Lưu Diệc Phi ghi điểm khi chủ động che ô cho trợ lý, từng được khen là 'sếp điểm 10'

Gần đây, Lưu Diệc Phi thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc sau khi hình ảnh cô đi ăn lẩu cùng trợ lý được chia sẻ rộng rãi. Đáng chú ý, hành động nhỏ của nữ diễn viên khi bất ngờ gặp trời mưa đã nhận được nhiều lời khen từ khán giả.

Theo những hình ảnh được đăng tải, khi Lưu Diệc Phi và trợ lý vừa xuống xe, trời bất ngờ đổ mưa. Người trợ lý nhanh chóng mở ô, theo phản xạ nghiêng về phía Lưu Diệc Phi để che chắn cho nữ diễn viên. Tuy nhiên, khi nhận ra cộng sự đang đứng dưới mưa, cô lập tức điều chỉnh chiếc ô, chủ động dành phần lớn diện tích che chắn cho người đi cùng. Cả hai sau đó còn tự nhiên phối hợp, cùng điều chỉnh hướng ô để tránh bị ướt. Không có cử chỉ cầu kỳ hay hành động phô trương, khoảnh khắc đời thường này vẫn khiến nhiều người thích thú. Khán giả cho rằng Lưu Diệc Phi không chỉ thoải mái khi ở bên trợ lý mà còn thể hiện sự quan tâm đến những người làm việc cùng mình.

Điều tạo thiện cảm với công chúng chính là phản ứng nhanh chóng và tự nhiên của nữ diễn viên. Thay vì chỉ nhận sự chăm sóc từ cộng sự, cô cũng chủ động bảo vệ người đi cùng. Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự ngưỡng mộ, cho rằng được làm việc với một người sếp tinh tế và biết quan tâm nhân viên như vậy là điều đáng quý.

Đây không phải lần đầu Lưu Diệc Phi được chú ý vì cách đối đãi với ê-kíp. Trước đó, nữ diễn viên từng gây bàn luận khi xuất hiện thông tin cô mua vàng tặng nhân viên và trợ lý. Theo truyền thông Trung Quốc, trong một lần mua sắm tại trung tâm thương mại SKP ở Bắc Kinh, Lưu Diệc Phi được cho là đã chọn những mặt dây chuyền hình hoa hồng làm từ vàng nguyên chất để làm quà cho các cộng sự. Mỗi món quà có giá khoảng 7.000-8.000 NDT, tương đương 27-31 triệu đồng. Mức quà tặng được cho là khá hào phóng khiến nhiều người bất ngờ. Trên mạng xã hội, không ít khán giả dành lời khen cho nữ diễn viên, gọi cô là “sếp điểm 10” và nhận xét rằng làm việc bên cạnh một người vừa tâm lý vừa rộng rãi hẳn là trải nghiệm đáng mơ ước. Từ câu chuyện tặng vàng đến khoảnh khắc chủ động che ô giữa trời mưa, Lưu Diệc Phi tiếp tục nhận được thiện cảm nhờ những hành động quan tâm đến cộng sự. Dù chỉ là những chi tiết nhỏ trong cuộc sống thường ngày, cách ứng xử ấy vẫn góp phần tạo nên hình ảnh gần gũi của nữ diễn viên trong mắt công chúng.

Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi gây sốt khi tái hiện hình tượng Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên Loạt ảnh chung khung hình của Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi trong bộ phim “Thiên long bát bộ” phiên bản năm 2003 bất ngờ thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc. Sau hơn 20 năm, tạo hình Đoàn Dự và Vương Ngữ Yên của hai diễn viên vẫn được khán giả yêu thích nhờ ngoại hình nổi bật và khí chất phù hợp với nguyên tác của nhà văn Kim Dung.

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