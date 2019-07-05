Phạm Băng Băng – Lý Thần: ‘Thể hiện ra là chia tay nhưng thực tế là ly hôn’

Sao quốc tế 05/07/2019 15:14

Truyền thông Hoa ngữ bất ngờ đăng tải thông tin, Phạm Băng Băng Lý Thần không phải chia tay đơn thuần mà thực tế là ly hôn.

Theo đó, nguồn tin từ paparazzi nổi tiếng Trung Quốc Trác Vỹ nói về vụ việc Phạm Băng Băng và Lý Thần chia tay như sau: “Thể hiện bên ngoài là chia tay nhưng trên thực tế là ly hôn”. Theo lời Trác Vỹ, cặp đôi Phạm Băng Băng Lý Thần đã đăng ký kết hôn nhưng chưa tổ chức hôn lễ. Nguyên nhân khiến cả hai chia tay là do tình trạng sức khỏe của Phạm Băng Băng không tốt. Cô khó có thể mang thai nên đã chủ động nói lời chia tay với Lý Thần.

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Theo Trác Vỹ, Phạm Băng Băng Lý Thần đã đăng ký kết hôn nhưng chưa tổ chức đám cưới

Sau gần một năm ở ẩn vì bị điều tra trốn thuế, tình cảm giữa Phạm Băng Băng và Lý Thần đã dần phai nhạt. Thế nên khi Phạm Băng Băng mở lời chia tay, Lý Thần đã đồng ý. Nhiều người cho rằng nữ diễn viên họ Phạm cố tình diễn trò, mượn hiệu ứng từ việc chia tay này để con đường trở lại showbiz dễ dàng hơn.

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Phát hiện cơ thể mình khó có thể mang thai, Phạm Băng Băng đã chủ động nói lời chia tay với Lý Thần

Chia tay được 3 ngày, Phạm Băng Băng là người chủ động hẹn gặp Lý Thần. Cô cũng là người thông báo để phóng viên đến chụp hình nhằm mục đích dọn đường cho ngày trở lại.

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Nhiều antifan cho rằng, cuộc sống đời tư phức tạp của Phạm Băng Băng trước đây khiến cô phải trả giá

Sau khi Trác Vỹ tiết lộ nguyên nhân Phạm Băng Băng – Lý Thần ly hôn, nhiều người tỏ ra khá bất ngờ. Trong khi đó, antifan của Phạm Băng Băng thì cho rằng, đời tư cũng như chuyện tình cảm phức tạp trước đây của cô đã ảnh hưởng đến việc sinh con hiện tại. Đứng trước những thông tin này, phía Phạm Băng Băng và Lý Thần chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào.

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