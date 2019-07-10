Chồng đưa gái về nhà, em gái Từ Hy Viên vẫn lên tiếng bảo vệ

Chồng của nữ MC nổi tiếng Đài Loan Từ Hy Đệ bị phanh phui chuyện ngoại tình nhưng cô vẫn lên tiếng bảo vệ chồng.

Từ Hy Đệ là em gái của nữ diễn viên Từ Hy Viên. Thành công trong sự nghiệp, Từ Hy Đệ có một cuộc hôn nhân được xem hạnh phúc với Hứa Nhã Quân. Cặp đôi đã kết hôn gần 20 năm và có với nhau 3 cô con gái. Từ Hy Đệ và Từ Hy Viên là hai chị em nổi tiếng trong giới showbiz Đài Loan Trước đây, đời sống riêng tư của vợ chồng Từ Hy Đệ - Hứa Nhã Quân từng là tâm điểm của truyền thông. Với tính đào hoa của mình, Hứa Nhã Quân đã không ít lần bị phát hiện hẹn hò bên ngoài. Thế nhưng vì danh dự, Từ Hy Đệ vẫn luôn đứng ra bảo vệ chồng trước công chúng.

Không chỉ đào hoa, Hứa Nhã Quân còn là người đàn ông ưa bạo lực. Khá nhiều lần Từ Hy Đệ bị phát hiện trên mặt có nhiều vết thương. Năm 2016, cô từng tiết lộ muốn ly hôn vì không chịu nổi thói vũ phu của chồng ngay trên sóng truyền hình. Từ Hy Đệ và Hứa Nhã Quân kết hôn gần 20 năm và có với nhau 3 người con Hôm nay truyền thông Hoa ngữ lại một phen dậy sóng với thông tin chồng của MC Từ Hy Đệ đưa gái về nhà đồng thời còn lộ bằng chứng chuyển tiền cho cô gái kia.

Báo chí Đài Loan cho biết, Hứa Nhã Quân khá say xỉn sau khi đến quán bar. Sau khi cuộc vui kết thúc, Hứa Nhã Quân đưa 2 cô gái về nhà trong tình trạng say khướt. Một trong hai cô gái có tên là Mika. Cô gái này khoe được chồng của Từ Hy Đệ chuyển khoản cho 1 vạn tệ (khoảng gần 35 triệu đồng) và cho biết: “Không biết anh ấy còn có thể chăm sóc cho tôi thế này được bao lâu nữa”. Không nổi tiếng bằng vợ nhưng Hứa Nhã Quân lại thường xuyên dính tin đồn hẹn hò gái trẻ Để bảo vệ danh dự, một lần nữa Từ Hy Đệ lại lên tiếng bảo vệ chồng Đứng trước ồn ào này, Từ Hy Đệ lại một lần nữa đứng ra bảo vệ chồng. Cô cho hay, chồng cô là người thích tụ họp bạn bè, vì có bạn đến Đài Bắc nên đã nhiệt tình tiếp đãi. Nói về cô gái lạ, cô giải thích: “Đó là Sherin, tôi cũng biết cô ấy. Cô ấy là bạn tốt của chồng tôi”. Tuy nhiên, nhiều người không tin lời Từ Hy Đệ. Họ cho rằng có lẽ cô muốn giữ danh dự cho bản thân và chồng nên đã cố gắng bảo vệ Hứa Nhã Quân trước dư luận.

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