Bị Angela Baby 'cắm sừng', Huỳnh Hiểu Minh nổi trận lôi đình?

Sao quốc tế 07/07/2019 09:19

Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby lại trở thành chủ đề nóng khi nam tài tử họ Huỳnh nổi giận vì thông tin vợ "cắm sừng" mình.

Thời gian gần đây, dù vợ chồng Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby liên tiếp có những hành động nhằm dẹp yên tin đồn hôn nhân trục trặc nhưng với nhiều người, cả hai vẫn đang cố tình làm màu, tô vẽ mối quan hệ mặc dù không còn tình cảm với nhau.

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Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby luôn vướng phải những tin đồn ngoại tình, hôn nhân trục trặc

Mặc dù cố gắng tìm đủ mọi cách để chặn đứng những thông tin tiêu cực này nhưng những tin đồn vợ chồng Huỳnh Hiểu Minh – Angela Baby "cơm không lành canh không ngọt" vẫn liên tiếp rộ lên. Mới đây, có thông tin cho rằng Angela Baby ngoại tình với bạn chơi Running Man Trần Hách trên xe ô tô và bị Huỳnh Hiểu Minh bắt tại trận. Và đây cũng là nguyên nhân khiến Huỳnh Hiểu Minh – Angela Baby ly hôn.

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Angela Baby bị đồn hẹn hò với Trần Hách và bị Huỳnh Hiểu Minh bắt tại trận

Thời gian trước đây, Angela Baby cũng dính tin đồn qua lại với nam diễn viên Đặng Luân còn Huỳnh Hiểu Minh lại hẹn hò với Cổ Lực Na Trát. Khi tin đồn này chưa được dẹp yên thì thông tin Angela Baby ngoại tình với bạn diễn đã có gia đình Trần Hách lại được đăng tải.

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Không thể ngồi yên, Huỳnh Hiểu Minh tìm mọi cách để bảo vệ vợ và gia đình

Đứng trước những tin đồn thất thiệt ảnh hưởng nặng nề đến danh dự của vợ, Huỳnh Hiểu Minh không thể ngồi yên. Anh khởi kiện người đăng tin Angela Baby ngoại tình ra tòa và đã giành chiến thắng. Người đăng tin đã bị tòa án tuyên thua kiện và phải bồi thường 60 ngàn nhân dân tệ (khoảng 200 triệu đồng) cho Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby.

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Với hành động này, Huỳnh Hiểu Minh muốn gửi lời răn đe đến những ai tung tin đồn nhảm

Mặc dù việc tung tin đồn cho các ngôi sao nổi tiếng là "chuyện thường ngày ở huyện" trong giới showbiz nhưng hành động lần này của Huỳnh Hiểu Minh cho thấy anh sẽ không bỏ qua cho những thông tin tiêu cực ảnh hưởng đến danh dự và hạnh phúc của gia đình mình. 

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Từ khóa:   Angela Baby

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