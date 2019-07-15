Sao Hoa ngữ bị tố cưỡng dâm tập thể đã ly hôn sau khi bị phong tỏa tài sản?

Sao quốc tế 15/07/2019 16:23

Hôm nay truyền thông Hoa ngữ bất ngờ đăng tải thông tin nam diễn viên Cao Vân Tường và vợ đã chính thức ly hôn.

Tháng 3/2018, người phụ nữ họ Trương 36 tuổi tố cáo nam diễn viên Cao Vân Tường và một người đàn ông tên Vương Tinh cưỡng dâm tập thể cô. Ngay sau đó Cao Vân Tường bị cảnh sát Sydney bắt. Khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng đã tìm thấy tinh dịch của nam diễn viên này.

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Cao Vân Tường phải đối mặt với nhiều phiên tòa tại Úc sau khi có người tố giác anh tham gia cưỡng dâm tập thể

Tuy nhiên, Cao Vân Tường không nhận tội cưỡng dâm tập thể mà cho rằng người phụ nữ họ Trương tự nguyện. Anh phải đối mặt với rất nhiều phiên toàn diễn ra tại Úc. Vợ anh - nữ diễn viên Đổng Tuyền - cũng thu xếp công việc sang Úc thuê nhà cùng chồng đối mặt với các phiên tòa. Nhiều người cho rằng Đổng Tuyền là một người vợ tuyệt vời, luôn sát cánh cùng chồng giữa thời điểm khó khăn nhất mặc dù bị chồng phản bội.

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Đổng Tuyền thu xếp mọi công việc sang Úc cùng chồng kiện tụng

Scandal cưỡng dâm của Cao Vân Tường khiến nhiều dự án truyền hình của anh bị đóng băng. Nhiều nhà sản xuất như ngồi trên đống lửa khi những bộ phim có Cao Vân Tường tham gia không thể công chiếu. Trước những tổn thất quá lớn, công ty Đường Đức Ảnh Thị đã đệ đơn lên tòa án xin đóng băng toàn bộ tài sản của vợ chồng Cao Vân Tường – Đổng Tuyền tại công ty Nghệ Tuyền Bắc Kinh. Ước tính số tiền này lên đến 63 triệu tệ (tương đương 220 tỷ đồng).

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Nhiều người cho rằng Đổng Tuyền là người vợ tuyệt vời khi chấp nhận tha thứ cho lỗi lầm của Cao Vân Tường...

Ngày hôm nay, thông tin Cao Vân Tường và Đổng Tuyền ly hôn được các trang giải trí Hoa ngữ đồng loạt đăng tải. Theo đó, vợ chồng Đổng Tuyền – Cao Vân Tường đã hoàn tất các thủ tục ly hôn vào tháng 5 vừa rồi. Nhiều người tin rằng, vì lý do bảo toàn tài sản nên vợ chồng Cao Vân Tường mới lựa chọn biện pháp ly hôn.

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... thế nhưng hôm nay rộ tin đồn cặp đôi đã hoàn tất thủ tục ly hôn từ hồi tháng 5 vừa rồi

Đứng trước những tin đồn này, phía Đổng Tuyền tuyên bố không giải thích và không nói gì thêm. Netizen Trung Quốc cho rằng vợ chồng Đổng Tuyền rất khó có thể hàn gắn sau những gì Cao Vân Tường đã làm, ly hôn chỉ là chuyện sớm muộn.

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Từ khóa:   Đổng Tuyền scandal sao hoa ngữ

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