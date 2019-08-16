Giữa tâm bão ngoại tình, Phùng Thiệu Phong tái ngộ tình cũ Dương Mịch

Sao quốc tế 16/08/2019 09:12

Nữ diễn viên Dương Mịch và tình cũ Phùng Thiệu Phong có màn tái ngộ đầy bất ngờ sau hàng loạt ồn ào đời tư.

Trong quá khứ, Phùng Thiệu PhongDương Mịch từng hợp tác trong bộ phim truyền hình nổi tiếng “Cung Tỏa Tâm Ngọc”. Sau thành công của bộ phim này, Dương Mịch và Phùng Thiệu Phong luôn dính tin đồn hẹn hò. Hai người thường xuyên cùng nhau xuất hiện tại nhiều sự kiện và dành cho nhau những tình cảm ấm áp.

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Dương Mịch và Phùng Thiệu Phong dính tin đồn phim giả tình thật sau khi hợp tác trong bộ phim 'Cung Tỏa Tâm Ngọc'

Mặc dù Phùng Thiệu Phong và Dương Mịch chưa một lần khẳng định chuyện hẹn hò nhưng trong giới showbiz Hoa ngữ luôn có nhiều người tin rằng cả hai đã từng qua lại với nhau. Cũng nhờ hợp tác với nữ diễn viên Dương Mịch, tên tuổi của Phùng Thiệu Phong mới được nhiều người biết đến. Có thể nói “Cung Tỏa Tâm Ngọc” là bộ phim giúp Phùng Thiệu Phong vươn lên thành sao hạng A của Cbiz.

Dù các nhân vật chính chưa một lần xác nhận nhưng đến tận bây giờ mỗi khi truyền thông đem so sánh dàn tình cũ, tình mới của cả hai, Phùng Thiệu Phong và Dương Mịch luôn được nhắc đến ở vị trí đầu tiên.

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Cặp đôi luôn dính tin đồn hẹn hò suốt thời gian sau đó nhưng không một ai lên tiếng thừa nhận

Sau gần 10 năm hợp tác, trong khi Dương Mịch có bước phát triển khá vững chắc trên con đường sự nghiệp với nhiều tác phẩm để đời thì những bộ phim có sự góp mặt của Phùng Thiệu Phong lại không được đánh giá cao. Về mặt tình cảm, Dương Mịch đã ly hôn với chồng cũ Lưu Khải Uy vào tháng 12/2018. Thời gian gần đây cô dính tin đồn hẹn hò với đàn em Ngụy Đại Huân.

Còn Phùng Thiệu Phong cũng trải qua nhiều mối tình và cuối cùng nên duyên với Triệu Lệ Dĩnh. Tuy nhiên, trong khi vợ mới sinh con và chưa kịp quay trở lại showbiz thì Phùng Thiệu Phong lại bị "bóc phốt" chuyện ngoại tình với gái trẻ.

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Giữa lúc có tin đồn Phùng Thiệu Phong ngoại tình, nữ diễn viên Dương Mịch có tình mới sau khi ly hôn, cặp đôi tái ngộ đầy bất ngờ trong một chương trình truyền hình

Mới đây cặp đôi nổi tiếng một thời Dương Mịch – Phùng Thiệu Phong bất ngờ cùng hội ngộ trong một chương trình truyền hình. Sự tái hợp này của cặp đôi khiến nhiều người vô cùng thích thú. Trong suốt thời gian ghi hình, cả hai luôn cười nói vui vẻ. 

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