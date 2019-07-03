Đưa con về nhà mẹ đẻ, mối quan hệ giữa Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy đã thực sự kết thúc?

Mối quan hệ giữa Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy đang thực sự có vấn đề. Vì tức giận vợ nên nam diễn viên đã bế con trai về nhà nhờ bố mẹ đẻ chăm sóc.
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Trước khi kết hôn với Trần Hiểu, nữ diễn viên Đài Loan Trần Nghiên Hy từng vướng tin đồn tình ái với nhiều bạn diễn. Sau khi về chung nhà, cặp đôi vẫn luôn dính tinh đồn tình cảm trục trặc vì những bê bối tình cảm của Trần Nghiên Hy.
Những tháng đầu năm 2019, truyền thông Hoa ngữ đưa tin cặp đôi Trần Hiểu - Trần Nghiên Hy chuẩn bị ly hôn vì nữ diễn viên họ Trần dính tin đồn ngoại tình với nam ca sĩ Anthony Neely. Thế nhưng vào đúng ngày sinh nhật vợ, Trần Hiểu lại gửi những lời chúc ngọt ngào đến Trần Nghiên Hy, xóa tan tin đồn hôn nhân đổ vỡ.
Ngày 3/7, trang QQ của Trung Quốc tiết lộ một người quen của cặp đôi cho biết mối quan hệ giữa Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy đang trong giai đoạn căng thẳng, không ai nhường ai. Vì giận vợ nên Trần Hiểu đã mang con trai về nhờ bố mẹ đẻ chăm sóc.
Nên duyên từ bộ phim “Tân Thần Điêu Đại Hiệp”, Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy được đánh giá là một trong những cặp đôi đẹp nhất của làng giải trí Hoa ngữ. Tuy nhiên, những tin đồn liên quan đến hôn nhân rạn nứt luôn bủa vây cả hai.