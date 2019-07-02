Sau 3 ngày tuyên bố chia tay, Phạm Băng Băng – Lý Thần lại bí mật hẹn hò

Ngày 30/6, sau 3 ngày Phạm Băng Băng Lý Thần chia tay, cặp đôi lại bị phóng viên bắt gặp bí mật hẹn hò.
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Sau một vài ngày gây chấn động làng giải trí châu Á vì thông báo chia tay, cặp đôi Phạm Băng Băng – Lý Thần bất ngờ có buổi hẹn bí mật và đã bị phóng viên bắt gặp.
Theo đó, hôm 30/6 Phạm Băng Băng và Lý Thần người trước người sau cùng vào một nhà hàng. Cả hai cùng dùng bữa và nói chuyện rất vui vẻ.
Sau khi dùng bữa, Phạm Băng Băng và Lý Thần đeo khẩu trang rời khỏi nhà hàng. Trước khi đi Lý Thần không quên vẫy tay chào từ biệt bạn gái cũ. Đợi Lý Thần lên xe Phạm Băng Băng mới yên tâm lên xe ngồi.
Nhiều người cho rằng thông tin Phạm Băng Băng Lý Thần chia tay ngày 27/6 là do hai người cố tình sắp đặt vì một lý do nào đó, chứ trên thực tế cặp đôi vẫn chưa thực sự chia tay. Bên cạnh đó, một số người cho rằng Lý Thần và Phạm Băng Băng vẫn giữ mối quan hệ bạn bè sau khi chia tay nên chuyện đi ăn với nhau không phải là chuyện to tát.