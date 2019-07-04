Anh trai hé lộ lý do Song Joong Ki và Song Hye Kyo ly hôn

Với truyền thông Hàn Quốc và các nước châu Á, sự việc Song Joong Ki Song Hye Kyo ly hôn vẫn là một ẩn tình chưa thể tìm ra lời giải đáp thích đáng. Với việc chủ động đệ đơn ly hôn và tuyên bố được cho là răn đe của Song Joong Ki đối với vợ, nhiều người cho rằng nguyên nhân chính khiến cặp đôi ly hôn thuộc về Song Hye Kyo.

Nguyên nhân khiến Song Joong Ki Song Hye Kyo ly hôn hiện vẫn còn là điều bí ẩn

Những ngày qua, không chỉ cặp đôi Song – Song mà người nhà của cả hai cũng nhận được sự quan tâm sâu sắc từ giới truyền thông cũng như người hâm mộ. Nhiều nguồn tin cho rằng bố của Song Joong Ki không ra khỏi nhà kể từ khi biết tin con trai đệ đơn xin ly hôn. Trước đây, ông từng công khai khen ngợi và ủng hộ tác phẩm mới của con dâu.