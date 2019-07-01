Phóng viên Hàn đã biết lý do Song Joong Ki – Song Hye Kyo ly hôn nhưng không thể công bố

Sao quốc tế 01/07/2019 11:56

Nguyên nhân khiến cặp đôi nổi tiếng Song Joong Ki và Song Hye Kyo ly hôn vẫn là một câu hỏi chưa có lời đáp.

Ngày 30/6, truyền thông Hàn Quốc cho biết đã liên lạc được với phóng viên đầu tiên đăng tin Song Joong Ki đệ đơn ly hôn Song Hye Kyo. Phóng viên này đã kể lại mọi chi tiết giúp anh biết được thông tin Song Joong Ki và Song Hye Kyo ly hôn.

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Cặp đôi Song Joong Ki và Song Hye Kyo ly hôn khiến nhiều người tiếc nuối

Phóng viên này cho biết trước khi chính thức đệ đơn ly hôn, Song Joong Ki đã từng liên hệ với luật sư riêng của mình để thảo luận. Khi đó vì chưa quyết định ly hôn nên phía nam diễn viên không cho phép công khai thông tin. Nhưng sau đó một thời gian, phía Song Joong Ki đã liên lạc với phóng viên này và thông báo đơn xin ly hôn với Song Hye Kyo đã được đưa lên toà án. Trước đây giới showbiz Hàn đều biết hôn nhân của cặp đôi Song - Song trục trặc sau khi bộ phim “Encounter” hoàn thành. Vì vậy, nguyên nhân tình cảm cặp đôi rạn nứt không liên quan đến nam diễn viên trẻ Park Bo Gum.

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Sau hàng loạt tin đồn hôn nhân tan vỡ, Song Joong Ki đã chính thức đệ đơn xin ly hôn lên tòa án

Phóng viên này chia sẻ thêm, Song Hye Kyo từng tiết lộ với bạn bè của mình rằng sau khi quay xong “Encounter” sẽ lên kế hoạch mang thai. Sự việc này ảnh hưởng khá lớn đến việc chọn vai diễn cũng như sự nghiệp sau này của cô. Vậy nhưng sau khi bộ phim đóng máy, Song Hye Kyo lại thay đổi kế hoạch. Cô không nghỉ ngơi để chuẩn bị mang thai như dự định mà tìm tác phẩm mới để hợp tác. Chính vào thời điểm đó, nhiều người trong giới đã biết chuyện tình cảm của cặp đôi Song Joong Ki và Song Hye Kyo có vấn đề.

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Song Joong Ki và Song Hye Kyo bén duyên khi hợp tác trong siêu phẩm 'Hậu Duệ Mặt Trời'

Đặc biệt, tổ ấm tân hôn của Song Joong Ki và Song Hye Kyo ở Hannam-dong đã bị bỏ trống. Một năm nay, tiền điện của căn hộ này rất ít. Điều đó chứng minh rằng, Song Joong Ki và Song Hye Kyo đã không ở trong tổ ấm của mình một thời gian dài.

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Căn nhà chung của cặp đôi được cho là vắng bóng chủ nhân cả một năm nay
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Mặc dù biết rõ nguyên nhân khiến cặp đôi Song Joong Ki và Song Hye Kyo ly hôn nhưng phóng viên Hàn Quốc vẫn không thể tiết lộ

Khi được hỏi lý do khiến Song Joong Ki và Song Hye Kyo ly hôn, phóng viên này cho biết đây là nội dung không được tiết lộ. Nhiều người cho rằng, có lẽ nguyên nhân thực sự khiến cặp đôi Song – Song ly hôn có sức ảnh hưởng vô cùng lớn nên khi chưa được sự cho phép củ người trong cuộc, phóng viên sẽ không được tiết lộ bất cứ điều gì. Hiện tại, nguyên nhân khiến cả hai "đứt gánh giữa đường" vẫn còn là bí ẩn.

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Từ khóa:   Song Hye Kyo ly hôn Song Joong Ki và Song Hye Kyo

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