Đây là lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng sau khi Song Hye Kyo ly hôn. Nhan sắc và thần thái của cô nhận được sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ.

Giữa "tâm bão" ly hôn, Song Hye Kyo vẫn liên tiếp tham gia các sự kiện. Dường như với Song Hye Kyo công việc là nơi cô quên đi mọi phiền muộn. Tấm hình được chỉnh sửa kỹ càng của Song Hye Kyo Song Hye Kyo lần đầu lộ diện sau khi thừa nhận đang tiến hành thủ tục ly hôn với Song Joong Ki Lần đầu tiên sau khi chồng cũ Song Joong Ki đệ đơn ly hôn, người đẹp họ Song đã có màn tái xuất vô cùng ngoạn mục tại Tam Á (Trung Quốc) trong một sự kiện của nhãn hàng mà cô là đại diện thương hiệu. Truyền thông và người hâm mộ rất chờ đợi sự xuất hiện này của Song Hye Kyo sau khi cô ly hôn với Song Joong Ki.

Đây là sự kiện đầu tiên cô tham gia sự kiện sau khi Song Hye Kyo ly hôn Dù được trang điểm kỹ càng nhưng Song Hye Kyo vẫn để lộ vẻ tiều tụy và xuống sắc sau khi trải qua scandal ồn ào vừa rồi Khi những tấm hình đầu tiên của Song Hye Kyo tại sự kiện này được đăng tải, nhiều người hâm mộ tỏ ra vui mừng vì Song Hye Kyo ly hôn vẫn rất xinh đẹp. Nhan sắc và thần thái của người đẹp họ Song khiến nhiều người tin rằng cơn sóng gió hôn nhân vừa qua không ảnh hưởng gì nhiều tới tâm trạng và cuộc sống của cô.

Dù đi giày khá cao nhưng không thể giúp Song Hye Kyo ăn gian chiều cao Tuy nhiên, ngay sau đó những tấm hình hiện trường được khán giả tung lên mạng. Người xem bất ngờ khi thấy nhan sắc của Song Hye Kyo trong những tấm hình trước và sau khi chỉnh sửa khác biệt khá nhiều. Trong những tấm hình chụp bởi “người qua đường”, trông Song Hye Kyo có phần tiều tụy, nhan sắc không được lung linh như những tấm hình trước đó được công bố. Đặc biệt, dù đi đôi giày cao gót nhưng trông Song Hye Kyo vẫn khá thấp khiến nhiều người nghi ngờ về chiều cao thật của cô. Nhiều người nhận xét, dung nhan thực tế và nhan sắc đã qua xử lý công nghệ trong những tấm hình chụp Song Hye Kyo chênh lệch quá nhiều Đây là lần đầu tiên xuất hiện sau khi chia tay Song Joong Ki nên Song Hye Kyo được fan hâm mộ quan sát rất kỹ từ nhan sắc cho đến thần thái. Tất cả mọi người đều mong cô quên đi nỗi buồn và tìm được hạnh phúc mới.

Sau hơn 10 năm, cuối cùng Lưu Diệc Phi cũng thừa nhận từng dành tình cảm cho Lâm Chí Dĩnh Hơn 10 năm trôi qua, cuối cùng Lưu Diệc Phi cũng thừa nhận thích người đàn ông đó nhưng đáng tiếc giờ đây anh ta đã là bố của 3 đứa con.

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