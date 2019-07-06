Sau hơn 10 năm, cuối cùng Lưu Diệc Phi cũng thừa nhận từng dành tình cảm cho Lâm Chí Dĩnh

Hơn 10 năm trôi qua, cuối cùng Lưu Diệc Phi cũng thừa nhận thích người đàn ông đó nhưng đáng tiếc giờ đây anh ta đã là bố của 3 đứa con.

Lưu Diệc Phi sinh năm 1987, trong mắt mọi người cô luôn được gọi với cái tên “thần tiên tỷ tỷ”. Năm 16 tuổi, Lưu Diệc Phi vào vai Vương Ngữ Yên trong bộ phim “Thiên Long Bát Bộ”. Dù khá nhỏ tuổi nhưng nhan sắc khuynh quốc khuynh thành của Lưu Diệc Phi giúp cô trở thành nàng Vương Ngữ Yên đẹp nhất trong lịch sử. Lưu Diệc Phi trở thành một trong những Vương Ngữ Yên đẹp nhất màn ảnh Trong giai đoạn này, Lưu Diệc Phi từng dính tinh đồn tình cảm với nam ca sĩ, diễn viên Lâm Chí Dĩnh. Cả hai kết duyên từ “Thiên Long Bát Bộ”. Khi có người hỏi rằng có thể nào thích cô gái trẻ giống Lưu Diệc Phi hay không, Lâm Chí Dĩnh nói: “Tuổi tác không quan trọng, quan trọng là cách nghĩ”.

Trong giai đoạn đó Lưu Diệc Phi từng lấp lửng nói rằng mình đã có ý trung nhân Điều đặc biệt, năm 2006 trong MV mới “Anh vẫn đang đợi em”, Lâm Chí Dĩnh đã mời Lưu Diệc Phi đóng vai bạn gái của mình. Hai người thể hiện vô cùng tình cảm, từ ánh mắt đến nụ cười đều toát lên niềm hạnh phúc. Chính những cử chỉ này khiến nhiều người nghi ngờ Lưu Diệc Phi và Lâm Chí Dĩnh đang hẹn hò nhưng không muốn công khai. Lưu Diệc Phi trở thành nàng thơ của Lâm Chí Dĩnh trong MV của anh Trong một bài phỏng vấn, Lưu Diệc Phi vô tình tiết lộ cô đã có “ý trung nhân” nhưng lại từ chối nói ra người đó là ai khiến nhiều người đoán rằng đó chính là Lâm Chí Dĩnh. Ngay sau đó người quản lý của nữ diễn viên đã phản hồi về chuyện này: “Đây là bí mật chưa trưởng thành, mọi người cứ việc đoán”.

Nhiều người đoán rằng, Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi từng có thời gian qua lại nhưng không muốn công khai Cả Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi đều chưa một lần công khai về bí mật này nên “ý trung nhân” mà cô từng nói luôn là một điều bí mật chưa được giải đáp. Sau hơn 10 năm, hiện nay Lâm Chí Dĩnh đã yên bề gia thất và là bố của 3 con nhỏ còn Lưu Diệc Phi sau mối tình ồn ào với nam tài tử Hàn Quốc Song Seung Hun hiện vẫn lẻ bóng. Mới đây Lưu Diệc Phi tiết lộ điều bất ngờ về cô và Lâm Chí Dĩnh Thế nhưng trong một chương trình truyền hình gần đây, Lưu Diệc Phi bất ngờ nói đến lần hợp tác đó với Lâm Chí Dĩnh đồng thời đề cập đến chuyện tình cảm. “Thần tiên tỷ tỷ” bộc bạch: “Nếu như lúc đó tôi đến với Lâm Chí Dĩnh, có lẽ bây giờ bản thân đã làm mẹ rồi”. Nhiều người cho rằng, từ câu nói này của Lưu Diệc Phi có thể thấy được, cô và Lâm Chí Dĩnh đã từng có một khoảng thời gian bên nhau.

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