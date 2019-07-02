Sau 3 ngày tuyên bố chia tay, Phạm Băng Băng – Lý Thần lại bí mật hẹn hò

Sau một vài ngày gây chấn động làng giải trí châu Á vì thông báo chia tay, cặp đôi Phạm Băng Băng – Lý Thần bất ngờ có buổi hẹn bí mật và đã bị phóng viên bắt gặp.

Sau đó Phạm Băng Băng cũng xuất hiện tại nhà hàng này

Theo đó, hôm 30/6 Phạm Băng Băng và Lý Thần người trước người sau cùng vào một nhà hàng. Cả hai cùng dùng bữa và nói chuyện rất vui vẻ.

Theo nguồn tin này, cặp đôi cùng nhau dùng bữa tại nhà hàng cùng trợ lý

Lý Thần và Phạm Băng Băng trò chuyện vui vẻ trong suốt bữa ăn

Tấm ảnh rõ mặt hiếm hoi của Phạm Băng Băng

Lý Thần và Phạm Băng Băng cùng đeo khẩu trang sau khi dùng bữa xong

Sau khi dùng bữa, Phạm Băng Băng và Lý Thần đeo khẩu trang rời khỏi nhà hàng. Trước khi đi Lý Thần không quên vẫy tay chào từ biệt bạn gái cũ. Đợi Lý Thần lên xe Phạm Băng Băng mới yên tâm lên xe ngồi.