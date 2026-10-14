Từ hot girl mạng đến nữ chính đình đám, Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc có gì giống nhau?

Sao quốc tế 14/10/2026 16:27

Sự phát triển của mạng xã hội mở ra cơ hội cho nhiều gương mặt gia nhập giới giải trí Hoa ngữ. Triệu Lộ Tư, Bạch Lộc và Lưu Vũ Ninh là những ví dụ cho thấy sức hút trên internet có thể trở thành bàn đạp sự nghiệp nếu đi kèm nỗ lực và năng lực nghệ thuật.

 

Trước đây, những người nổi tiếng trên mạng thường bị đánh giá là khó tạo dựng chỗ đứng lâu dài trong ngành giải trí chuyên nghiệp. Tuy nhiên, sự bùng nổ của video ngắn và các nền tảng trực tuyến đã dần thay đổi quan niệm này. Internet giúp những gương mặt mới tiếp cận công chúng nhanh chóng, đồng thời tạo cơ hội để họ bước sang lĩnh vực điện ảnh, truyền hình và âm nhạc.

Triệu Lộ Tư là một trường hợp tiêu biểu. Trước khi trở thành gương mặt quen thuộc trên màn ảnh nhỏ, cô đã thu hút sự chú ý trên mạng xã hội và xây dựng được lượng người hâm mộ nhất định. Hình ảnh trẻ trung, gần gũi giúp nữ diễn viên tạo thiện cảm với khán giả. Sau đó, thông qua các dự án phim truyền hình, cô từng bước khẳng định tên tuổi và mở rộng sức ảnh hưởng.

Từ hot girl mạng đến nữ chính đình đám, Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc có gì giống nhau? - Ảnh 1

Trong khi đó, Bạch Lộc từng hoạt động với vai trò người mẫu ảnh trực tuyến trước khi chuyển hướng sang diễn xuất. Cô dần tích lũy kinh nghiệm qua các vai diễn, đồng thời xây dựng hình ảnh riêng trong ngành phim ảnh Hoa ngữ. Trường hợp của Bạch Lộc cho thấy sức hút ban đầu trên mạng chỉ là lợi thế, còn khả năng duy trì sự nghiệp phụ thuộc nhiều vào quá trình trau dồi chuyên môn.

Lưu Vũ Ninh lại có xuất phát điểm từ những màn trình diễn âm nhạc đường phố. Sau khi được chú ý trên internet, anh mở rộng hoạt động sang âm nhạc chuyên nghiệp, chương trình giải trí và phim truyền hình. Việc thử sức ở nhiều lĩnh vực giúp nam nghệ sĩ tiếp cận thêm khán giả và từng bước tạo dựng vị trí trong ngành.

Từ hot girl mạng đến nữ chính đình đám, Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc có gì giống nhau? - Ảnh 2

Bên cạnh đó, ca sĩ Na Yina (Địch Cách Anh) cũng gây chú ý nhờ cá tính riêng và những cuộc tranh luận trên mạng xã hội. Tuy nhiên, mức độ nổi tiếng trên internet không đồng nghĩa với sự công nhận lâu dài trong lĩnh vực nghệ thuật.

Nhìn từ những trường hợp này, ranh giới giữa người nổi tiếng trên mạng và nghệ sĩ chuyên nghiệp đang dần thay đổi. Internet có thể giúp một cá nhân được biết đến nhanh chóng, nhưng để duy trì sức hút, họ vẫn cần những sản phẩm chất lượng và năng lực phù hợp.

Trong bối cảnh ngành giải trí Hoa ngữ cạnh tranh ngày càng mạnh, xuất phát điểm không còn là yếu tố quyết định tất cả. Điều quan trọng là cách mỗi người tận dụng cơ hội, phát triển bản thân và chứng minh giá trị sau khi sự chú ý ban đầu qua đi.

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