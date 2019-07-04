Nữ hoàng nội y Trung Quốc bất ngờ thông báo kết hôn với con trai ông trùm sòng bài

Sao quốc tế 04/07/2019 14:52

Thông tin đang được quan tâm nhất trên mạng xã hội Trung Quốc hiện nay đó là siêu mẫu Ming Xi và con trai ông trùm sòng bài chính thức nên duyên chồng vợ.

Thời gian trước đây, con trai ông trùm sòng bài Hà Du Quân gây sốt với màn cầu hôn Ming Xi có một không hai. Sau đó rộ lên tin đồn Ming Xi có thai và sẽ tổ chức đám cưới trong thời gian gần nhất. Tuy nhiên cặp đôi không đưa ra bất kỳ bình luận nào về thông tin này.

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Siêu mẫu nổi tiếng Ming Xi và bạn trai Hà Du Quân cùng nhau thông báo đã đăng ký kết hôn

Mới đây trên trang cá nhân của mình, Ming Xi và Hà Du Quân đồng loạt cập nhật những tấm hình đăng ký kết hôn cùng dòng trạng thái tuyên bố cả hai chính thức trở thành vợ chồng. Ngay lập tức thông tin này trở thành chủ đề hot nhất trên mạng xã hội Trung Quốc.

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Ming Xi được mệnh danh là nữ hoàng nội y của Trung Quốc, còn Hà Du Quân là thiếu gia học giỏi, lắm tiền con trai của Hà Hồng Sân
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Cặp đôi bị đồn đoán hẹn hò từ năm 2017 nhưng phải sang 2018 mới chính thức công khai mối quan hệ

Ming Xi (Hề Mộng Dao) sinh năm 1989 tại Thượng Hải. Trước khi trở thành người mẫu nổi tiếng cô đã từng tốt nghiệp khoa thiết kế Đại học Đông Hoa Thượng Hải. Có lẽ trước đây, Ming Xi sẽ không bao giờ ngờ được mình sẽ trở thành một siêu mẫu tầm cỡ quốc tế và được gọi là "nữ hoàng nội y" Trung Quốc. Cô là một gương mặt quen thuộc trong các show diễn của Victoria’s Secret.

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Dù hơn Hà Du Quân 6 tuổi nhưng cặp đôi vẫn được đánh giá là khá đẹp đôi

Năm 2017, Ming Xi dính tin đồn hẹn hò với con trai cưng của ông trùm sòng bài Hà Hồng Sân – Hà Du Quân. Điều đặc biệt, Hà Du Quân sinh năm 1995, kém bạn gái 6 tuổi. 

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