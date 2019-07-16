Triệu Lệ Dĩnh thon gọn như thời thiếu nữ sau thời gian dài sinh con

Sao quốc tế 16/07/2019 08:59

Sau gần một năm không xuất hiện tại bất kỳ sự kiện nào vì lý do lấy chồng sinh con, mới đây diễn viên Triệu Lệ Dĩnh gây bất ngờ khi xuất hiện với thân hình thon gọn tại sân bay Bắc Kinh.

Sau tuyên bố kết hôn, diễn viên Triệu Lệ Dĩnh không còn tham gia bất kỳ sự kiện nào của làng giải trí Hoa ngữ nữa. Tháng 3/2019, Phùng Thiệu Phong thông báo trên trang cá nhân Triệu Lệ Dĩnh đã hạ sinh con trai đầu lòng.

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Diễn viên Triệu Lệ Dĩnh đã có thời gian gần một năm để nghỉ ngơi và sinh con

Sự vắng mặt của diễn viên Triệu Lệ Dĩnh suốt thời gian qua khiến fan luôn mong mỏi ngày cô quay trở lại showbiz. Thời gian trước, có phóng viên chụp được những hình ảnh đầu tiên của “nàng Tiểu Cốt” sau thời gian sinh con. Điều đáng buồn đối với fan của Triệu Lệ Dĩnh là thần tượng của họ tăng cân quá nhiều, nếu không thể giảm cân thì không biết khi nào Triệu Lệ Dĩnh mới có thể tái xuất.

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Dù đeo khẩu trang và đội mũ nhưng không quá khó để nhận ra Triệu Lệ Dĩnh

Hôm nay, những hình ảnh mới nhất của Triệu Lệ Dĩnh tại sân bay Bắc Kinh được truyền thông Hoa ngữ đăng tải khiến fan của cô mừng rơi nước mắt. Nữ diễn viên họ Triệu đã giảm cân thần tốc, vẻ thon gọn của cô không khác gì thời thiếu nữ. Đáng tiếc Triệu Lệ Dĩnh đeo khẩu trang nên không thể quan sát được gương mặt cô. Dù là ngôi sao nổi tiếng số một Trung Quốc nhưng Triệu Lệ Dĩnh vẫn tự đẩy hành lý và có thái độ vô cùng thân thiện với phóng viên.

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Triệu Lệ Dĩnh tự tay đẩy hành lý của mình

Hiện tại cụm từ “Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện sau sinh” đang là từ khóa được tìm kiếm top 1 bảng hot search Weibo. Thông tin này khiến fan của cô đứng ngồi không yên. Nhiều người cho rằng với tình hình hiện tại, thời gian để thần tượng của mình tái xuất không còn xa nữa.

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Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh

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