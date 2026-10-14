Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi gây sốt khi tái hiện hình tượng Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên

Sao quốc tế 14/10/2026 19:30

Loạt ảnh chung khung hình của Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi trong bộ phim “Thiên long bát bộ” phiên bản năm 2003 bất ngờ thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc. Sau hơn 20 năm, tạo hình Đoàn Dự và Vương Ngữ Yên của hai diễn viên vẫn được khán giả yêu thích nhờ ngoại hình nổi bật và khí chất phù hợp với nguyên tác của nhà văn Kim Dung.

Trong phiên bản do Hồ Quân đóng chính, Lâm Chí Dĩnh đảm nhận vai Đoàn Dự, còn Lưu Diệc Phi hóa thân thành Vương Ngữ Yên. Những hình ảnh được chia sẻ lại cho thấy nam diễn viên trong trang phục cổ trang màu trắng, toát lên vẻ thư sinh, phóng khoáng. Trong khi đó, Lưu Diệc Phi gây ấn tượng với nét đẹp thanh tú, dịu dàng và thần thái thoát tục.

Sức hút của loạt ảnh không chỉ đến từ ngoại hình của hai diễn viên mà còn gắn với ký ức về một tác phẩm từng được nhiều khán giả yêu thích. Trong phim, Đoàn Dự là chàng công tử giàu tình cảm, si mê Vương Ngữ Yên. Nhân vật nữ nổi bật bởi nhan sắc, sự thông tuệ và mối tình nhiều trắc trở với chàng trai họ Đoàn.

Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi gây sốt khi tái hiện hình tượng Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên - Ảnh 1Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi gây sốt khi tái hiện hình tượng Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên - Ảnh 2Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi gây sốt khi tái hiện hình tượng Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên - Ảnh 3

Lâm Chí Dĩnh sinh năm 1974. Khi tham gia bộ phim, anh đã ở độ tuổi gần 30 nhưng vẫn giữ được gương mặt trẻ trung cùng phong thái tinh nghịch. Những đặc điểm này giúp nam diễn viên thể hiện nét ngây thơ, si tình của Đoàn Dự. Vai diễn trở thành một dấu ấn đáng nhớ trong sự nghiệp của anh, bên cạnh hình ảnh ca sĩ thần tượng từng được yêu thích tại châu Á.

Trong khi đó, Lưu Diệc Phi sinh năm 1987 và mới ở tuổi thiếu niên khi đóng “Thiên long bát bộ”. Vai Vương Ngữ Yên góp phần đưa tên tuổi nữ diễn viên đến gần hơn với đông đảo khán giả. Nét đẹp cổ điển cùng khí chất thanh tao cũng giúp cô ghi dấu ấn trong dòng phim cổ trang Hoa ngữ.

Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi gây sốt khi tái hiện hình tượng Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên - Ảnh 4

Dù có khoảng cách tuổi tác ngoài đời, Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi vẫn tạo được sự tương thích về hình ảnh khi đứng cạnh nhau. Sự kết hợp này góp phần làm nổi bật tuyến tình cảm giữa Đoàn Dự và Vương Ngữ Yên.

Sau hơn hai thập kỷ, “Thiên long bát bộ” vẫn được nhắc lại qua các phiên bản chuyển thể và những màn thể hiện nhân vật khác nhau. Việc loạt ảnh cũ tiếp tục gây chú ý cho thấy sức sống của những vai diễn kinh điển, đồng thời phản ánh sự gắn bó của khán giả với một thời kỳ đáng nhớ của màn ảnh Hoa ngữ.

Lưu Diệc Phi đối mặt tin đồn mất 4 hợp đồng quảng cáo, sự thật ra sao?

Lưu Diệc Phi đối mặt tin đồn mất 4 hợp đồng quảng cáo, sự thật ra sao?

Thông tin Lưu Diệc Phi được cho là cùng lúc mất 4 hợp đồng quảng cáo đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc. Tuy nhiên, những diễn biến liên quan cho thấy không phải tất cả trường hợp đều đồng nghĩa với việc các thương hiệu chủ động chấm dứt hợp tác với nữ diễn viên.

Xem thêm
Từ khóa:   Lưu Diệc Phi sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Lưu Diệc Phi đối mặt tin đồn mất 4 hợp đồng quảng cáo, sự thật ra sao?

Lưu Diệc Phi đối mặt tin đồn mất 4 hợp đồng quảng cáo, sự thật ra sao?

Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi xuất hiện với vóc dáng gây nhiều ý kiến trái chiều

Lưu Diệc Phi xuất hiện với vóc dáng gây nhiều ý kiến trái chiều

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư dẫn đầu loạt nữ chính phim hiện đại được yêu thích

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư dẫn đầu loạt nữ chính phim hiện đại được yêu thích

TIN MỚI NHẤT

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Bảy 17/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, tiền về túi 'đếm mỏi cả tay', sự nghiệp thăng tiến vùn vụt không ngừng

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Bảy 17/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, tiền về túi 'đếm mỏi cả tay', sự nghiệp thăng tiến vùn vụt không ngừng

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 17/10/2026, thời tới cản không nổi, sự nghiệp tăng tiến không ngừng, bội thu tiền bạc

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 17/10/2026, thời tới cản không nổi, sự nghiệp tăng tiến không ngừng, bội thu tiền bạc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 17/10/2026, 3 con giáp Trời quang mây tạnh, Thần Tài ban lộc, 'lấy rổ hứng tiền', tiền bạc rủng rỉnh, GIÀU CÓ HƠN NGƯỜI

Đúng 20h hôm nay, ngày 17/10/2026, 3 con giáp Trời quang mây tạnh, Thần Tài ban lộc, 'lấy rổ hứng tiền', tiền bạc rủng rỉnh, GIÀU CÓ HƠN NGƯỜI

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 18/10/2026, 3 con giáp VẬN MAY LÊN ĐỈNH, phúc khí dâng cao, GIÀU CÓ PHÁT HỜN, tiền tài rủng rỉnh túi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 18/10/2026, 3 con giáp VẬN MAY LÊN ĐỈNH, phúc khí dâng cao, GIÀU CÓ PHÁT HỜN, tiền tài rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 22 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 17/10/2026, 3 con giáp gánh vàng gánh bạc về nhà, tài lộc rực rỡ, quý nhân song hành, gặp khó khăn sẽ được giúp đỡ

Đúng hôm nay, thứ Bảy 17/10/2026, 3 con giáp gánh vàng gánh bạc về nhà, tài lộc rực rỡ, quý nhân song hành, gặp khó khăn sẽ được giúp đỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 32 phút trước
Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bán đầy chợ Việt

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bán đầy chợ Việt

Dinh dưỡng 4 giờ 22 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 17/10/2026, 3 con giáp rực sáng vận mệnh, tiền bạc đổ về đếm không kịp tay, tài sản tăng lên cấp số nhân

Sau hôm nay, thứ Bảy 17/10/2026, 3 con giáp rực sáng vận mệnh, tiền bạc đổ về đếm không kịp tay, tài sản tăng lên cấp số nhân

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 37 phút trước
Sập mái trường học, học sinh bị vùi lấp khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương

Sập mái trường học, học sinh bị vùi lấp khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương

Video 5 giờ 22 phút trước
Cuối ngày hôm nay (17/10/2026), 3 con giáp rũ sạch vận xui, kiếm bộn tiền tiêu xài, công việc lương thưởng tăng vùn vụt

Cuối ngày hôm nay (17/10/2026), 3 con giáp rũ sạch vận xui, kiếm bộn tiền tiêu xài, công việc lương thưởng tăng vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 52 phút trước
Cưới chồng thu nhập 80 triệu/tháng, tôi nào ngờ mỗi đêm đều phải sống trong nỗi ám ảnh

Cưới chồng thu nhập 80 triệu/tháng, tôi nào ngờ mỗi đêm đều phải sống trong nỗi ám ảnh

Tâm sự 5 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 17/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề

Tử vi thứ Bảy 17/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 17/10/2026, 3 con giáp Thần Tài mách nước làm giàu, công danh rộng mở, 99% trúng số độc đắc

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 17/10/2026, 3 con giáp Thần Tài mách nước làm giàu, công danh rộng mở, 99% trúng số độc đắc

Danh tính vợ chồng sản xuất, buôn bán gạo giả thương hiệu nổi tiếng ở Gia Lai

Danh tính vợ chồng sản xuất, buôn bán gạo giả thương hiệu nổi tiếng ở Gia Lai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vương Sở Nhiên gây tranh cãi vì đồ bơi bó sát trên sóng truyền hình, stylist bị khán giả chỉ trích

Vương Sở Nhiên gây tranh cãi vì đồ bơi bó sát trên sóng truyền hình, stylist bị khán giả chỉ trích

Đàm Tùng Vận bất ngờ nhờ Hà Cảnh mai mối ở tuổi 36, tiết lộ kế hoạch kết hôn dang dở

Đàm Tùng Vận bất ngờ nhờ Hà Cảnh mai mối ở tuổi 36, tiết lộ kế hoạch kết hôn dang dở

Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương công khai con đầu lòng sau nhiều tháng giữ kín

Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương công khai con đầu lòng sau nhiều tháng giữ kín

Đạo diễn Vương Tinh chê diễn xuất của Tiêu Chiến hạn hẹp, khuyên thay đổi trước khi quá muộn

Đạo diễn Vương Tinh chê diễn xuất của Tiêu Chiến hạn hẹp, khuyên thay đổi trước khi quá muộn

Bạn thân tiết lộ con người thật của Triệu Lệ Dĩnh sau 10 năm gắn bó

Bạn thân tiết lộ con người thật của Triệu Lệ Dĩnh sau 10 năm gắn bó

Mạnh Tử Nghĩa và Lý Quân Nhuệ gây sốt với loạt khoảnh khắc tình tứ, nghi vấn hẹn hò lại bùng lên

Mạnh Tử Nghĩa và Lý Quân Nhuệ gây sốt với loạt khoảnh khắc tình tứ, nghi vấn hẹn hò lại bùng lên