Anh trai hé lộ lý do Song Joong Ki và Song Hye Kyo ly hôn

Vụ việc Song Joong Ki Song Hye Kyo ly hôn vẫn chưa lắng xuống khi anh trai của nam tài tử ngầm ám chỉ em dâu cũ "lấy tay che trời".
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Với truyền thông Hàn Quốc và các nước châu Á, sự việc Song Joong Ki Song Hye Kyo ly hôn vẫn là một ẩn tình chưa thể tìm ra lời giải đáp thích đáng. Với việc chủ động đệ đơn ly hôn và tuyên bố được cho là răn đe của Song Joong Ki đối với vợ, nhiều người cho rằng nguyên nhân chính khiến cặp đôi ly hôn thuộc về Song Hye Kyo.
Những ngày qua, không chỉ cặp đôi Song – Song mà người nhà của cả hai cũng nhận được sự quan tâm sâu sắc từ giới truyền thông cũng như người hâm mộ. Nhiều nguồn tin cho rằng bố của Song Joong Ki không ra khỏi nhà kể từ khi biết tin con trai đệ đơn xin ly hôn. Trước đây, ông từng công khai khen ngợi và ủng hộ tác phẩm mới của con dâu.
Điều đáng nói là sau khi Song Joong Ki đệ đơn lên tòa, anh trai nam tài tử cũng hủy theo dõi trang cá nhân của Song Hye Kyo. Bên cạnh đó, anh còn xóa toàn bộ ảnh cưới của em trai và tấm hình cả gia đình cùng xem phim “Encounter” trên trang cá nhân của mình. Bên cạnh đó, anh trai Song Joong Ki còn like những bình luận không hay về Song Hye Kyo. Hành động này cho thấy, gia đình nam tài tử họ Song đã xóa bỏ mọi ký ức liên quan đến Song Hye Kyo.
Chưa hết, anh trai Song Joong Ki bất ngờ đăng tải trên mạng xã hội dòng trạng thái bằng tiếng Hoa với nội dung "lấy tay che trời" nhằm ám chỉ Song Hye Kyo làm chuyện có lỗi. Thông qua mạng xã hội, hành động này của anh trai Song Joong Ki giống như viết cho công ty quản lý và fan hâm mộ Song Hye Kyo tại Trung Quốc xem. Nhiều người cho rằng có lẽ vì Song Hye Kyo đã ký hợp đồng với đạo diễn Vương Gia Vệ, sắp tới cô sẽ phát triển sự nghiệp tại Trung Quốc khá nhiều nên anh trai của nam diễn viên họ Song mới làm vậy.