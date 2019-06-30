Sau gần hai ngày tuyên bố chia tay Lý Thần, Phạm Băng Băng đã xuất hiện rạng rỡ khi tham gia một sự kiện tại Bắc Kinh. Người đẹp họ Phạm ăn mặc đơn giản, trên môi luôn nở nụ cười. Cô khéo léo khoe vòng eo nhỏ xíu như một hành động ngầm bác bỏ thông tin có thai với đại gia nên mới chia tay với Lý Thần.

Sau khi Phạm Băng Băng Lý Thần chia tay 2 ngày, người đẹp họ Phạm đã xuất hiện tươi rói trước công chúng

Ngay sau đó, Phạm Băng Băng đã cùng người Lý Ngọc – một đạo diễn từng hợp tác nhiều lần với cô và cũng là người luôn bên cạnh cô trong lúc khó khăn cùng tham gia một vở kịch. Hình động này của Phạm Băng Băng cho thấy, cô và Lý Ngọc luôn là những người bạn tốt của nhau. Khi nữ diễn viên họ Phạm bị cả thế giới quay lưng, Lý Ngọc là người đứng ra bảo vệ người bạn thân này.

Phạm Băng Băng cùng người bạn thân Lý Ngọc cùng hóa thân trong một vở kịch

Thấy tấm chân tình giữa nữ diễn viên họ Phạm với Lý Ngọc, một người bạn khác của Phạm Băng Băng bộc bạch: “Tình nghĩa thực sự, bởi vì hiểu được tất cả nên vô cùng từ bi, trung thành là hai từ khắc cốt ghi tâm, sẽ không bao giờ phản bội”.