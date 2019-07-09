Song Joong Ki cười tươi trước khi đệ đơn ly hôn Song Hye Kyo

Sao quốc tế 09/07/2019 16:59

Những tấm hình được chụp trước khi Song Joong Ki và vợ ly hôn bất ngờ được đăng tải và ngay lập tức nhận được sự quan tâm của nhiều người.

Tài khoản mạng xã hội của một nhân viên trong dự án phim mới của Song Joong Ki vừa đăng tải những hình ảnh bữa tiệc đóng máy của đoàn làm phim. Mặc dù những hình ảnh này đã được chụp từ trước khi Song Joong Ki và vợ tuyên bố đường ai nấy đi nhưng đây được xem là những hình ảnh gần với thời điểm nam tài tử họ Song đưa ra quyết định trọng đại của mình.

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Những tấm hình của Song Joong Ki được cho là trước thời điểm anh đưa ra quyết định đệ đơn ly hôn
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Chồng cũ của Song Hye Kyo cười khá tươi khi tham gia bữa tiệc đóng máy bộ phim mới cùng đồng nghiệp

Trong ảnh, Song Joong Ki cười khá tươi khi tham gia bữa tiệc đóng máy cùng đồng nghiệp. Tuy nhiên, nhiều người vẫn cho rằng nam diễn viên khá gượng gạo, không được tự nhiên. Điều này chứng tỏ vào thời điểm cuối tháng 5 chuyện tình cảm ảnh hưởng khá nhiều đến tâm trạng của Song Joong Ki.

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Dù khá tươi nhưng nhiều người cho rằng vào thời điểm đó nam tài tử họ Song đã bị ảnh hưởng từ cuộc hôn nhân với Song Hye Kyo
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Những tấm hình được một nhân viên đoàn phim đăng tải

Ngày 27/6, Song Joong Ki bất ngờ tuyên bố đã đệ đơn ly hôn Song Hye Kyo lên tòa án. Ngay sau đó Song Hye Kyo cũng xác thực chuyện này và đưa ra lý do tính cách không hợp để giải thích về việc ly hôn.

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Song Joong Ki và vợ vẫn nhất quyết không chia sẻ nguyên nhân chia tay

Thế nhưng đến thời điểm hiện tại, người hâm mộ cặp đôi Song Joong Ki – Song Hye Kyo vẫn chưa thể biết chính xác nguyên nhân thật sự khiến cặp đôi kết thúc hôn nhân chóng vánh này. Có tin đồn cho rằng Song Hye Kyo ngoại tình, cũng có tin đồn cô không chịu sinh con và quá đam mê sự nghiệp nên Song Joong Ki chủ động nộp đơn. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại người trong cuộc vẫn không muốn tiết lộ. 

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Từ khóa:   Song Joong Ki và Song Hye Kyo

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