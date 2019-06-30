Phía Phạm Băng Băng hé lộ nguyên nhân chính khiến cặp đôi chia tay là do Lý Thần phản bội?

Sao quốc tế 30/06/2019 07:01

Mặc dù Phạm Băng Băng Lý Thần chia tay trong hòa bình nhưng nguyên nhân thực sự khiến cặp đôi chia tay luôn khiến fan hâm mộ tò mò.

Sau gần hai ngày tuyên bố chia tay Lý Thần, Phạm Băng Băng đã xuất hiện rạng rỡ khi tham gia một sự kiện tại Bắc Kinh. Người đẹp họ Phạm ăn mặc đơn giản, trên môi luôn nở nụ cười. Cô khéo léo khoe vòng eo nhỏ xíu như một hành động ngầm bác bỏ thông tin có thai với đại gia nên mới chia tay với Lý Thần.

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Sau khi Phạm Băng Băng Lý Thần chia tay 2 ngày, người đẹp họ Phạm đã xuất hiện tươi rói trước công chúng

Ngay sau đó, Phạm Băng Băng đã cùng người Lý Ngọc – một đạo diễn từng hợp tác nhiều lần với cô và cũng là người luôn bên cạnh cô trong lúc khó khăn cùng tham gia một vở kịch. Hình động này của Phạm Băng Băng cho thấy, cô và Lý Ngọc luôn là những người bạn tốt của nhau. Khi nữ diễn viên họ Phạm bị cả thế giới quay lưng, Lý Ngọc là người đứng ra bảo vệ người bạn thân này.

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Phạm Băng Băng cùng người bạn thân Lý Ngọc cùng hóa thân trong một vở kịch

Thấy tấm chân tình giữa nữ diễn viên họ Phạm với Lý Ngọc, một người bạn khác của Phạm Băng Băng bộc bạch: “Tình nghĩa thực sự, bởi vì hiểu được tất cả nên vô cùng từ bi, trung thành là hai từ khắc cốt ghi tâm, sẽ không bao giờ phản bội”.

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Sau khi chia tay Lý Thần, Phạm Băng Băng vẫn vô cùng lạc quan và xinh đẹp

Nhiều người cho rằng, lời chia sẻ này như cố tình ám chỉ Lý Thần đối với Phạm Băng Băng vô tình vô nghĩa. Có thể bạn trai cũ của Phạm Băng Băng thiếu trung thành với cô về mặt tình cảm nên đây có lẽ là nguyên nhân chính khiến Phạm Băng Băng Lý Thần chia tay.

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Lý Thần bị nghi ngờ thiếu chung thủy với Phạm Băng Băng và đây cũng là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cặp đôi chia tay

Bên cạnh hành động này, sau khi Phạm Băng Băng – Lý Thần tuyên bố chia tay, em trai Phạm Băng Băng cũng xóa mọi hình ảnh và thông tin liên quan đến Lý Thần trên trang cá nhân của mình. Phạm Thừa Thừa từng chia sẻ về quan điểm sống của mình trên sóng truyền hình rằng nếu anh không thấy vừa mắt về sự việc nào đó thì sẽ dùng hành động để thể hiện. Do đó, hành động lần này của Phạm Thừa Thừa khiến nhiều người càng tin rằng Lý Thần là người có lỗi khiến cặp đôi Băng – Thần không thể tiếp tục viết nên câu chuyện cổ tích tình yêu.

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Từ khóa:   Phạm Băng Băng

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