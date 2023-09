Sau 3 ngày tuyên bố chia tay, Phạm Băng Băng – Lý Thần lại bí mật hẹn hò

Lý Thần không quên vẫy tay chào từ biệt Phạm Băng Băng

Đợi bạn trai cũ lên xe, Phạm Băng Băng mới lên xe của mình

Netizen xứ Trung cho rằng thông tin Phạm Băng Băng Lý Thần chia tay chỉ là chiêu trò của cặp đôi để dọn đường cho ngày trở lại showbiz của Phạm Băng Băng

Nhiều người cho rằng thông tin Phạm Băng Băng Lý Thần chia tay ngày 27/6 là do hai người cố tình sắp đặt vì một lý do nào đó, chứ trên thực tế cặp đôi vẫn chưa thực sự chia tay. Bên cạnh đó, một số người cho rằng Lý Thần và Phạm Băng Băng vẫn giữ mối quan hệ bạn bè sau khi chia tay nên chuyện đi ăn với nhau không phải là chuyện to tát.