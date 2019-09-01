Tứ Tiểu Hoa Đán 8X: Dương Mịch được xướng tên 2 lần trong khi Triệu Lệ Dĩnh lại vắng mặt

Sao quốc tế 01/09/2019 14:47

Ở hai lần bình chọn Tứ Tiểu Hoa Đán năm 2009 và 2013, trong khi nữ diễn viên Dương Mịch đều có mặt thì Triệu Lệ Dĩnh lại không được gọi tên.

Lần bình chọn danh sách Tứ Tiểu Hoa Đán năm 2009, 4 cái tên được lọt vào danh sách này đó chính là nữ diễn viên Dương Mịch, Lưu Diệc Phi, Huỳnh Thánh Y và Vương Lạc Đan. 4 năm sau, với những đóng góp của mình, Dương Mịch lại trở thành Tứ Tiểu Hoa Đán một lần nữa.

Huỳnh Thánh Y

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Huỳnh Thánh Y được nhiều người biết đến sau thành công của 'Tuyệt Đỉnh Kungfu'

Nhờ thành công của bộ phim “Tuyệt Đỉnh KungFu” của Châu Tinh Trì, tên tuổi của Huỳnh Thánh Y cũng được nhiều người biết đến. Cô là một trong Tứ Tiểu Hoa Đán năm 2009 được khán giả bình chọn.

Lưu Diệc Phi

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Nhan sắc này của Lưu Diệc Phi khiến những thế hệ 8X và 9X đều gọi cô là 'thần tiên tỷ tỷ'

Đối với thế hệ 8X và 9X, Lưu Diệc Phi luôn là “thần tiên tỷ tỷ” sở hữu nhan sắc hơn người. Với nhiều tác phẩm gây ấn tượng trên màn ảnh nhỏ như: “Kim Phấn Thế Gia”, “Thiên Long Bát Bộ”, “Tiên Kiếm Kỳ Hiệp”… Lưu Diệc Phi trở thành một trong Tứ Tiểu Hoa Đán năm 2009.

Dương Mịch

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Với những đóng góp của mình, nữ diễn viên Dương Mịch 2 lần trở thành Tứ Tiểu Hoa Đán

Dương Mịch nổi tiếng với nhiều tác phẩm như: “Vương Chiêu Quân”, “Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3”, “Cung Tỏa Tâm Ngọc”… Năm 2009, với những đóng góp của mình, nữ diễn viên Dương Mịch được bình chọn vào danh sách Tứ Tiểu Hoa Đán. Năm 2013, lại một lần nữa người đẹp họ Dương được xướng tên trong danh sách này.

Vương Lạc Đan

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Vương Lạc Đan trở thành Tứ Tiểu Hoa Đán năm 2009

Những năm gần đây sự nghiệp của Vương Lạc Đan có phần ngưng lại, không còn phát triển như những năm trước. Vậy nhưng năm 2009, với những đóng góp của mình cho làng giải trí Hoa ngữ, Vương Lạc Đan lọt vào danh sách Tứ Tiểu Hoa Đán.

Angela Baby

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Diễn xuất không tốt nhưng Angela Baby vẫn được bình chọn là Tứ Tiểu Hoa Đán năm 2013

Xuất thân người mẫu nhưng Angela Baby đã có bước chuyển mình xuất sắc trong sự nghiệp. Năm 2013 bà xã Huỳnh Hiểu Minh trở thành Tứ Tiểu Hoa Đán của năm nhờ vào các chương trình truyền hình thực tế và các bộ phim cô tham gia.

Lưu Thi Thi

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Bà xã Ngô Kỳ Long cũng đã từng có cơ hội trở thành Tứ Tiểu Hoa Đán

Với tác phẩm tiêu biểu “Bộ Bộ Kinh Tâm”, năm 2013 Lưu Thi Thi đã được khán giả bình chọn là một trong bốn người đẹp lọt vào danh sách Tứ Tiểu Hoa Đán của Cbiz.

Nghê Ni

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Năm 2013, Nghê Ni cũng là một trong 4 cô gái nằm trong danh sách Tứ Tiểu Hoa Đán

Nổi tiếng sau thành công của bộ phim “Kim Lăng Thập Tam Thoa” của đạo diễn Trương Nghệ Mưu, nữ diễn viên Nghê Ni cũng trở thành Tứ Tiểu Hoa Đán năm 2013.

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Trong khi Dương Mịch có 2 lần lọt vào danh sách, Triệu Lệ Dĩnh lại vắng mặt vô cùng đáng tiếc

Triệu Lệ Dĩnh rất nổi tiếng trong sự nghiệp và có nhiều vai diễn để đời nhưng so với dàn diễn viên 8X, Triệu Lệ Dĩnh lại không có cơ hội trở thành Tứ Tiểu Hoa Đán trong khi Dương Mịch lại 2 lần có vinh dự này.

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Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Lưu Diệc Phi Lưu Thi Thi

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