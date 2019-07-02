Diễn viên Triệu Lệ Dĩnh lại trở thành tâm điểm của truyền thông khi có thông tin cho rằng cô đòi hỏi rất nhiều khi tham gia một dự án phim mới.

Mặc dù chưa chính thức trở lại showbiz sau khi sinh con nhưng Triệu Lệ Dĩnh luôn là chủ đề hot để truyền thông Hoa ngữ khai thác. Mới đây cô lại bị phanh phui chuyện đòi hỏi thái quá khi tham gia một dự án phim mới.

Dù Triệu Lệ Dĩnh đã ký hợp đồng với công ty của Lý Băng Băng nhưng cô cũng mất đi rất nhiều tài nguyên quảng cáo trong giai đoạn mang thai và sinh con

Theo đó, nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh chuẩn bị ký hợp đồng cho một bộ phim mới. Ê-kíp của Triệu Lệ Dĩnh đưa ra yêu cầu rất cao, đoàn phim không những phải đặt khách sạn cao cấp và bố trí xe sang cho phía Triệu Lệ Dĩnh mà còn phải mời đầu bếp được chỉ định chuyên nấu đồ ăn cho nữ diễn viên họ Triệu. Tất cả các chi phí này đều do đoàn phim chi. Hiện nay phía đoàn làm phim cho rằng các yêu cầu này của Triệu Lệ Dĩnh quá cao không thể đáp ứng được. Mọi chuyện vẫn đang trong giai đoạn đàm phán.

Nữ diễn viên Triệu Lệ dĩnh bị tố mắc bệnh ngôi sao, đòi hỏi thái quá khi chuẩn bị quay trở lại showbiz sau thời gian nghỉ ngơi

Trong quá trình Triệu Lệ Dĩnh mang thai và sinh con, cô bị mất đi khá nhiều tài nguyên quảng cáo của các thương hiệu lớn. Sự nghiệp trước và sau khi sinh con của nữ diễn viên sẽ khác biệt rất nhiều nếu như không tìm đúng hướng đi cho mình. Nếu như thông tin Triệu Lệ Dĩnh mắc bệnh ngôi sao là thật vậy thì rất có khả năng cô sẽ phải đối mặt với làn sóng “tẩy chay” từ các nhà sản xuất.

Sau 3 ngày tuyên bố chia tay, Phạm Băng Băng – Lý Thần lại bí mật hẹn hò Ngày 30/6, sau 3 ngày Phạm Băng Băng Lý Thần chia tay, cặp đôi lại bị phóng viên bắt gặp bí mật hẹn hò.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chuan-bi-tro-lai-showbiz-trieu-le-dinh-bi-to-mac-benh-ngoi-sao-khien-doan-phim-khong-the-dap-ung-329907.html