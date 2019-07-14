Ba nguyên nhân dẫn đến cuộc ly hôn thế kỷ giữa Song Joong Ki và Song Hye Kyo

Sao quốc tế 14/07/2019 06:39

Có nhiều tin đồn liên quan đến lý do thực sự khiến Song Jong Ki và Song Hye Kyo ly hôn. Trên thực tế có 3 nguyên nhân chính khiến cặp đôi không thể tiếp tục kéo dài cuộc hôn nhân này.

Dù là người bình thường hay người nổi tiếng, cuộc sống hôn nhân đều gặp phải những vấn đề giống nhau. Có lẽ Song Joong Ki và Song Hye Kyo ly hôn cũng là do những nguyên nhân này.

Vợ giỏi hơn chồng

Trong nhiều cuộc hôn nhân, vợ giỏi hơn chồng thường là nguyên nhân chính khiến gia đình không hạnh phúc. Hôn nhân của Song Joong Ki và Song Hye Kyo cũng vậy. Việc Song Hye Kyo quá thành công trong sự nghiệp cũng là sức ép khá lớn đối với Song Joong Ki.

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Vợ giỏi hơn chồng được cho là nguyên khiến cặp đôi Song Joong Ki và Song Hye Kyo ly hôn

Trước khi cùng hợp tác trong “Hậu duệ mặt trời”, Song Joong Ki chưa có sự nghiệp phát triển như ngày hôm nay. Sau thành công ngoài mong đợi của siêu phẩm đó, tên tuổi của Song Joong Ki bỗng nhiên vụt sáng. Không chỉ dừng lại ở đây, hiệu ứng từ bộ phim này cùng với mối tình cổ tích giữa Song Joong Ki và đàn chị Song Hye Kyo đã giúp nam diễn viên xây dựng một hình tượng hoàn mỹ với người hâm mộ. Tuy nhiên sau "Hậu duệ mặt trời", Song Joong Ki chưa có thêm một tác phẩm nào nổi bật.

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Song Hye Kyo luôn thành công trong công việc còn Song Joong Ki chưa có nhiều vai diễn để đời

Riêng Song Hye Kyo, trước khi đến với Song Joong Ki cô đã là một diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc và có trong tay vô số tác phẩm để đời. Sau khi kết hôn vẫn vậy, Song Hye Kyo luôn được nhiều nhiều đạo diễn và nhãn hàng chọn mặt gửi vàng. Có lẽ chính vì chuyện này, mâu thuẫn vợ chồng ngày một tăng thêm dẫn đến việc ly hôn.

Không có con

Mặc dù cặp đôi mới kết hôn chưa được 2 năm, vậy nhưng xét về tuổi tác Song Hye Kyo không còn trẻ nữa. Nếu như thực sự muốn có con, Song Hye Kyo nên có một kế hoạch cụ thể, gác lại công việc để sinh em bé. Thế nhưng Song Hye Kyo lại không ngừng nhận kịch bản mới và dường như không có ý muốn sinh con.

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Không sinh con cũng là nguyên nhân khiến cặp đôi ly hôn sau gần 2 năm chung sống

Cuộc hôn nhân nào cũng vậy, sau khoảng thời gian đầu hạnh phúc sẽ có những giai đoạn vợ chồng bất đồng quan điểm. Nếu như có đứa con, cả hai sẽ nghĩ cho con và hạ thấp cái tôi của mình, có như vậy gia đình mới yên ấm.

Tin đồn

Song Joong Ki luôn mong muốn Song Hye Kyo là một người vợ hiền dâu thảo, sau khi kết hôn sẽ sinh con và dành nhiều thời gian cho gia đình. Vậy nhưng đối với Song Hye Kyo, cô luôn một lòng hướng về sự nghiệp. Cũng vì lý do này, cả Song Joong Ki và Song Hye Kyo đều vướng phải tin đồn ngoại tình.

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Đều là người của công chúng nên cả hai đều dễ vướng phải tin đồn có tình cảm với bạn diễn

Khi xa mặt cách lòng và không còn niềm tin dành cho nhau thì những tin đồn có tình ý với bạn diễn sẽ là mồi lửa hủy hoại hôn nhân.

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Sau khi Song Hye Kyo ly hôn với Song Joong Ki, cô luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng thực chất bên trong là sự đấu tranh nội tâm dữ dội.

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