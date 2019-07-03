Angela Baby lên tiếng sau khi có thông tin vợ chồng cô chuẩn bị tuyên bố ly hôn

Nhiều giờ qua rộ thông tin Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby sẽ tuyên bố ly hôn khiến fan hâm mộ đứng ngồi không yên.

Truyền thông và các trang mạng xã hội Trung Quốc bất ngờ đăng tải thông tin rằng nối gót Phạm Băng Băng và Lý Thần, sắp tới Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby cũng sẽ chính thức tuyên bố đường ai nấy đi.

Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby bị tố cố tình 'làm màu' dù tình cảm không còn

Theo đó, một đoạn tin nhắn được lan truyền trên mạng với nội dung một nhân vật đã nắm được tin tức chính xác về tình hình hôn nhân thực tế của cặp đôi Angela Baby – Huỳnh Hiểu Minh. Và rất có thể trong thời gian không xa cả hai sẽ có thông báo chính thức về việc này.

Ngay sau đó phóng viên đã liên lạc với nhân vật chính. Phía Angela Baby rất nhanh chóng đưa ra câu trả lời: “Tin tức đều là giả”. Phản ứng này của nữ diễn viên cho thấy mối quan hệ của vợ chồng cô vẫn khá tốt đẹp.

Mới đây một nguồn tin cho rằng sắp tới đây Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby sẽ thông báo về tình trạng hôn nhân của mình

Cặp đôi Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh kết hôn năm 2015. Đến tháng 1/2017, Angela Baby hạ sinh con trai đầu lòng. Cặp đôi luôn thể hiện tình cảm ngọt ngào dành cho nhau trước truyền thông. Vậy nhưng hơn một năm trở lại đây, Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby luôn vướng phải tin đồn hôn nhân trục trặc. Dù cả hai nhiều lần lên tiếng khẳng định những thông tin đó là giả nhưng vẫn không thể dẹp yên được dư luận.

Vợ chồng Angela Baby đã nhiều lần phủ nhận những tin đồn thất thiệt

Cách đây không lâu, Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh cùng xuất hiện trong một sự kiện. Huỳnh Hiểu Minh còn nâng váy cho vợ khiến nhiều người tin rằng những tin đồn trước đây là sai sự thật. Tuy nhiên, không ít người lại cho rằng cả hai đang cố tình "làm màu" trước công chúng.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/angela-baby-len-tieng-sau-khi-co-thong-tin-vo-chong-co-chuan-bi-tuyen-bo-ly-hon-329962.html