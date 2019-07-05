‘Tiểu Long Nữ’ Trần Nghiên Hy gửi lời chúc ngọt ngào đến chồng xóa tan tin đồn hôn nhân tan vỡ

Sao quốc tế 05/07/2019 09:05

Đáp trả tin đồn hôn nhân của Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy trục trặc, nàng ‘Tiểu Long Nữ’ đã có hành động không thể tuyệt vời hơn.

Gần đây, rộ thông tin rằng mối quan hệ của Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy rất căng thẳng. Cái tôi quá lớn, không ai chịu nhường ai chính là nguyên nhân dẫn đến tình trạng này. Thậm chí, có nguồn tin cho biết vì quá giận vợ nên Trần Hiểu đã đưa con trai về nhà nhờ bố mẹ đẻ chăm sóc.

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Thời gian gần đây, Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy luôn phải đối mặt với tin đồn hôn nhân rạn nứt

Trên thực tế, cặp đôi “Tiểu Long Nữ - Dương Quá” liên tiếp vướng phải những tin đồn hôn nhân rạn nứt trong suốt thời gian qua. Đứng trước những tin đồn đó, cặp đôi luôn có những động thái để chứng minh mối quan hệ của họ vẫn tốt đẹp.

Dù rằng nhiều lần công khai thể hiện tình cảm nhưng Trần Hiểu – Trần Nghiên Hy vẫn chưa thể dẹp yên dư luận. Có người nói rằng ánh mắt của Trần Hiểu nhìn Trần Nghiên Hy không còn chứa chan tình yêu như trước đây nữa. Cả hai chỉ đang cố tình thể hiện trước mặt công chúng nhưng trên thực tế tình cảm cho nhau đã không còn.

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Trần Nghiên Hy đăng ảnh gia đình và gửi lời chúc ngọt ngào đến Trần Hiểu vào đúng ngày sinh nhật chồng

Bản thân Trần Hiểu khá mệt mỏi với những tin đồn như thế này. Anh chỉ muốn sống yên ổn nhưng cảm giác như điều đó là không thể dù có dùng cách gì để chứng minh đi nữa.

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Trần Hiểu chia sẻ lại bài viết của vợ đồng thời gửi lời cảm ơn tới Trần Nghiên Hy

Vào đúng ngày sinh nhật Trần Hiểu, Trần Nghiên Hy đã công khai đăng hình gia đình và gửi lời chúc ngọt ngào tới chồng với nội dung: “Trần tiên sinh quay phim suốt ngày đêm vất vả rồi! Mong rằng mỗi ngày anh đều được ngủ một giấc thật ngon. Mong rằng những gì anh bỏ ra sẽ nhận được kết quả tốt đẹp. Sinh nhật vui vẻ!”. Ngay sau đó Trần Hiểu cũng chia sẻ lại bài viết này và gửi lời cảm ơn tới vợ.

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Hy vọng rằng sau hành động này, những tin đồn hôn nhân trục trặc sẽ không đeo bám cặp đôi 'Tiểu Long Nữ - Dương Quá' nữa

Hành động lần này của Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy một lần nữa ngầm khẳng định mối quan hệ giữa hai vợ chồng vẫn rất hạnh phúc, không giống những tin đồn thất thiệt kia.

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Từ khóa:   Trần Hiểu - Trần Nghiên Hy

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