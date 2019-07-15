Tháng 3/2018, người phụ nữ họ Trương 36 tuổi tố cáo nam diễn viên Cao Vân Tường và một người đàn ông tên Vương Tinh cưỡng dâm tập thể cô. Ngay sau đó Cao Vân Tường bị cảnh sát Sydney bắt. Khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng đã tìm thấy tinh dịch của nam diễn viên này.

Cao Vân Tường phải đối mặt với nhiều phiên tòa tại Úc sau khi có người tố giác anh tham gia cưỡng dâm tập thể

Tuy nhiên, Cao Vân Tường không nhận tội cưỡng dâm tập thể mà cho rằng người phụ nữ họ Trương tự nguyện. Anh phải đối mặt với rất nhiều phiên toàn diễn ra tại Úc. Vợ anh - nữ diễn viên Đổng Tuyền - cũng thu xếp công việc sang Úc thuê nhà cùng chồng đối mặt với các phiên tòa. Nhiều người cho rằng Đổng Tuyền là một người vợ tuyệt vời, luôn sát cánh cùng chồng giữa thời điểm khó khăn nhất mặc dù bị chồng phản bội.