Đưa con về nhà mẹ đẻ, mối quan hệ giữa Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy đã thực sự kết thúc?

Mối quan hệ giữa Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy đang thực sự có vấn đề. Vì tức giận vợ nên nam diễn viên đã bế con trai về nhà nhờ bố mẹ đẻ chăm sóc.

Trước khi kết hôn với Trần Hiểu, nữ diễn viên Đài Loan Trần Nghiên Hy từng vướng tin đồn tình ái với nhiều bạn diễn. Sau khi về chung nhà, cặp đôi vẫn luôn dính tinh đồn tình cảm trục trặc vì những bê bối tình cảm của Trần Nghiên Hy.

Dù hơn chồng 4 tuổi nhưng Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy vẫn được đánh giá là một trong những cặp đôi đẹp nhất của làng giải trí Hoa ngữ

Những tháng đầu năm 2019, truyền thông Hoa ngữ đưa tin cặp đôi Trần Hiểu - Trần Nghiên Hy chuẩn bị ly hôn vì nữ diễn viên họ Trần dính tin đồn ngoại tình với nam ca sĩ Anthony Neely. Thế nhưng vào đúng ngày sinh nhật vợ, Trần Hiểu lại gửi những lời chúc ngọt ngào đến Trần Nghiên Hy, xóa tan tin đồn hôn nhân đổ vỡ.

Trần Nghiên Hy luôn vướng phải tin đồn tình ái trước và sau khi kết hôn với Trần Hiểu

Ngày 3/7, trang QQ của Trung Quốc tiết lộ một người quen của cặp đôi cho biết mối quan hệ giữa Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy đang trong giai đoạn căng thẳng, không ai nhường ai. Vì giận vợ nên Trần Hiểu đã mang con trai về nhờ bố mẹ đẻ chăm sóc.

Dù cuối tháng 5 Trần Hiểu đã khẳng định mối quan hệ giữa hai vợ chồng vẫn tốt đẹp, nhưng bây giờ lại có tin đồn cho rằng cặp đôi rất căng thẳng

Nên duyên từ bộ phim “Tân Thần Điêu Đại Hiệp”, Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy được đánh giá là một trong những cặp đôi đẹp nhất của làng giải trí Hoa ngữ. Tuy nhiên, những tin đồn liên quan đến hôn nhân rạn nứt luôn bủa vây cả hai.

Angela Baby lên tiếng sau khi có thông tin vợ chồng cô chuẩn bị tuyên bố ly hôn Nhiều giờ qua rộ thông tin Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby sẽ tuyên bố ly hôn khiến fan hâm mộ đứng ngồi không yên.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dua-con-ve-nha-me-de-moi-quan-he-giua-tran-hieu-va-tran-nghien-hy-da-thuc-su-ket-thuc-329988.html