Song Joong Ki lần đầu lộ diện sau khi đệ đơn ly hôn Song Hye Kyo

Sao quốc tế 05/07/2019 09:47

Sau khi cặp đôi Song Joong Ki và Song Hye Kyo xác nhận ly hôn 9 ngày, nam tài tử ‘Hậu Duệ Mặt Trời’ đã quay trở lại với công việc.

Ngày 27/6, truyền thông Hàn Quốc và các nước châu Á như Trung Quốc, Việt Nam, Thái Lan… chấn động bởi thông tin cặp đôi Song Joong Ki - Song Hye Kyo đã đường ai nấy đi.

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Với nhiều người hâm mộ, câu chuyện cổ tích của Song Joong Ki và Song Hye Kyo đã kết thúc vào ngày 27/6 vừa qua

Song Joong Ki và Song Hye Hyo nên duyên nhờ bộ phim đình đám “Hậu Duệ Mặt Trời”. Dù có sự chênh lệch về tuổi tác nhưng thành công quá lớn của bộ phim đã giúp cặp đôi viết nên câu chuyện cổ tích trong tình yêu.

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Họ từng dành cho nhau nhiều tình cảm ngọt ngào trước công chúng...

Luôn thể hiện tình cảm ngọt ngào dành cho nhau vậy nhưng mới cưới chưa được 2 năm, cặp đôi đình đám bất ngờ tuyên bố ly hôn. Sau thông báo này từ phía Song Joong Ki, tất cả mọi người đều muốn biết nguyên nhân thực sự khiến cả hai "gãy gánh giữa đường". Tuy nhiên, người trong cuộc vẫn chưa lên tiếng.

Sau 9 ngày thông báo đã đệ đơn ly hôn với Song Hye Kyo, Song Joong Ki đã quay trở lại với công việc. Đây được xem là lần xuất hiện đầu tiên của anh sau khi tiến hành cuộc “ly hôn thế kỷ”.

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... thế nhưng kết hôn chưa được 2 năm, cặp đôi đình đám đã đường ai nấy đi

Song Joong Ki xuất hiện trên phim trường bộ phim “Victory” của đạo diễn Jo Sung Hee. Dù mới đệ đơn ly hôn nhưng tâm trạng của Song Joong Ki khá tốt, khuôn mặt luôn nở nụ cười như không bị bất kỳ ảnh hưởng nào từ vụ ly hôn ồn ào vừa qua.

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Song Joong Ki lần đầu xuất hiện sau khi đệ đơn ly hôn với Song Hye Kyo

Việc Song Joong Ki lộ diện khiến nhiều người bất ngờ. Bởi trước đó thông qua công ty quản lý, nam diễn viên họ Song đã tuyên bố sẽ tạm ngưng mọi hoạt động nghệ thuật trong thời gian này.

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Từ khóa:   Song Joong Ki Song Joong Ki và Song Hye Kyo ly hôn

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