năm 2009 và 2013, trong khi nữ diễn viên Dương Mịch đều có mặt thì Triệu Lệ Dĩnh lại không được gọi tên.

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Từ khóa:   Dương Mịch Lưu Khải Uy

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