Triệu Lệ Dĩnh thon gọn như thời thiếu nữ sau thời gian dài sinh con

Sau tuyên bố kết hôn, diễn viên Triệu Lệ Dĩnh không còn tham gia bất kỳ sự kiện nào của làng giải trí Hoa ngữ nữa. Tháng 3/2019, Phùng Thiệu Phong thông báo trên trang cá nhân Triệu Lệ Dĩnh đã hạ sinh con trai đầu lòng.

Diễn viên Triệu Lệ Dĩnh đã có thời gian gần một năm để nghỉ ngơi và sinh con

Sự vắng mặt của diễn viên Triệu Lệ Dĩnh suốt thời gian qua khiến fan luôn mong mỏi ngày cô quay trở lại showbiz. Thời gian trước, có phóng viên chụp được những hình ảnh đầu tiên của “nàng Tiểu Cốt” sau thời gian sinh con. Điều đáng buồn đối với fan của Triệu Lệ Dĩnh là thần tượng của họ tăng cân quá nhiều, nếu không thể giảm cân thì không biết khi nào Triệu Lệ Dĩnh mới có thể tái xuất.