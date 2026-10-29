Vợ kém 31 tuổi tiết lộ lý do gắn bó với nhà sản xuất Thiên Long Bát Bộ

Đỗ Tinh Lâm nhận xét chồng là người đàn ông tốt bụng, luôn quan tâm đến cảm xúc của người khác và không muốn làm tổn thương bất kỳ ai. Theo cô, Trương Kỷ Trung có nền tảng kinh tế vững vàng, đủ khả năng chăm lo cho gia đình và tạo điều kiện học tập tốt cho các con. Tuy nhiên, nữ diễn viên nhấn mạnh tiền bạc không phải yếu tố quyết định lựa chọn của mình.

Trong buổi livestream với người hâm mộ hôm 27/10, Đỗ Tinh Lâm chia sẻ về cuộc hôn nhân gần 10 năm với nhà sản xuất Trương Kỷ Trung , người đứng sau nhiều bộ phim kiếm hiệp nổi tiếng của Trung Quốc. Dù chênh lệch 31 tuổi, cô cho biết điều khiến mình quyết định gắn bó với đạo diễn không phải tài sản hay điều kiện kinh tế, mà là sự chân thành và cách ông đối xử với gia đình.

“Dù anh ấy không khá giả, tôi vẫn ở bên anh ấy”, cô chia sẻ, đồng thời cho biết điều khiến mình tin tưởng xây dựng gia đình là tình yêu và sự chiều chuộng mà chồng dành cho mình.

Đỗ Tinh Lâm cũng thừa nhận bản thân đôi khi nóng nảy, có lúc tức giận và lớn tiếng với bạn đời. Dù vậy, theo lời cô, Trương Kỷ Trung luôn nhẫn nhịn, không dùng lời nói hay hành động làm tổn thương vợ. Chính sự bao dung này khiến cô cảm thấy may mắn khi trở thành bạn đời của nhà sản xuất nổi tiếng.

Sau gần một thập kỷ chung sống, cặp đôi hiện có ba người con chung, gồm con trai chín tuổi, con gái sáu tuổi và con gái út hai tuổi. Trước khi kết hôn với Trương Kỷ Trung, Đỗ Tinh Lâm đã có một con trai riêng với bạn trai cũ. Đạo diễn cũng có con từ cuộc hôn nhân trước.

Theo chia sẻ của Đỗ Tinh Lâm, hai vợ chồng đang chuẩn bị về dinh dưỡng và sức khỏe với mong muốn có thêm thành viên mới. Nếu kế hoạch thành công, đây sẽ là bước tiếp theo trong hành trình xây dựng gia đình đông con của cặp đôi.

Trong dịp sinh nhật lần thứ 44 của vợ hồi tháng 5, Trương Kỷ Trung từng viết thư bày tỏ tình cảm, nhắc lại cuộc gặp gỡ chín năm trước và sự thay đổi tích cực mà hôn nhân mang đến cho cuộc sống của ông. Nhà sản xuất cho biết vợ giúp mình trở nên nhiệt huyết, vững vàng và tin tưởng hơn vào tương lai.

Trương Kỷ Trung được biết đến rộng rãi nhờ sản xuất nhiều tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết Kim Dung, như Anh hùng xạ điêu (2003), Thiên Long Bát Bộ (2003), Thần điêu đại hiệp (2006) và Ỷ Thiên Đồ Long Ký (2009). Ông cũng từng xuất hiện trong một số phim do mình sản xuất.

Câu chuyện của Đỗ Tinh Lâm cho thấy, theo góc nhìn của cô, sự bền vững trong hôn nhân không chỉ dựa vào điều kiện vật chất mà còn đến từ sự tôn trọng, bao dung và cảm giác an toàn mà hai người dành cho nhau.