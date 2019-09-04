Dương Mịch bị chỉ trích chỉ biết yêu đương mà không chăm lo cho con gái

Dù cặp đôi Dương Mịch – Lưu Khải Uy đã ly hôn nhưng cuộc sống xung quanh hai ngôi sao này vẫn luôn là đề tài vô tận để truyền thông khai thác. Những động thái nhỏ nhất của cả hai đều nhanh chóng được đăng trên mặt báo.

Sau khi Dương Mịch và Lưu Khải Uy ly hôn, họ vẫn là hai cái tên hot nhất trên các trang giải trí Hoa ngữ

Những ngày đầu tháng 9 cũng là thời điểm năm học mới tại Hong Kong bắt đầu. Truyền thông Hong Kong bắt gặp Lưu Khải Uy tự mình đi mua cặp sách, ly giữ nhiệt chuẩn bị cho con gái bước vào năm học mới. Dù hiện đang làm việc tại Trung Quốc nhưng anh vẫn dành thời gian về nhà thăm con gái và tự tay mua sắm đồ đạc cho bé Tiểu Gạo Nếp.