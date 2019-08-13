Để bảo vệ bản thân, Triệu Lệ Dĩnh từ chối giúp Phùng Thiệu Phong 'rửa' tội ngoại tình?

Sao quốc tế 13/08/2019 13:39

Lùm xùm ngoại tình của Phùng Thiệu Phong với diễn viên đóng thế của Lưu Diệc Phi tiếp tục kéo thêm diễn viên Triệu Lệ Dĩnh vào cuộc.

Những ngày gần đây thông tin chồng của Triệu Lệ Dĩnh là nam diễn viên Phùng Thiệu Phong ngoại tình với cô gái được cho là thế thân của Lưu Diệc Phi liên tục được truyền thông Hoa ngữ đăng tải. Dù Phùng Thiệu Phong đã nhờ luật sư vào cuộc thu thập chứng cứ để khởi kiện những người bôi nhọ danh dự của anh nhưng uy tín của nam diễn viên họ Phùng bị ảnh hưởng khá nhiều sau scandal này.

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Phùng Thiệu Phong là đàn ông đã có vợ con nhưng lại dính tin đồn hẹn hò cô gái khác

Cô gái được cho là “tiểu tam” chính là diễn viên đóng thế của Lưu Diệc Phi, xinh đẹp không thua kém Triệu Lệ Dĩnh. Có thông tin cho rằng để được hẹn hò với nhân tình, Phùng Thiệu Phong còn chui vào vali để trợ lý đẩy đến địa điểm hẹn hò. Hai người chỉ ở trong phòng không ra ngoài vì sợ bị phát hiện. Dù Phùng Thiệu Phong liên tiếp phủ nhận tin đồn vô căn cứ đó nhưng hình ảnh của anh bị ảnh hưởng trầm trọng sau khi bê bối ngoại tình bị phanh phui.

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Cô gái được cho là 'tiểu tam' có dung nhan không thua kém Triệu Lệ Dĩnh

Đến thời điểm này, mọi ánh mắt đều hướng về phía Triệu Lệ Dĩnh. Người đẹp họ Triệu vẫn chưa quay trở lại showbiz sau gần một năm kết hôn và sinh con cho Phùng Thiệu Phong. Động thái của nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh gần đây khiến nhiều người nghi ngờ về thói trăng hoa của Phùng Thiệu Phong. Trước đây, cô rất thích online nhưng kể từ khi Phùng Thiệu Phong dính tin đồn hẹn hò cô gái khác, Triệu Lệ Dĩnh không online nữa.

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Nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh từ chối đứng ra nói giúp Phùng Thiệu Phong dù đã được ekip của chồng nhờ vả

Một phóng viên giải trí Hoa ngữ cho biết, thực ra phía ekip của Phùng Thiệu Phong rất muốn Triệu Lệ Dĩnh đứng ra giải vây giúp chồng, thậm chí đã mở lời nhờ vả nhưng cô nàng không đồng ý. Theo phân tích của phóng viên này, thời gian qua Triệu Lệ Dĩnh lên mọi kế hoạch để chuẩn bị trở lại showbiz. Nếu cô đứng ra nói đỡ cho Phùng Thiệu Phong vào thời điểm này thì có lẽ con đường trở lại sẽ gặp trở ngại nên cô khoanh tay làm ngơ.

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Phùng Thiệu Phong thay đổi khá nhiều sau khi kết hôn với Triệu Lệ Dĩnh

Nhưng cũng có nguồn tin khác cho rằng, trước và sau kết hôn cách đối xử của Phùng Thiệu Phong với Triệu Lệ Dĩnh khác biệt quá nhiều. Ngay cả việc tổ chức hôn lễ Phùng Thiệu Phong cũng liên tục trì hoãn. Đến thời điểm hiện tại, Triệu Lệ Dĩnh đã điều chỉnh được cảm xúc của mình. Cô chuyển trọng tâm cuộc sống từ gia đình sang sự nghiệp. Còn về chuyện trăng hoa của Phùng Thiệu Phong, nữ diễn viên họ Triệu không hề quan tâm.

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Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Phùng Thiệu Phong

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