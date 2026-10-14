Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi gây sốt khi tái hiện hình tượng Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên

Loạt ảnh chung khung hình của Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi trong bộ phim “Thiên long bát bộ” phiên bản năm 2003 bất ngờ thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc. Sau hơn 20 năm, tạo hình Đoàn Dự và Vương Ngữ Yên của hai diễn viên vẫn được khán giả yêu thích nhờ ngoại hình nổi bật và khí chất phù hợp với nguyên tác của nhà văn Kim Dung.

Trong phiên bản do Hồ Quân đóng chính, Lâm Chí Dĩnh đảm nhận vai Đoàn Dự, còn Lưu Diệc Phi hóa thân thành Vương Ngữ Yên. Những hình ảnh được chia sẻ lại cho thấy nam diễn viên trong trang phục cổ trang màu trắng, toát lên vẻ thư sinh, phóng khoáng. Trong khi đó, Lưu Diệc Phi gây ấn tượng với nét đẹp thanh tú, dịu dàng và thần thái thoát tục. Sức hút của loạt ảnh không chỉ đến từ ngoại hình của hai diễn viên mà còn gắn với ký ức về một tác phẩm từng được nhiều khán giả yêu thích. Trong phim, Đoàn Dự là chàng công tử giàu tình cảm, si mê Vương Ngữ Yên. Nhân vật nữ nổi bật bởi nhan sắc, sự thông tuệ và mối tình nhiều trắc trở với chàng trai họ Đoàn.

Lâm Chí Dĩnh sinh năm 1974. Khi tham gia bộ phim, anh đã ở độ tuổi gần 30 nhưng vẫn giữ được gương mặt trẻ trung cùng phong thái tinh nghịch. Những đặc điểm này giúp nam diễn viên thể hiện nét ngây thơ, si tình của Đoàn Dự. Vai diễn trở thành một dấu ấn đáng nhớ trong sự nghiệp của anh, bên cạnh hình ảnh ca sĩ thần tượng từng được yêu thích tại châu Á.

Trong khi đó, Lưu Diệc Phi sinh năm 1987 và mới ở tuổi thiếu niên khi đóng “Thiên long bát bộ”. Vai Vương Ngữ Yên góp phần đưa tên tuổi nữ diễn viên đến gần hơn với đông đảo khán giả. Nét đẹp cổ điển cùng khí chất thanh tao cũng giúp cô ghi dấu ấn trong dòng phim cổ trang Hoa ngữ. Dù có khoảng cách tuổi tác ngoài đời, Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi vẫn tạo được sự tương thích về hình ảnh khi đứng cạnh nhau. Sự kết hợp này góp phần làm nổi bật tuyến tình cảm giữa Đoàn Dự và Vương Ngữ Yên. Sau hơn hai thập kỷ, “Thiên long bát bộ” vẫn được nhắc lại qua các phiên bản chuyển thể và những màn thể hiện nhân vật khác nhau. Việc loạt ảnh cũ tiếp tục gây chú ý cho thấy sức sống của những vai diễn kinh điển, đồng thời phản ánh sự gắn bó của khán giả với một thời kỳ đáng nhớ của màn ảnh Hoa ngữ.

Lưu Diệc Phi đối mặt tin đồn mất 4 hợp đồng quảng cáo, sự thật ra sao? Thông tin Lưu Diệc Phi được cho là cùng lúc mất 4 hợp đồng quảng cáo đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc. Tuy nhiên, những diễn biến liên quan cho thấy không phải tất cả trường hợp đều đồng nghĩa với việc các thương hiệu chủ động chấm dứt hợp tác với nữ diễn viên.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lam-chi-dinh-va-luu-diec-phi-gay-sot-khi-tai-hien-hinh-tuong-oan-du-vuong-ngu-yen-770716.html