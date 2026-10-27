Lưu Diệc Phi vướng tranh cãi bị cho là lạnh nhạt với Âu Dương Na Na, video đầy đủ hé lộ sự thật

Sao quốc tế 27/10/2026 15:01

Lưu Diệc Phi bất ngờ trở thành tâm điểm bàn luận sau khi một đoạn video hậu trường tại VOGUE Fashion Power Awards lan truyền trên mạng xã hội.

Lưu Diệc Phi bất ngờ trở thành tâm điểm bàn luận sau khi một đoạn video hậu trường tại VOGUE Fashion Power Awards lan truyền trên mạng xã hội. Nữ diễn viên bị một bộ phận cư dân mạng cho rằng có thái độ lạnh nhạt với đàn em Âu Dương Na Na. Tuy nhiên, những hình ảnh đầy đủ được chia sẻ sau đó cho thấy tương tác giữa hai người có thể đã bị hiểu sai do video bị cắt rời khỏi bối cảnh.

Sự việc diễn ra tại VOGUE Fashion Power Awards ngày 23/10/2026 ở Tô Châu, Trung Quốc. Lưu Diệc Phi là khách mời xuất hiện cuối cùng trên thảm đỏ, thu hút sự chú ý với bộ váy dạ hội cao cấp màu đen ánh vàng, đính lông vũ của thương hiệu Elie Saab. Đây cũng là năm thứ ba liên tiếp nữ diễn viên đảm nhận vị trí xuất hiện cuối cùng tại sự kiện.

Lưu Diệc Phi vướng tranh cãi bị cho là lạnh nhạt với Âu Dương Na Na, video đầy đủ hé lộ sự thật - Ảnh 1

Theo thông tin được chia sẻ, Lưu Diệc Phi vẫn hoàn thành lịch trình dù sức khỏe không tốt, bị sốt và gặp tình trạng viêm, sưng mắt phải. Sự chuyên nghiệp của nữ diễn viên nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ.

Tranh cãi bắt nguồn từ đoạn video ngắn ghi lại khoảnh khắc Lưu Diệc Phi tương tác với Âu Dương Na Na ở hậu trường. Do thiếu phần mở đầu và diễn biến tiếp theo, hình ảnh nữ diễn viên giữ im lặng khiến một số người cho rằng cô phớt lờ đàn em. Chủ đề nhanh chóng thu hút nhiều bình luận trái chiều.

Tuy nhiên, trong video đầy đủ được chia sẻ sau đó, Âu Dương Na Na xuất hiện với vai trò cố vấn sáng tạo, tham gia hỗ trợ công tác chuẩn bị và điều phối thảm đỏ. Cô trao đổi với Lưu Diệc Phi về lộ trình di chuyển phía sau hậu trường, còn nữ diễn viên gật đầu đáp lại. Diễn biến này cho thấy cuộc trò chuyện có thể liên quan đến công việc tổ chức sự kiện.

Lưu Diệc Phi vướng tranh cãi bị cho là lạnh nhạt với Âu Dương Na Na, video đầy đủ hé lộ sự thật - Ảnh 2

Đáng chú ý, Âu Dương Na Na còn chủ động giúp Lưu Diệc Phi đổi ô sang chiếc phù hợp hơn với trang phục. Cô cũng ghi lại hình ảnh nữ diễn viên bên tổng biên tập Lưu Trùng Khánh. Khi Lưu Diệc Phi lên sân khấu, máy quay tiếp tục ghi lại cảnh Âu Dương Na Na ngồi dưới khán phòng, mỉm cười và vỗ tay cổ vũ.

Những chi tiết này khiến câu chuyện nhận được cách nhìn khác so với thời điểm đoạn video ngắn xuất hiện. Thay vì vội vàng kết luận hai nghệ sĩ có mâu thuẫn, nhiều người cho rằng cần xem xét toàn bộ diễn biến trước khi đưa ra nhận định.

Sự việc một lần nữa cho thấy video bị cắt ngắn có thể khiến những tương tác bình thường bị diễn giải theo hướng tiêu cực. Dù chưa thể xác định mối quan hệ cá nhân giữa Lưu Diệc Phi và Âu Dương Na Na chỉ qua những hình ảnh này, diễn biến đầy đủ đã bổ sung bối cảnh quan trọng, giúp công chúng có cái nhìn khách quan hơn về sự việc.

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