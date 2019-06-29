Lý Nhược Đồng dành trọn 10 năm để yêu một người và mất chừng ấy thời gian để quên đi người đó

Năm 1990, Lý Nhược Đồng bước chân vào showbiz với vai diễn đầu tay trong phim “Sát thủ lãng mạn”. Nhưng sự nghiệp của cô thực sự thăng hoa khi hóa thân thành công vào vai Tiểu Long Nữ trong bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết kiếm hiệp cùng tên của nhà văn Kim Dung “Thần Điêu Đại Hiệp” cùng Cổ Thiên Lạc.

Diễn viên Lý Nhược Đồng sinh năm 1973 trong một gia đình nghèo khó. Sở hữu ngoại hình lai Tây khác với những người trong gia đình nên cô bị ám ảnh bởi những lời bàn tán về thân thế của mình từ những người hàng xóm.

Năm 1998 khi đang trên đỉnh cao sự nghiệp, Lý Nhược Đồng đã phải lòng doanh nhân mới ly hôn vợ Quách Ứng Tuyền. Cô bỏ qua mọi chỉ trích yêu vì tiền của dư luận để trở thành bạn gái của Quách Ứng Tuyền.

Cũng nhờ vai diễn này, Lý Nhược Đồng trở thành diễn viên hạng A của làng giải trí Hong Kong thời bấy giờ. Hàng loạt các dự án phim truyền hình cùng nhiều hợp đồng quảng cáo liên tục tìm đến cô.

Thành công trong sự nghiệp nhưng 'nàng Tiểu Long Nữ đẹp nhất màn ảnh' lại lận đận đường tình duyên

Dù khi đó Quách Ứng Tuyền bị khủng khoảng tài chính, nợ nần chồng chất nhưng Lý Nhược Đồng vẫn luôn sát cánh bên cạnh người đàn ông mà cô đã chọn. Năm 2004, do bạn trai đề nghị, Lý Nhược Đồng nói lời tạm biệt showbiz dù gia đình, bạn bè ngăn cản.

Gần 10 năm Lý Nhược Đồng kề vai sát cánh giúp Quách Ứng Tuyền trả nợ. Dù chưa đăng ký kết hôn nhưng cô vẫn luôn xem người đàn ông ấy là chồng mình. Vậy nhưng khi khó khăn kinh tế không còn, năm 2008 khi cô đề nghị làm đám cưới thì Quách Ứng Tuyền lại nói lời chia tay với lý do tính cách không hợp.

Người đàn ông Lý Nhược Đồng coi là chồng lại nói lời chia tay cô sau 10 năm gắn bó

Lý Nhược Đồng không thể đối diện với chuyện này. Cô từng tiết lộ nỗi đau ấy khó có thể nói thành lời và ảm ảnh cô suốt những năm tháng sau này. Sau khi chia tay bạn trai 1 năm, năm 2009 cha của Lý Nhược Đồng cũng đột ngột qua đời vì bệnh tai biến. Biến cố dồn dập xảy ra trong khoảng thời gian ngắn khiến Lý Nhược Đồng ngỡ rằng mình là người có vấn đề về tâm lý.

Biến cố liên tiếp xảy đến khiến Lý Nhược Đồng ngỡ rằng mình bị bệnh tâm lý

Năm 2014, Lý Nhược Đồng quay trở lại nghiệp diễn với một vài vai phụ sau 10 năm vắng bóng. Thế nhưng nhan sắc và lối diễn xuất có hồn của cô luôn nhận được tình yêu từ người hâm mộ.

Mới đây trên trang cá nhân của mình, Lý Nhược Đồng bất ngờ chia sẻ về chuyện tình giữa cô và Quách Ứng Tuyền: “Trải qua một quãng thời gian khá dài, khi bạn thoát ra được, bạn sẽ có cảm giác bản thân mình được tái sinh giống phượng hoàng lửa. Hiện tại tôi đang có cảm giác tái sinh thật sự. Khi mới bắt đầu tôi nhận thấy sao mà mình tái sinh muộn vậy, lẽ ra phải sớm tỉnh lại hơn nữa. Nhưng bây giờ tôi nghĩ, tất cả đều là sắp xếp tốt nhất, mọi thứ rất vừa vặn”.

Sau hơn 10 năm chia tay Quách Ứng Tuyền, cuối cùng Lý Nhược Đồng cũng đã vượt qua được cú sốc tình cảm đó

Với lời bộc bạch này, Lý Nhược Đồng ngầm tiết lộ cô đã mất hơn 10 năm để thoát khỏi mối tình với Quách Ứng Tuyền. Người hâm mộ hy vọng Lý Nhược Đồng sẽ hoàn toàn vượt qua nỗi ám ảnh quá khứ để sống hạnh phúc.