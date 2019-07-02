Sau 3 ngày tuyên bố chia tay, Phạm Băng Băng – Lý Thần lại bí mật hẹn hò

Sao quốc tế 02/07/2019 10:26

Ngày 30/6, sau 3 ngày Phạm Băng Băng Lý Thần chia tay, cặp đôi lại bị phóng viên bắt gặp bí mật hẹn hò.

Sau một vài ngày gây chấn động làng giải trí châu Á vì thông báo chia tay, cặp đôi Phạm Băng Băng – Lý Thần bất ngờ có buổi hẹn bí mật và đã bị phóng viên bắt gặp.

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Lý Thần và Phạm Băng Băng có buổi hẹn hò sau 3 ngày tuyên bố chia tay
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Bạn trai cũ của Phạm Băng Băng đi xe riêng đến nhà hàng

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Sau đó Phạm Băng Băng cũng xuất hiện tại nhà hàng này

Theo đó, hôm 30/6 Phạm Băng Băng và Lý Thần người trước người sau cùng vào một nhà hàng. Cả hai cùng dùng bữa và nói chuyện rất vui vẻ.

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Theo nguồn tin này, cặp đôi cùng nhau dùng bữa tại nhà hàng cùng trợ lý
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Lý Thần và Phạm Băng Băng trò chuyện vui vẻ trong suốt bữa ăn
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Tấm ảnh rõ mặt hiếm hoi của Phạm Băng Băng
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Lý Thần và Phạm Băng Băng cùng đeo khẩu trang sau khi dùng bữa xong

Sau khi dùng bữa, Phạm Băng Băng và Lý Thần đeo khẩu trang rời khỏi nhà hàng. Trước khi đi Lý Thần không quên vẫy tay chào từ biệt bạn gái cũ. Đợi Lý Thần lên xe Phạm Băng Băng mới yên tâm lên xe ngồi.

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Lý Thần không quên vẫy tay chào từ biệt Phạm Băng Băng
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Đợi bạn trai cũ lên xe, Phạm Băng Băng mới lên xe của mình
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Netizen xứ Trung cho rằng thông tin Phạm Băng Băng Lý Thần chia tay chỉ là chiêu trò của cặp đôi để dọn đường cho ngày trở lại showbiz của Phạm Băng Băng

Nhiều người cho rằng thông tin Phạm Băng Băng Lý Thần chia tay ngày 27/6 là do hai người cố tình sắp đặt vì một lý do nào đó, chứ trên thực tế cặp đôi vẫn chưa thực sự chia tay. Bên cạnh đó, một số người cho rằng Lý Thần và Phạm Băng Băng vẫn giữ mối quan hệ bạn bè sau khi chia tay nên chuyện đi ăn với nhau không phải là chuyện to tát.

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Từ khóa:   Phạm Băng Băng Lý Thần và Phạm Băng Băng

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