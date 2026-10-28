Diêm An gây chú ý với vai nam chính cổ trang đầu tiên trong Gả Kim Thoa

Sau những vai diễn phụ từng bước tạo được dấu ấn, Diêm An có cơ hội tiến xa hơn trong sự nghiệp diễn xuất khi lần đầu đảm nhận vai nam chính trong bộ phim cổ trang Gả Kim Thoa. Sánh đôi cùng Điền Hi Vi, nam diễn viên đứng trước thử thách chứng minh năng lực diễn xuất, đồng thời tạo dấu ấn riêng giữa thị trường phim Hoa ngữ có nhiều gương mặt nổi bật.

Trong Gả Kim Thoa, Diêm An vào vai Lục Trạc, thế tử Anh Quốc công có tính cách điềm tĩnh, lạnh lùng và luôn coi trọng quy củ. Cuộc hôn nhân với người vợ thay thế khiến cuộc sống vốn được kiểm soát chặt chẽ của nhân vật dần xuất hiện những thay đổi. Từ những va chạm ban đầu, Lục Trạc phải đối diện với các mối quan hệ phức tạp, những cảm xúc khó gọi tên và lựa chọn nằm ngoài khuôn phép quen thuộc. Đây là kiểu nhân vật đòi hỏi sự tiết chế trong diễn xuất. Sức hút của Lục Trạc không nằm ở những biểu cảm mạnh mẽ mà đến từ sự đối lập giữa vẻ ngoài nghiêm nghị và những chuyển biến tình cảm bên trong. Một ánh mắt dịu đi, khoảnh khắc ngập ngừng hay phản ứng có phần lúng túng trước người mình yêu đều có thể trở thành chi tiết quan trọng để khắc họa nhân vật.

Khi kết hợp với Điền Hi Vi, Diêm An có thêm cơ hội thể hiện những khía cạnh mềm mại của Lục Trạc. Sự nghiêm cẩn thường ngày tương phản với những khoảnh khắc bối rối, ngượng ngùng khi đối diện người vợ của mình, tạo nên màu sắc đáng chú ý cho tuyến tình cảm. Tuy nhiên, mô típ nam chính lạnh lùng dần trở nên dịu dàng vốn khá quen thuộc trong dòng phim ngôn tình cổ trang. Để tạo khác biệt, diễn viên cần thể hiện được sự phát triển tâm lý hợp lý, thay vì chỉ dựa vào ngoại hình hay những phân đoạn tương tác ngọt ngào.

Trước khi theo đuổi diễn xuất, Diêm An được biết đến với vai trò thành viên nhóm nhạc nam Hàn Quốc PENTAGON, trực thuộc Cube Entertainment. Quãng thời gian hoạt động trong ngành giải trí Hàn Quốc giúp anh tích lũy kinh nghiệm biểu diễn trước công chúng, rèn luyện hình thể và khả năng làm chủ sân khấu. Dù vậy, diễn xuất vẫn là lĩnh vực đòi hỏi những kỹ năng riêng, từ xây dựng tâm lý nhân vật đến khả năng thể hiện cảm xúc một cách tự nhiên. Trước Gả Kim Thoa, Diêm An từng tham gia các dự án như Đại Mộng Quy Ly và Nguyệt Lân Ỷ Kỷ. Những trải nghiệm này góp phần giúp anh làm quen với môi trường phim trường và mở rộng cơ hội tiếp cận khán giả yêu phim Hoa ngữ. Với vai Lục Trạc, Diêm An có cơ hội chuyển mình từ diễn viên phụ sang vị trí trung tâm của câu chuyện. Thành công của vai diễn không chỉ phụ thuộc vào sức hút ngoại hình hay phản ứng hóa học với Điền Hi Vi, mà còn nằm ở khả năng giữ chân khán giả bằng diễn xuất và sự phát triển nhân vật xuyên suốt bộ phim.

Thừa Lỗi và Từ Nhược Hàm gây chú ý với loạt tương tác hậu trường Ngọc Điệm Thu Sức hút của một cặp đôi trên màn ảnh không chỉ đến từ diễn biến tình cảm trong phim mà còn được bồi đắp qua những tương tác phía sau máy quay. Với Thừa Lỗi và Từ Nhược Hàm, quá trình hợp tác trong Ngọc Điệm Thu giúp hai diễn viên từ chỗ gần như xa lạ trở nên ăn ý hơn. Những khoảnh khắc cùng chụp ảnh bằng máy ảnh phim, vẽ chân dung đối phương hay tung hứng tại sự kiện giao lưu đang thu hút sự quan tâm của người hâm mộ.

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